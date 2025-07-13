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Названия этих украинских сел звучат так, будто их придумали Толкин или авторы "Ведьмака"

Воскресенье 13 июля 2025 19:00
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Названия этих украинских сел звучат так, будто их придумали Толкин или авторы "Ведьмака" Названия украинских сел, которые звучат как в сказках или фэнтези (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Представьте карту Средиземья или карту мира из "Ведьмака", где каждое название локации намекает на ее магическую историю. Но эти села - не выдумка фэнтези-авторов, а реальные украинские населенные пункты. Их названия настолько атмосферные, что невольно ждешь, что из-за холма выйдет маг или прокатится дракон.

Какие названия украинских сел звучат так, будто их придумали авторы книг, рассказывает РБК-Украина.

Темное, Сумская область

Село Темное находится в Конотопском районе и звучит так, будто с него начинаются темные легенды или путь в запретный лес.

Название сразу вызывает ассоциации с таинственными местами, окутанными туманом и волшебством. Представляется локация, куда главный герой заходит лишь ради великой миссии.

Волшебное, Запорожская область и Херсонская область

И в Запорожье, и на Херсонщине есть села с одинаковым названием Волшебное, каждое с собственным шармом Село как из сказки: слово "Волшебное" само по себе наталкивает на образы магии, света и таинственных приключений.

На самом деле это небольшие села с несколькими сотнями жителей, зелеными полями, реками или прудами, жизнью, которую хочется изобразить в фэнтези-романах.

Черный лес, Кировоградская область

Это не село, а большой лесной массив. Однако, само название напоминает мрачное фэнтезийное королевство с темным лесом, где происходят загадочные события. Когда-то здесь действительно были густые леса, которые и дали название местности.

Морозовка, Киевская область

Село будто принадлежит к миру вечной зимы - здесь хочется представить ледяные дворцы и серебристые горы. Морозовка имеет привычную для Полесья природу, но название создает атмосферу сказочного холода. В ней - ощущение снежной тишины и покоя.

Названия этих украинских сел звучат так, будто их придумали Толкин или авторы &quot;Ведьмака&quot;

Черный лес и водоем возле него (фото: Википедия)

Счастье, Луганская область

Это не метафора - Счастье действительно есть на карте Украины. Название звучит как пункт назначения в большом путешествии, куда направляется герой в конце сказки. Особенно символично, что это пограничный город на востоке страны - на границе, где счастье надо защищать.

Русаловка, Черкасская область

В самом названии - нежность воды и магия древних легенд. Русаловка, по поверьям, могла бы быть домом для водяных нимф или берегинь. Село расположено возле реки, что только усиливает фольклорную атмосферу.

Каменный Брод, Житомирская область

Это село звучит как древнее переправочное место, через которое проходили герои с мечами и амулетами. Представляется узкий мост над пропастью, выстроенный из каменных плит, где когда-то стояла стража. Каменный Брод имеет вполне мирную историю, но его название - это уже само по себе сюжет.

Названия этих украинских сел звучат так, будто их придумали Толкин или авторы &quot;Ведьмака&quot;

Въезд в село Русаловка (фото: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, карты GoogleMaps, Большая Украинская энциклопедия

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