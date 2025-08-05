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Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Вторник 05 августа 2025 19:00
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Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья Куда поехать за атмосферой Средневековья (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Готика в Украине - это не только о Львове или Каменце. В разных регионах сохранились десятки костелов и церквей, которые будто застыли во времени. Большинство из них давно не действуют, часть из них полуразрушены, но именно благодаря этому у них есть особая сила: атмосфера таинственности, мистики и сакральной тишины.

Где можно посетить древние костелы и заброшенные церкви, рассказывает РБК-Украина.

Храм Архистратига Михаила в Комарно, Львовская область

Построен в 1656 году. Сегодня стоит полуразрушенный, с выбитыми витражами, но все еще сохраняет остатки готических элементов. Атмосфера - как из фильмов о вампирах.

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Храм Архистратига Михаила (фото: Википедия)

Доминиканский костел в Черткове, Тернопольская область

Настоящая жемчужина неоготики с башнями, похожими на шпили средневекового замка. Храм частично действующий, но его часть остается неухоженной - и именно она притягивает ценителей "готического декаданса".

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Доминиканский костел (фото: Википедия)

Костел Внебовзятия Пресвятой Девы Марии в Золочеве

Когда-то этот костел был украшением города, а сейчас это впечатляющий руинами храм в стиле ренессансной готики. Местные считают его "порталом в старую Европу".

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Корпус келий и костел (фото: Википедия)

Монастырь в Подкамне, Львовская область

Этот храм долгое время служил монахам-доминиканцам. Сегодня он частично восстановлен, частично заброшен. Возле него расположено старинное кладбище и остатки монастыря.

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Монастырь происхождения дерева Креста Господня (фото: Википедия)

Костел в Бережанах

Настоящий готический клад среди Тернопольской области. Имеет мрачный вид, особенно в туманную погоду. Неухоженный, но невероятно атмосферный.

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Костел святых апостолов Петра и Павла в Бережанах, вид с горы Сторожиско (фото: Википедия)

Костел Небовзятия Пресвятой Богородицы в поселке Лиманское, Одесская область

Бывший католический собор в селе Лиманское (дом немецких колонистов). Построен на рубеже 19-20 веков, в стиле ренессанса и романского возрождения, ныне в полной руине.

Таинственная готика и вековые руины: куда поехать за атмосферой Средневековья

Руины костела (фото: Википедия)

Советы путешественникам

Большинство этих сооружений не охраняется, поэтому будьте осторожны и уважайте место, которое посещаете.

Для фото лучше выбирать пасмурную или утреннюю погоду, потому что так готика раскрывается полнее.

Некоторые костелы расположены в труднодоступных селах поэтому проверяйте карту заранее.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Bird in Flight, Ukraїner, Lost Churches of Ukraine.

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