ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Вторник 15 июля 2025 09:02
UA EN RU
Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты Где в Украине искать невероятной красоты лавандовые поля (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Фиолетовые пейзажи, нежный аромат в воздухе и атмосферные фото на фоне цветущих лавандовых полей - все это возможно не только во Франции. В Украине есть немало локаций, где лаванда расцветает не хуже, чем в Провансе. И сезон как раз в разгаре.

Какие локации с цветением лаванды надо успеть посетить, рассказывает РБК-Украина.

Закарпатье - "Лавандовая Гора", с. Турички (Перечин)

Пожалуй, самое атмосферное лавандовое поле в Украине. Расположенное среди карпатских холмов, это место предлагает не просто фото, но и настоящее ощущение природы.

Сезон в 2025 стартовал 7 июня и продлится до конца июля. В программе - фотозоны, дегустации, сувениры, релакс-зоны. Вход: 200 грн (100 грн - пенсионеры).

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле на Закарпатье (фото: TourInform Zakarpattya)

Киевская область - Добропарк (с. Мотыжин)

Самая известная киевская локация с 60 тысячами кустов лаванды. Удобное сообщение из Киева, ежедневный график работы (10:00-20:00), много фотозон, кафе, лаунж-зоны. Сезон - до конца июля. Вход от 200 грн в будни, до 350 в выходные.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле в Добропарке (фото: Instagram-страница парка "Добропарк")

Львовская область - "Сказочные поля" (с. Стрелки, Самборский район)

Рядом со Львовом расположено поле с лавандой, гортензиями, розами и мятой. Здесь не только лавандовые фото, но и ивенты, фестивали, тематические пикники. Сезон длится с июня по август. Вход - 200 грн, фотозона входит в цену.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле во Львовской области (фото: Покупон)

Волынь - "Луцкий Прованс" (с. Лище, возле Луцка)

Уютная локация с лавандой среди сельской природы. Вход - 150 грн, работает ежедневно до 25 июля. Есть возможность арендовать фотозоны или реквизит. Несколько сотен кустов - идеально для семейного визита или фото без толпы.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле на Волыни (фото: Facebook-страница Lavander Lutsk)

Полтавская область - Lavender Family (с. Песчаное), Sas Lavender (с. Белоцерковцы)

Полтавская область - один из центров лавандового туризма в Украине. Здесь сразу несколько крупных частных полей.

Некоторые из них открыты бесплатно, другие имеют символическую плату. Сезон - с 21 июня до примерно 20 июля. Есть букеты, мастер-классы, дегустации.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле в Полтавской области (фото: journeys-6-senses)

Одесская область - Болградский район, с. Васильевка

Одно из самых больших полей в Украине - до 55 гектаров. Вход - свободный или за символическую сумму. Лаванда здесь высажена промышленно, поэтому масштабы впечатляют. Место отдаленное, но очень фотогеничное.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле в Одесской области (фото: О, Море)

Буковина - с. Магала

Буковинский вариант лавандового релакса. Сезон - до конца июля, вход примерно 150 грн. Есть фотозоны, часть из них бесплатная. В будни можно попасть без толпы, а в выходные локация заполняется очень быстро.

Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты

Лавандовое поле на Буковине (фото: GalopomTour)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: TourInform Zakarpattya, Instagram-страница парка "Добропарк", Покупон, Facebook-страница Lavander Lutsk, journeys-6-senses, О,Море, GalopomTour.

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм Туристы поради туристам лаванда
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом