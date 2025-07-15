Лаванда, как в Провансе: где в Украине найти фиолетовые поля мечты
Фиолетовые пейзажи, нежный аромат в воздухе и атмосферные фото на фоне цветущих лавандовых полей - все это возможно не только во Франции. В Украине есть немало локаций, где лаванда расцветает не хуже, чем в Провансе. И сезон как раз в разгаре.
Какие локации с цветением лаванды надо успеть посетить, рассказывает РБК-Украина.
Закарпатье - "Лавандовая Гора", с. Турички (Перечин)
Пожалуй, самое атмосферное лавандовое поле в Украине. Расположенное среди карпатских холмов, это место предлагает не просто фото, но и настоящее ощущение природы.
Сезон в 2025 стартовал 7 июня и продлится до конца июля. В программе - фотозоны, дегустации, сувениры, релакс-зоны. Вход: 200 грн (100 грн - пенсионеры).
Лавандовое поле на Закарпатье (фото: TourInform Zakarpattya)
Киевская область - Добропарк (с. Мотыжин)
Самая известная киевская локация с 60 тысячами кустов лаванды. Удобное сообщение из Киева, ежедневный график работы (10:00-20:00), много фотозон, кафе, лаунж-зоны. Сезон - до конца июля. Вход от 200 грн в будни, до 350 в выходные.
Лавандовое поле в Добропарке (фото: Instagram-страница парка "Добропарк")
Львовская область - "Сказочные поля" (с. Стрелки, Самборский район)
Рядом со Львовом расположено поле с лавандой, гортензиями, розами и мятой. Здесь не только лавандовые фото, но и ивенты, фестивали, тематические пикники. Сезон длится с июня по август. Вход - 200 грн, фотозона входит в цену.
Лавандовое поле во Львовской области (фото: Покупон)
Волынь - "Луцкий Прованс" (с. Лище, возле Луцка)
Уютная локация с лавандой среди сельской природы. Вход - 150 грн, работает ежедневно до 25 июля. Есть возможность арендовать фотозоны или реквизит. Несколько сотен кустов - идеально для семейного визита или фото без толпы.
Лавандовое поле на Волыни (фото: Facebook-страница Lavander Lutsk)
Полтавская область - Lavender Family (с. Песчаное), Sas Lavender (с. Белоцерковцы)
Полтавская область - один из центров лавандового туризма в Украине. Здесь сразу несколько крупных частных полей.
Некоторые из них открыты бесплатно, другие имеют символическую плату. Сезон - с 21 июня до примерно 20 июля. Есть букеты, мастер-классы, дегустации.
Лавандовое поле в Полтавской области (фото: journeys-6-senses)
Одесская область - Болградский район, с. Васильевка
Одно из самых больших полей в Украине - до 55 гектаров. Вход - свободный или за символическую сумму. Лаванда здесь высажена промышленно, поэтому масштабы впечатляют. Место отдаленное, но очень фотогеничное.
Лавандовое поле в Одесской области (фото: О, Море)
Буковина - с. Магала
Буковинский вариант лавандового релакса. Сезон - до конца июля, вход примерно 150 грн. Есть фотозоны, часть из них бесплатная. В будни можно попасть без толпы, а в выходные локация заполняется очень быстро.
Лавандовое поле на Буковине (фото: GalopomTour)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: TourInform Zakarpattya, Instagram-страница парка "Добропарк", Покупон, Facebook-страница Lavander Lutsk, journeys-6-senses, О,Море, GalopomTour.