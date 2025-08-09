ua en ru
Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт

Суббота 09 августа 2025 11:02
Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт Почему стоит посетить хотя бы раз в жизни курорт Миргород (фото: facebook.com/MirgorodKurortOfficial)
Автор: Анна Шиканова

Миргород - тихий и зеленый уголок Полтавщины, известный своими минеральными водами, чистым воздухом и неторопливым ритмом жизни. Это место, куда едут восстановить силы, укрепить здоровье и просто побыть наедине с природой. Город давно заслужил репутацию одного из лучших бальнеологических курортов Украины.

Почему стоит посетить курорт в Миргороде и что в городе есть интересного, кроме санаториев, рассказывает РБК-Украина.

Лечебные воды и санатории

Миргородская минеральная вода содержит целый комплекс полезных микроэлементов. Ее применяют как для питья, так и для ванн, ингаляций и других процедур.

Местные санатории предлагают программы для лечения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Здесь можно пройти полный курс оздоровления или выбрать короткие программы на 7-10 дней.

Среди известных санаториев - "Миргород", "Березовый гай", "Полтава" и другие. Каждый имеет собственные медицинские кабинеты, бассейны, современное оборудование и удобные номера.

Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт

Успенский собор в Миргороде (фото: Википедия)

Что посмотреть, кроме курортов

Миргород - это не только оздоровление. Город имеет богатую историю и культурное наследие. И в свободное от процедур и лечения время можно ознакомиться с достопримечательностями этого края.

Озеро с лебедями - символ курорта, расположенное в самом центре. Здесь можно прогуляться пешком или взять лодку.

Памятник Гоголю - напоминание о том, что именно Полтавщина стала вдохновением для многих его произведений.

Литературный музей Давида Гурамишвили - грузинского поэта, который нашел приют в Миргороде.

Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт

Центральная площадь Миргорода (фото: Википедия)

Музей истории курорта - там вы найдете настоящую историю этого города и как появился первый санаторий в 1917 году.

Музей керамики - здесь можно найти шедевры от мастеров-гончаров, от красочной майолики до транснациональных экспонатов. А само здание - в стиле французского Ренессанса.

Местные церкви и храмы - уютные и небольшие, они сохраняют атмосферу старого украинского города.

Также вас поразят парки, аллеи каштанов, скульптуры в национальном стиле, река Хорол с понтонными пляжами, лодочной станцией.

А еще город часто проводит фестивали, выставки и ярмарки, где можно попробовать традиционные блюда и приобрести изделия местных мастеров.

В 25 километрах в селе Большие Сорочинцы можно посетить известную Сорочинскую ярмарку.

Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт

Пляж на реке Хорол в Миргороде (фото: Википедия)

Почему стоит сюда приехать

Курорту Миргород прошло уже столетие - первые санатории здесь начали появляться еще в 1920-х годах. И хотя прошло так много лет, медитативная аура до сих пор ощущается. В санаториях применяют для лечения не только целебные воды и грязи, но и в целом более 300 различных процедур.

Миргород подходит тем, кто хочет совместить отдых и заботу о здоровье. Здесь нет суеты больших городов, но есть комфорт, тишина и ощущение, что время замедляется. Приехав сюда, вы не только пройдете курс оздоровления, но и получите заряд спокойствия и вдохновения.

Миргород - сказка, застывшая во времени: почему стоит хотя бы раз посетить этот курорт

Территория возле санаториев в Миргороде (фото: Википедия)

Курортный городок в Миргороде называют "украинской Швейцарией" и единственное, чего здесь не хватает - это гор.

Во всем остальном это абсолютно европейский город, где есть корты и площадки для спорта, тренажеры, концертный зал, танцплощадка, собственная библиотека и кинотеатр. Для детей есть игровые комнаты, площадки, развлекательные программы и мастер-классы.

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: UkraineTrek, TripMyDream и KeepTravel, Top-Rated.Online и MyrhorodPortal

Путешествия Туризм курорты поради туристам Миргород
