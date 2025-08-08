Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Когда асфальт плавится под ногами, а от жары не спасает даже кондиционер - самое время сменить локацию. В Украине полно мест, где даже в августе температура держится на уровне +15 +22 градуса. Среди них - кристально чистые озера, густые леса с тенью и подземные пещеры, дарящие приятный холод.
Куда сбежать, чтобы отдохнуть от жары и насладиться природой, рассказывает РБК-Украина.
Синевир (Закарпатье)
На высоте почти 1000 метров над уровнем моря температура заметно ниже, чем в городах. Озеро окружено густыми еловыми лесами, создающими еще более прохладный микроклимат.
Купаться здесь нельзя, но тишина, запах хвои и пейзажи работают как лучший антистресс.
Синевирское озеро (фото: Википедия)
Голубые озера (Черниговская область)
Это карьерные водоемы с чистой, прохладной водой. Вокруг - сосновые леса, мягкий микроклимат и умеренное количество туристов. Если хочется убежать от толпы, но не ехать далеко - это хороший вариант.
Озеро Большое, Голубые озера (фото: Википедия)
Популярное озеро Свитязь - не единственное в этой зоне. Менее известные Люцимер, Песочное, Перемут имеют больше тени и меньше шума. Температура воды здесь ниже, чем на море, а воздух свежий и насыщенный хвоей.
Озеро Люцимер (фото: Википедия)
Мезинский национальный природный парк (Черниговская область)
Сочетание дубовых и сосновых лесов создает комфорт даже в жару. Здесь легко дышится даже при +30, а тропы ведут к реке Десна. Хороший выбор для пеших прогулок и пикников.
Мезинский национальный природный парк (фото: Википедия)
Бугский гард (Николаевская обл.)
Скалы, тень, лесостепь и Южный Буг создают баланс прохлады и приключений. Можно сплавляться, купаться или просто бродить по берегам. Это локация для тех, кто не хочет просто лежать, а ищет активность.
Национальный природный парк "Бугский Гард"
Гуцульские Карпаты (Ивано-Франковская область)
Маршруты в районе Дземброни, Кривополя, Зеленого - это гарантированная свежесть, красота и отсутствие жары. Идеальные места для трекинга, кемпинга или просто побега от города.
Кривополье (фото: Википедия)
Оптимистическая пещера (Тернопольская область)
Одна из самых длинных гипсовых пещер в мире, где среднегодовая температура держится на уровне +9-+11 градусов. Доступна только с опытными гидами, но впечатления и прохлада гарантируются.
Вход в пещеру Оптимистическая (фото: Википедия)
Атлантида (Хмельницкая область)
Карстовая пещера с узкими коридорами и уникальной кристаллической структурой. Вход только с гидом, но в середине стабильно прохладно. Хорошо подойдет тем, кто хочет совместить экстрим и комфорт.
Вход в пещеру Атлантида (фото: Википедия)
Млынки (Тернопольская область)
Гипсовая пещера, куда организуют маршруты от нескольких часов до нескольких дней. В середине стабильно +9 градусов, поэтому даже в августе там можно почувствовать осень. Любителям необычного туризма понравится.
Вход в пещеру Млынки (фото: Википедия)
