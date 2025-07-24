Ваш чемодан "пошел путешествовать" без вас? Как получить компенсацию за потерю, повреждение или ограбление багажа

Багаж может потеряться, повредиться или даже частично исчезнуть во время авиаперелетов. И хотя это неприятная ситуация, она имеет решение и вы имеете право на денежную компенсацию.

РБК-Украина рассказывает, что делать, если ваш багаж не долетел, разграблен или сломан, как правильно оформить претензию и какую сумму реально получить согласно международным правилам.

Что считается потерей, повреждением и задержкой багажа

Потерянный багаж - если прошел 21 день после рейса, а его до сих пор не вернули.

Задержка - багаж нашелся, но его доставили позже.

Повреждения - чемодан сломан, порезан, отломали колеса или замок, или вещи в нем разбиты.

Частичная потеря или кража - что-то из чемодана исчезло, даже если сам он прилетел.

Что делать сразу после обнаружения проблемы

Не покидайте аэропорт, пока не оформите акт PIR (Property Irregularity Report).

Обратитесь на стойку Lost&Found прямо в зоне прилета или к представителю авиакомпании.

Не покидайте зону терминала, пока не будет зафиксирована проблема официально - иначе авиакомпания может отказать в компенсации.

Вам должны выдать бланк, где вы указываете: ваши контактные данные, данные рейса, описание багажа.

Сделайте фото повреждений или открытого чемодана, сохраните посадочный талон и багажную бирку.

Если багаж доставят позже - обязательно запишите дату и время доставки, просите подтверждения.

Обязательно узнайте и сохраните номер вашего заявления - вам он понадобится.

Также стоит написать в Lost&Found аэропорта вылета, и если была пересадка - в аэропорт стыковки. Порой "чемоданы" могут застрять именно там.

Как требовать компенсацию

Все действия делайте письменно, отправьте претензию в течение 7 дней (для повреждения) или 21 дня (для задержки).

Максимальная компенсация - до 1700 евро согласно Монреальской конвенции.

Можно требовать компенсацию даже за ноутбук, фотоаппарат или пропавшие подарки, если докажете, что они были в чемодане.

Если через 20 дней после заявления вашего чемодана нет, багаж официально считается утерянным. И вы имеете право требовать компенсацию.

Вам понадобится:

Перечень вещей, которые были в багаже

По возможности - чеки на эти вещи

Фото багажа (если есть)

Если багаж прибыл вместе с вами, но чемодан поврежден, то не выходите из зоны прилета, пока не составите акт повреждения. Повреждения: треснул корпус, отломаны колеса, сломан замок.

На какое возмещение можно рассчитывать:

Авиакомпания выдает сразу новый чемодан или сумку (во многих компаниях это нормальная практика и они имеют запас)

Вы оформляете заявление, но ремонтируете самостоятельно, чек на ремонт оплачивает авиакомпания. Его необходимо отправить.

Если сумка ремонту не подлежит, то авиакомпания может возместить ее стоимость деньгами, но сумма будет небольшая.

В каких случаях компенсацию могут не дать

Если вещи в багаже не имели документального подтверждения (чеков, фото, описания).

Если вы сами забрали чемодан, но позже обнаружили кражу - будет сложнее доказать вину авиакомпании.

Компенсация не предусмотрена за косметические повреждения (царапины, потертости).

Что поможет увеличить шансы на компенсацию

Фото чемодана до и после путешествия, фото содержимого.

Чеки на технику, брендовые вещи, подарки и тому подобное.

Видео из аэропорта или посадки.

Четкое соблюдение сроков подачи жалоб.

Сохраняйте бирку с номером багажа.

Прикрепите на чемодан бирку или ленту с вашими контактами и именем.

Храните чеки на ценные вещи, которые берете в поездку.

Не бойтесь требовать компенсацию. Если ваш багаж пострадал или не долетел, у вас есть вполне законные права, и авиакомпании обычно вынуждены платить, если все правильно оформлено. Действовать надо быстро, четко и письменно.

Как возвращают багаж или компенсацию

Если багаж быстро не нашли, но нашли позже - его доставят пассажиру домой. За поиск и доставку пассажир платить не должен - все расходы должна на себя взять авиакомпания.

Багаж могут найти и через несколько месяцев, но если вам уже выплатили компенсацию - вы не должны ее возвращать.