Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Коли асфальт плавиться під ногами, а від спеки не рятує навіть кондиціонер - саме час змінити локацію. В Україні повно місць, де навіть у серпні температура тримається на рівні +15 +22 градуси. Серед них - кришталево чисті озера, густі ліси з тінню і підземні печери, що дарують приємний холод.
Куди втекти, щоб відпочити від спеки та насолодитися природою, розповідає РБК-Україна.
Синевир (Закарпаття)
На висоті майже 1000 метрів над рівнем моря температура помітно нижча, ніж у містах. Озеро оточене густими ялиновими лісами, що створюють ще більш прохолодний мікроклімат.
Купатися тут не можна, але тиша, запах хвої й краєвиди працюють як найкращий антистрес.
Синевирське озеро (фото: Вікіпедія)
Блакитні озера (Чернігівщина)
Це кар’єрні водойми з чистою, прохолодною водою. Навколо - соснові ліси, м’який мікроклімат і помірна кількість туристів. Якщо хочеться втекти від натовпу, але не їхати далеко - це гарний варіант.
Озеро Велике, Голубі озера(фото: Вікіпедія)
Популярне озеро Світязь - не єдине в цій зоні. Менш відомі Люцимер, Пісочне, Перемут мають більше тіні й менше шуму. Температура води тут нижча, ніж на морі, а повітря свіже і насичене хвоєю.
Озеро Люцимер (фото: Вікіпедія)
Мезинський національний природний парк (Чернігівщина)
Поєднання дубових і соснових лісів створює комфорт навіть у спеку. Тут легко дихається навіть при +30, а стежки ведуть до річки Десна. Гарний вибір для піших прогулянок і пікніків.
Мезинський національний природний парк (фото: Вікіпедія)
Бузький гард (Миколаївська обл.)
Скелі, тінь, лісостеп і Південний Буг створюють баланс прохолоди та пригод. Можна сплавлятися, купатися або просто бродити берегами. Це локація для тих, хто не хоче просто лежати, а шукає активність.
Національний природний парк "Бузький Гард"
Гуцульські Карпати (Івано-Франківщина)
Маршрути в районі Дземброні, Кривополя, Зеленого - це гарантована свіжість, краса і відсутність спеки. Ідеальні місця для трекінгу, кемпінгу або просто втечі від міста.
Кривопілля (фото: Вікіпедія)
Оптимістична печера (Тернопільщина)
Одна з найдовших гіпсових печер у світі, де середньорічна температура тримається на рівні +9-+11 градусів. Доступна тільки з досвідченими гідами, але враження та прохолода гарантуються.
Вхід до печери Оптимістична (фото: Вікіпедія)
Атлантида (Хмельниччина)
Карстова печера з вузькими коридорами й унікальною кристалічною структурою. Вхід тільки з гідом, але в середині стабільно прохолодно. Добре підійде тим, хто хоче поєднати екстрим і комфорт.
Вхід до печери Атлантида (фото: Вікіпедія)
Млинки (Тернопільщина)
Гіпсова печера, куди організовують маршрути від кількох годин до кількох днів. У середині стабільно +9 градусів, тож навіть у серпні там можна відчути осінь. Любителям незвичного туризму сподобається.
Вхід до печери Млинки (фото: Вікіпедія)
