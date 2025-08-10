Не ризикуйте відпусткою: за що на пляжах світу можуть оштрафувати

Іспанія: Марбелья і Віго

В Іспанії технічно дозволено робити "свою справу" в морі, але ні в якому разі не з берега або хвилерізів - це вважається антисоціальною поведінкою. Спіймають - доведеться платити штраф до 635 фунтів стерлінгів (понад 32 000 грн).

І це ще не все - повторне порушення обійдеться вже у 1 298 фунтів (понад 66 000 грн). Особливо суворі правила діють у таких курортних містах, як Марбелья та Віго.

Португалія

Прямої заборони мочитися в морі в Португалії немає, але сечовипускання у громадських місцях - це вже серйозне порушення.

У популярних туристичних містах, наприклад, в Албуфейрі, за це загрожують штрафи від 150 до 1800 євро (від 6 500 до 78 000 грн). Так що навіть маленька "недбалість" може дорого обійтися.

Італія

Як і в Португалії, тут нема прямої заборони мочитися в морі. Але якщо вас побачать на пляжі або поряд із ним - готуйтеся платити до 8 000 фунтів стерлінгів (понад 400 000 грн) штрафу за порушення громадського порядку. Навіть якщо пляж пустий, і ніхто не бачить, це не робить ситуацію безкарною.

Франція

У Франції публічне сечовипускання, навіть у морі, вважається порушенням громадського порядку. Особливо суворі правила діють на популярних пляжах Лазурного узбережжя - тут штраф може сягати кількох сотень євро.

Хорватія

У Хорватії мочитися в морі офіційно заборонено. Муніципалітети активно стежать за чистотою пляжів і можуть накласти штраф за порушення правил гігієни.

Греція

Хоча багато пляжів Греції досить відкриті, публічне сечовипускання є порушенням правил поведінки на пляжі. Можуть застосовуватися штрафи, особливо в туристичних зонах.

Туреччина

В Туреччині, особливо в курортних містах, суворо заборонено мочитися в громадських місцях, включно з пляжами та морем. Порушників карають штрафами та навіть адміністративним арештом.

Єгипет

У популярних курортних зонах Єгипту за публічне сечовипускання можуть накласти штраф. В країні дуже суворо ставляться до громадської гігієни.

Кіпр

На Кіпрі мочитися в морі - це порушення громадського порядку. Туристам радять користуватися санвузлами, щоб уникнути неприємностей. Саме тому на кожному пляжі їх вдосталь.

Чи шкодить це морю?

Деякі дослідження стверджують, що невеликі кількості сечі не зашкодять морським мешканцям. Але у туристичних зонах з великою кількістю відпочивальників накопичення людських відходів може створити серйозні проблеми.

Так, у затоці Майя в Таїланді навіть закривали доступ туристам на три роки через забруднення відходами.Плюс це просто неприємно й неввічливо - ніхто не хоче пливти поруч із чужими "сюрпризами".

Порада

Перед поїздкою обов’язково перевірте місцеві правила та закони - дрібниці на кшталт мочіння в морі можуть коштувати вам чималих грошей. Краще заздалегідь знайти найближчий туалет, ніж потім платити великі штрафи та псувати собі відпочинок.