Не рискуйте отпуском: за что на пляжах мира могут оштрафовать

Испания: Марбелья и Виго

В Испании технически разрешено делать "свое дело" в море, но ни в коем случае не с берега или волнорезов - это считается антисоциальным поведением. Поймают - придется платить штраф до 635 фунтов стерлингов (более 32 000 грн).

И это еще не все - повторное нарушение обойдется уже в 1 298 фунтов (более 66 000 грн). Особенно строгие правила действуют в таких курортных городах, как Марбелья и Виго.

Португалия

Прямого запрета мочиться в море в Португалии нет, но мочеиспускание в общественных местах - это уже серьезное нарушение.

В популярных туристических городах, например, в Албуфейре, за это грозят штрафы от 150 до 1800 евро (от 6 500 до 78 000 грн). Так что даже маленькая "небрежность" может дорого обойтись.

Италия

Как и в Португалии, здесь нет прямого запрета мочиться в море. Но если вас увидят на пляже или рядом с ним - готовьтесь платить до 8 000 фунтов стерлингов (более 400 000 грн) штрафа за нарушение общественного порядка. Даже если пляж пустой, и никто не видит, это не делает ситуацию безнаказанной.

Франция

Во Франции публичное мочеиспускание, даже в море, считается нарушением общественного порядка. Особенно строгие правила действуют на популярных пляжах Лазурного побережья - здесь штраф может достигать нескольких сотен евро.

Хорватия

В Хорватии мочиться в море официально запрещено. Муниципалитеты активно следят за чистотой пляжей и могут наложить штраф за нарушение правил гигиены.

Греция

Хотя многие пляжи Греции достаточно открыты, публичное мочеиспускание является нарушением правил поведения на пляже. Могут применяться штрафы, особенно в туристических зонах.

Турция

В Турции, особенно в курортных городах, строго запрещено мочиться в общественных местах, включая пляжи и море. Нарушителей наказывают штрафами и даже административным арестом.

Египет

В популярных курортных зонах Египта за публичное мочеиспускание могут наложить штраф. В стране очень строго относятся к общественной гигиене.

Кипр

На Кипре мочиться в море - это нарушение общественного порядка. Туристам советуют пользоваться санузлами, чтобы избежать неприятностей. Именно поэтому на каждом пляже их вдоволь.

Вредит ли это морю?

Некоторые исследования утверждают, что небольшие количества мочи не навредят морским обитателям. Но в туристических зонах с большим количеством отдыхающих накопление человеческих отходов может создать серьезные проблемы.

Так, в заливе Майя в Таиланде даже закрывали доступ туристам на три года из-за загрязнения отходами. Плюс это просто неприятно и невежливо - никто не хочет плыть рядом с чужими "сюрпризами".

Совет

Перед поездкой обязательно проверьте местные правила и законы - мелочи вроде мочения в море могут стоить вам немалых денег. Лучше заранее найти ближайший туалет, чем потом платить большие штрафы и портить себе отдых.