Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Озера, де свіже й тихо

Синевир (Закарпаття)

На висоті майже 1000 метрів над рівнем моря температура помітно нижча, ніж у містах. Озеро оточене густими ялиновими лісами, що створюють ще більш прохолодний мікроклімат.

Купатися тут не можна, але тиша, запах хвої й краєвиди працюють як найкращий антистрес.

Синевирське озеро (фото: Вікіпедія)

Блакитні озера (Чернігівщина)

Це кар’єрні водойми з чистою, прохолодною водою. Навколо - соснові ліси, м’який мікроклімат і помірна кількість туристів. Якщо хочеться втекти від натовпу, але не їхати далеко - це гарний варіант.

Озеро Велике, Голубі озера(фото: Вікіпедія)

Шацькі озера (Волинь)

Популярне озеро Світязь - не єдине в цій зоні. Менш відомі Люцимер, Пісочне, Перемут мають більше тіні й менше шуму. Температура води тут нижча, ніж на морі, а повітря свіже і насичене хвоєю.

Озеро Люцимер (фото: Вікіпедія)

Ліси, де можна дихати

Мезинський національний природний парк (Чернігівщина)

Поєднання дубових і соснових лісів створює комфорт навіть у спеку. Тут легко дихається навіть при +30, а стежки ведуть до річки Десна. Гарний вибір для піших прогулянок і пікніків.

Мезинський національний природний парк (фото: Вікіпедія)

Бузький гард (Миколаївська обл.)

Скелі, тінь, лісостеп і Південний Буг створюють баланс прохолоди та пригод. Можна сплавлятися, купатися або просто бродити берегами. Це локація для тих, хто не хоче просто лежати, а шукає активність.

Національний природний парк "Бузький Гард"

Гуцульські Карпати (Івано-Франківщина)

Маршрути в районі Дземброні, Кривополя, Зеленого - це гарантована свіжість, краса і відсутність спеки. Ідеальні місця для трекінгу, кемпінгу або просто втечі від міста.

Кривопілля (фото: Вікіпедія)

Печери, де стабільно холодно

Оптимістична печера (Тернопільщина)

Одна з найдовших гіпсових печер у світі, де середньорічна температура тримається на рівні +9-+11 градусів. Доступна тільки з досвідченими гідами, але враження та прохолода гарантуються.

Вхід до печери Оптимістична (фото: Вікіпедія)

Атлантида (Хмельниччина)

Карстова печера з вузькими коридорами й унікальною кристалічною структурою. Вхід тільки з гідом, але в середині стабільно прохолодно. Добре підійде тим, хто хоче поєднати екстрим і комфорт.

Вхід до печери Атлантида (фото: Вікіпедія)

Млинки (Тернопільщина)

Гіпсова печера, куди організовують маршрути від кількох годин до кількох днів. У середині стабільно +9 градусів, тож навіть у серпні там можна відчути осінь. Любителям незвичного туризму сподобається.

Вхід до печери Млинки (фото: Вікіпедія)