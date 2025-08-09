ua en ru
В чем вас не пустят в ресторан в разных странах: какую обувь обязательно брать в путешествие

Суббота 09 августа 2025 19:01
В чем вас не пустят в ресторан в разных странах: какую обувь обязательно брать в путешествие В какой обуви вас не пустят в ресторан в большинстве стран мира (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Вы в путешествии и гуляли целый день, ноги просят пощадить, а перед вами - ресторан с идеальным видом на море. Вы подходите к двери в шлепанцах, а официант с вежливой улыбкой говорит: "К сожалению...". И вот вы уже ужинаете не с видом на море, а с видом на супермаркет рядом.

Какая обувь в разных уголках мира может закрыть вам доступ к желаемому столику в ресторане, рассказывает РБК-Украина.

США и Канада: шлепанцы - враг fine dining

Здесь культура "от ранчо до ресторана" существует, но даже в свободных Штатах дорогие заведения имеют четкие правила.

Flip-flops - сигнал, что вы шли на пляж, а не на ужин.

Заношенные кроссовки - если они выглядят так, будто пережили рок-фестиваль, лучше оставить их в отеле.

Рабочие сапоги - в стейк-хаусе могут принять за часть декора, но в элитном ресторане - нет.

Европа: не все, что модно на улице, модно за столом

Франция и Италия - вообще отдельная планета стиля, но и в Германии или Испании действует правило, что обувь должна быть опрятной и уместной.

Пляжные шлепанцы - только у бассейна.

Туристические сандалии - ваш гид оценит, ресторан - нет.

Старые кроссовки - в Париже вас могут посадить ближе к выходу, чем к окну.

Открытые мужские сандалии без носков - в большинстве ресторанов это табу.

Великобритания: в паб - можно, в ресторан - подумайте

Британцы любят четкие дресс-коды. И если в пабе кроссовки никто не заметит, то в ресторане с белыми скатертями - вам сделают замечание сразу на входе.

Trainers (тренировочные кроссовки) - часто запрещены в formal dining.

Flip-flops - только для отдыха на пикнике.

Рабочие сапоги - этикет запрещает их в большинстве заведений.

Ближний Восток: элегантность превыше всего

В ОАЭ, Катаре или Саудовской Аравии даже в курортных отелях пляжную обувь оставьте у бассейна. В шлепанцах вас не пустят даже в ресторанчик при отеле.

Открытая спортивная обувь - неуместна в ресторанах с живой музыкой и хрустальными люстрами. В такие заведения - только закрытые туфли или элегантные лоферы.

Заношенная обувь - воспринимается как неуважение к заведению.

Азия: чистота и уважение

В Японии или Корее большое значение имеет вид обуви - она не просто часть стиля, а показатель вашего отношения.

Грязные подошвы - официант заметит их раньше, чем свободный столик.

Резиновые шлепанцы - хорошо для онсена, плохо для суши-ресторана.

Громкие или ярко-блестящие кроссовки - нежелательны в формальных местах.

Южная Америка: даже у пляжа есть граница

В Рио или Буэнос-Айресе могут простить шорты, но обувь должна быть приличной.

Пляжные шлепанцы - максимум в кафе при набережной.

Туристические треккинговые ботинки - оставьте для походов, а не ужина.

Старые сандалии - считаются признаком неряшливости.

Маленький лайфхак путешественника

В дорогих ресторанах в большинстве стран не любят открытую, спортивную, заношенную или пляжную обувь.

Классические закрытые туфли или аккуратные лоферы - универсальный вариант, который почти везде работает.

Аккуратные кроссовки, балетки, женские босоножки деликатного дизайна - допустимо в большинстве заведений.

Обувь действительно имеет значение

"Рестораны и бары в таких местах, как Барселона, Дубай или даже греческие острова, часто имеют строгие правила дресс-кода, и мужчинам не разрешено заходить в спортивной обуви или пляжных сандалиях", - поделился эксперт Джулиан Нельсон.

Он добавил, что в Турции во многих заведениях от мужчин требуют носить обувь с закрытым носком.

И это касается не только городов, но и круизных лайнеров, потому что на некоторых есть четкие правила, что вечером в кроссовках нельзя не только в ресторан, но даже гулять по кораблю.

Какую же обувь брать в путешествие?

Эксперты советуют придерживаться при сборах правила "трех пар обуви":

  • Одна пара для прогулок и экскурсий в течение дня
  • Легкая обувь для отдыха на пляжах, у бассейна
  • Элегантный вариант для вечеров и походов в ресторан

Кстати, такой же формат стоит использовать и при подборе одежды - в вашем чемодане должен быть один наряд, который откроет вам двери в любой ресторан.

При написании материала были использованы источники: сообщения путешественников в Reddit, Fooddocs, советы экспертов Express, Table Agent, Washington Post, Cruise critic, Yelp, Википедия.

