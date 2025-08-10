Не рискуйте отпуском: за что на пляжах мира могут оштрафовать

Мочиться в море кажется многим пустяком - кто же будет проверять это в разгар отдыха? Но на самом деле в некоторых популярных туристических странах за такое "безобидное" дело можно получить серьезный штраф - потому что это обернется обвинением в нарушении общественного порядка. Чтобы не испортить себе отпуск, лучше заранее знать, где мочиться в море - табу.
В каких странах запрещено мочиться в море и за это нарушение будут требовать штраф, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Tyla.
В Испании технически разрешено делать "свое дело" в море, но ни в коем случае не с берега или волнорезов - это считается антисоциальным поведением. Поймают - придется платить штраф до 635 фунтов стерлингов (более 32 000 грн).
И это еще не все - повторное нарушение обойдется уже в 1 298 фунтов (более 66 000 грн). Особенно строгие правила действуют в таких курортных городах, как Марбелья и Виго.
Прямого запрета мочиться в море в Португалии нет, но мочеиспускание в общественных местах - это уже серьезное нарушение.
В популярных туристических городах, например, в Албуфейре, за это грозят штрафы от 150 до 1800 евро (от 6 500 до 78 000 грн). Так что даже маленькая "небрежность" может дорого обойтись.
Как и в Португалии, здесь нет прямого запрета мочиться в море. Но если вас увидят на пляже или рядом с ним - готовьтесь платить до 8 000 фунтов стерлингов (более 400 000 грн) штрафа за нарушение общественного порядка. Даже если пляж пустой, и никто не видит, это не делает ситуацию безнаказанной.
Во Франции публичное мочеиспускание, даже в море, считается нарушением общественного порядка. Особенно строгие правила действуют на популярных пляжах Лазурного побережья - здесь штраф может достигать нескольких сотен евро.
В Хорватии мочиться в море официально запрещено. Муниципалитеты активно следят за чистотой пляжей и могут наложить штраф за нарушение правил гигиены.
Хотя многие пляжи Греции достаточно открыты, публичное мочеиспускание является нарушением правил поведения на пляже. Могут применяться штрафы, особенно в туристических зонах.
В Турции, особенно в курортных городах, строго запрещено мочиться в общественных местах, включая пляжи и море. Нарушителей наказывают штрафами и даже административным арестом.
В популярных курортных зонах Египта за публичное мочеиспускание могут наложить штраф. В стране очень строго относятся к общественной гигиене.
На Кипре мочиться в море - это нарушение общественного порядка. Туристам советуют пользоваться санузлами, чтобы избежать неприятностей. Именно поэтому на каждом пляже их вдоволь.
Некоторые исследования утверждают, что небольшие количества мочи не навредят морским обитателям. Но в туристических зонах с большим количеством отдыхающих накопление человеческих отходов может создать серьезные проблемы.
Так, в заливе Майя в Таиланде даже закрывали доступ туристам на три года из-за загрязнения отходами. Плюс это просто неприятно и невежливо - никто не хочет плыть рядом с чужими "сюрпризами".
Перед поездкой обязательно проверьте местные правила и законы - мелочи вроде мочения в море могут стоить вам немалых денег. Лучше заранее найти ближайший туалет, чем потом платить большие штрафы и портить себе отдых.
