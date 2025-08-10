Не ризикуйте відпусткою: за що на пляжах світу можуть оштрафувати

Мочитися в морі здається багатьом дрібницею - хто ж перевірятиме це в розпал відпочинку? Але насправді в деяких популярних туристичних країнах за таку "невинну" справу можна отримати серйозний штраф - бо це обернеться звинуваченням у порушенні громадського порядку. Щоб не зіпсувати собі відпустку, краще заздалегідь знати, де мочитися в морі - табу.
У яких країнах заборонено мочитися у морі й за це порушення будуть вимагати штраф, розповідає РБК-Україна з посиланням на Tyla.
В Іспанії технічно дозволено робити "свою справу" в морі, але ні в якому разі не з берега або хвилерізів - це вважається антисоціальною поведінкою. Спіймають - доведеться платити штраф до 635 фунтів стерлінгів (понад 32 000 грн).
І це ще не все - повторне порушення обійдеться вже у 1 298 фунтів (понад 66 000 грн). Особливо суворі правила діють у таких курортних містах, як Марбелья та Віго.
Прямої заборони мочитися в морі в Португалії немає, але сечовипускання у громадських місцях - це вже серйозне порушення.
У популярних туристичних містах, наприклад, в Албуфейрі, за це загрожують штрафи від 150 до 1800 євро (від 6 500 до 78 000 грн). Так що навіть маленька "недбалість" може дорого обійтися.
Як і в Португалії, тут нема прямої заборони мочитися в морі. Але якщо вас побачать на пляжі або поряд із ним - готуйтеся платити до 8 000 фунтів стерлінгів (понад 400 000 грн) штрафу за порушення громадського порядку. Навіть якщо пляж пустий, і ніхто не бачить, це не робить ситуацію безкарною.
У Франції публічне сечовипускання, навіть у морі, вважається порушенням громадського порядку. Особливо суворі правила діють на популярних пляжах Лазурного узбережжя - тут штраф може сягати кількох сотень євро.
У Хорватії мочитися в морі офіційно заборонено. Муніципалітети активно стежать за чистотою пляжів і можуть накласти штраф за порушення правил гігієни.
Хоча багато пляжів Греції досить відкриті, публічне сечовипускання є порушенням правил поведінки на пляжі. Можуть застосовуватися штрафи, особливо в туристичних зонах.
В Туреччині, особливо в курортних містах, суворо заборонено мочитися в громадських місцях, включно з пляжами та морем. Порушників карають штрафами та навіть адміністративним арештом.
У популярних курортних зонах Єгипту за публічне сечовипускання можуть накласти штраф. В країні дуже суворо ставляться до громадської гігієни.
На Кіпрі мочитися в морі - це порушення громадського порядку. Туристам радять користуватися санвузлами, щоб уникнути неприємностей. Саме тому на кожному пляжі їх вдосталь.
Деякі дослідження стверджують, що невеликі кількості сечі не зашкодять морським мешканцям. Але у туристичних зонах з великою кількістю відпочивальників накопичення людських відходів може створити серйозні проблеми.
Так, у затоці Майя в Таїланді навіть закривали доступ туристам на три роки через забруднення відходами.Плюс це просто неприємно й неввічливо - ніхто не хоче пливти поруч із чужими "сюрпризами".
Перед поїздкою обов’язково перевірте місцеві правила та закони - дрібниці на кшталт мочіння в морі можуть коштувати вам чималих грошей. Краще заздалегідь знайти найближчий туалет, ніж потім платити великі штрафи та псувати собі відпочинок.
