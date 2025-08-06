Не только Умань: 8 городов Украины, где сохранилось живое еврейское наследие
Украина - это не только казацкие крепости и деревянные церкви. Это и страна, где веками формировалась уникальная еврейская культура - городки с торговлей на базарных площадях, узкие улочки с брусчаткой, старинные синагоги и кладбища, которые до сих пор хранят глубокую память.
Какие города и села стоит посетить, чтобы увидеть еврейское наследие собственными глазами, рассказывает РБК-Украина.
Броды (Львовская область)
Город, который в свое время был одним из главных центров еврейской культуры в Восточной Галиции. Здесь родился и учился Йосеф Розен (Рогачевский Гаон), один из самых авторитетных раввинов 19 века.
Сохранились руины Большой синагоги 1742 года - монументальное сооружение, которое еще держит форму, несмотря на десятилетия упадка. На еврейском кладбище можно увидеть уникальные мацевы с барочными орнаментами.
Бродовская Большая синагога (фото: Википедия)
Бердичев (Житомирская область)
Его называли "еврейской столицей Украины" в 19 веке. Здесь жили десятки тысяч евреев, действовали учебные заведения, синагоги, типографии. Бердичев - важный центр хасидизма.
В городе сохранилось еврейское кладбище, где похоронен раввин Леви-Ицхак из Бердичева. Кстати, именно Бердичев упоминал Оноре де Бальзак в своих письмах перед свадьбой с Эвелиной Ганской.
Еврейское кладбище, Бердичев (фото: Википедия)
Чертков (Тернопольская область)
До Второй мировой евреи составляли более половины жителей. В городе до сих пор видно характерную еврейскую застройку с брусчаткой, узкими улочками и ставнями в традиционном стиле.
Особую ценность имеет старая Большая синагога - уникальный памятник с башнями, напоминающими замковую архитектуру. В Черткове действует волонтерский проект по восстановлению еврейского наследия.
Старая Большая синагога (фото: GuideInUkraine)
Жовква (Львовская область)
Уникальный город Ренессанса, где рядом жили украинцы, поляки, евреи и армяне. Еврейская община оставила после себя одну из крупнейших оборонительных синагог Восточной Европы.
Жолковская синагога (1698) поражает архитектурой и масштабом. Ее восстанавливают, и она уже стала символом толерантной Жовквы. Прогулка по городу позволяет увидеть, как выглядела настоящая поликультурная Европа.
Жолковская оборонная синагога известна во всем мире (фото: Википедия)
Умань (Черкасская область)
Сегодня Умань - паломнический центр для хасидов со всего мира. Здесь похоронен цадик Нахман из Брацлава, основатель брацлавского хасидизма, который завещал быть здесь похороненным.
Ежегодно тысячи паломников съезжаются сюда на Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Но и вне сезона здесь есть что увидеть: еврейский квартал, синагога, памятные места и уникальная энергетика спокойного городка.
Уманская синагога (фото: Википедия)
Сатанов (Хмельницкая область)
Небольшое подольское село, скрывающее одну из старейших синагог в Украине (16 век). Ее оборонная архитектура не имеет аналогов: толстые стены, узкие окна-бойницы, и одновременно - изящные элементы отделки.
Здесь действительно можно увидеть, как выглядела провинциальная еврейская община в средневековье. Атмосфера в Сатанове тихая, настоящая и без туристических аттракционов.
Синагога (фото: Википедия)
Острог (Ровенская область)
Центр еврейского книгопечатания в Украине. В 16 веке именно здесь была напечатана первая полная еврейская Библия (Танах). Это город настоящей книги - украинской, еврейской, польской.
Острог имеет свою синагогу, которая частично реставрирована, и Музей еврейской истории. Посещение города - это возможность окунуться в интеллектуальную среду эпохи, когда Украина была культурным мостом между Востоком и Западом.
Синагога (реставрация) (фото: Википедия)
Львов
Когда-то в городе существовали отдельные ашкеназский и сефардский кварталы. Еврейская жизнь здесь кипела веками - до катастрофы XX века.
Сегодня можно пройтись по улице Староеврейской, увидеть остатки синагог "Золотая Роза" и "Темпль", еврейское кладбище и дома, которые до сих пор несут на себе символику и надписи прошлого. Львов - город, где можно почувствовать настоящий флер старины.
Общий вид синагоги (фото: Википедия)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Jewish Heritage Europe, Visit Ukraine, GuideInUkraine.