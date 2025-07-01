ЕС с 2026 года отменяет плату за важную услугу в самолетах: почему лоукостеры возмущены?

С 2026 года Евросоюз обяжет все авиакомпании отменить оплату за определенные услуги. Новые правила сделают перелеты более справедливыми, но лоукостеры уже недовольны изменениями.

РБК-Украина со ссылкой на документы Комитета Европарламента по транспорту и туризму объясняет, какие именно изменения ждут пассажиров лоукостеров.

ЕС отменяет плату за ручную кладь

Комитет Европарламента по транспорту и туризму принял решение, которое кардинально меняет правила для авиакомпаний. Начиная с 2026 года, перевозчики, выполняющие рейсы в пределах ЕС, больше не смогут взимать дополнительную плату за ручную кладь.

Это решение касается также рейсов между Евросоюзом и Великобританией. Таким образом, будет создан единый стандарт для всех авиакомпаний, работающих на этом рынке. Это должно обеспечить прозрачность и уменьшить количество жалоб от пассажиров.

Что смогут брать пассажиры

Новые правила позволяют пассажирам бесплатно брать с собой небольшой чемодан весом до 7 кг (55×40×20 см) и одну личную вещь - сумку, рюкзак или портфель. Это упростит подготовку к путешествию и уменьшит неожиданные расходы в аэропортах.

Евродепутаты называют это решение "победой здравого смысла". Как отметил заместитель председателя транспортного комитета Маттео Риччи, ручная кладь - не роскошь, а базовая потребность пассажира. Таким образом, путешествия станут более доступными и удобными для большинства людей.

Бесплатная перевозка ручной клади может повысить тарифы авиаперевозчиков (фото: Pexels)

Какие еще изменения ждут путешественников

ЕС вводит еще несколько важных новаций для повышения комфорта пассажиров. Например, детей до 12 лет обязательно будут сажать рядом со взрослым сопровождающим.

Люди с инвалидностью смогут путешествовать с сопровождением без дополнительной платы. Также упростят процедуру подачи жалоб при отмене или задержке рейсов. Все эти шаги должны сделать авиапутешествия более гуманными и удобными для различных категорий путешественников.

Лоукостеры возмущены: почему?

Представители бюджетных авиакомпаний уже выразили свое недовольство нововведением. Они предупреждают, что отмена платы за ручную кладь может привести к росту базовых тарифов.

Для них это означает потерю важного источника прибыли. Кроме того, перевозчики указывают на необходимость адаптации к новым нормам, что потребует дополнительных расходов. Однако европейские депутаты настаивают: интересы пассажиров должны быть в приоритете.