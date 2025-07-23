Мистические села Украины: маршруты для тех, кто не боится привидений и страшных легенд

Украинские села - это не только тишина и природа, но и мистика, которая передается из поколения в поколение. В некоторых из них до сих пор рассказывают о колдунах, странных исчезновениях, озерах, меняющих цвет, и непонятных голосах из леса.
Какие мистические села стоит увидеть собственными глазами, если не боитесь попасть в мир легенд, рассказывает РБК-Украина.
Когда-то здесь кипела жизнь, но после страшного нападения в 17 веке село разрушили почти до основания. Со временем оно восстановилось, но до сих пор об этих местах ходят легенды.
Остатки древней крепости, пещерный монастырь и загадочный барельеф - место силы, которое до сих пор тревожит воображение. Местные говорят, что здесь можно встретить "души" защитников, которые до сих пор не нашли покоя.
Село с веселым названием, но с невеселой историей. Когда-то в его окрестностях сожгли женщину, которую обвинили в колдовстве.
С тех пор на том месте не растет ничего. Люди боятся останавливаться там ночью - сгоревшие деревья до сих пор стоят, будто напоминание.
Подгорецкий замок - место, окутанное мистикой. Местные жители села рассказывают о Белой Даме, которая по ночам проходит по коридорам замка.
Туристы часто фотографируют "тени", а посетители жалуются на внезапный холод. В селе до сих пор чтят старинные обряды очищения.
Маленькое село, куда трудно добраться. Местные избегают упоминаний о старом лесу, который считается "заклятым". По легенде, там живет "тот, кто шепчет".
Осенью люди слышат голоса, хотя в лесу никого нет. Ученые пытались исследовать зону, но специальная техника работать в этом лесу "отказалась".
Хотя это село известно как духовный центр Гуцульщины, оно также полно легенд. Здесь верили в мольфаров, которые могли управлять погодой.
Старожилы рассказывают о невероятных способностях своих предков - и даже сейчас некоторые гуцулы предпочитают лечиться только "у знахарки".
Село с названием, которое сразу навевает тревогу. В центре села - колодец, который обходят все местные.
Говорят, кто-то когда-то услышал оттуда детский плач и исчез. С тех пор никто не решается черпать из него воду, даже в самые жаркие дни.
Город гончаров, но и очаг древней магии. Здесь жили знахари, которые "переливали воск" и "перебрасывали болезни".
До сих пор на некоторых домах сохранились защитные символы, а жители рассказывают о предметах, которые сами двигаются ночью.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: dovkola, IGotoWorld, ЭТНОХАТА, Запорожье City.