ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Это не вестник катастрофы: почему на самом деле в самолетах приглушают свет

Четверг 19 июня 2025 12:36
UA EN RU
Это не вестник катастрофы: почему на самом деле в самолетах приглушают свет Почему в самолетах в определенное время снижают яркость света (фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

Многие замечали: во время взлета и посадки в самолете свет в салоне становится тусклее. На первый взгляд кажется, что это просто деталь комфорта, но на самом деле - это продуманный шаг, который имеет очень важную цель.

РБК-Украина со ссылкой на издание Slashgear объясняет, почему этот простой жест - выключенный яркий свет - спасает в экстренных ситуациях.

Безопасность превыше всего

Согласно авиастандартам, больше всего аварий случается именно во время взлета и посадки. Именно в эти моменты пассажиры должны быть готовы к любому развитию событий.

Приглушенный свет позволяет глазам привыкнуть к темноте, чтобы в случае отключения электроэнергии или эвакуации пассажиры могли лучше видеть. Это позволяет быстро сориентироваться и увидеть обозначения аварийных выходов.

Кроме того, персонал лучше видит, что происходит за иллюминаторами. Такое простое действие может существенно повысить шансы на безопасную эвакуацию.

Экономия энергии и эффективность

Приглушение света в салоне также помогает уменьшить нагрузку на электросистему самолета. Особенно это важно для больших лайнеров, которые потребляют много энергии.

Уменьшение потребления даже на мелочах помогает поддерживать стабильную работу систем. Это также положительно влияет на топливную эффективность и общий ресурс оборудования.

Каждая сэкономленная единица энергии - это вклад в безопасный полет. Поэтому этот шаг имеет и практическое, и техническое значение.

Это не вестник катастрофы: почему на самом деле в самолетах приглушают светЯркий свет в самолетах работает не все время полета (фото: Freepik)

Комфорт и психологическая стабильность

Во время перелета многие пассажиры переживают стресс или усталость. Приглушенное освещение создает спокойную атмосферу и помогает снизить напряжение. Особенно это актуально во время ночных рейсов, когда пассажиры пытаются отдохнуть.

Спокойные, сосредоточенные люди лучше реагируют в случае чрезвычайной ситуации. Такая психологическая стабильность - один из факторов безопасности. Поэтому бережное отношение к освещению - это и о комфорте, и о слаженном поведении в критический момент.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Авиасообщение Путешествие самолетами
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде