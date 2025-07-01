Куда поехать на море без визы: 5 доступных направлений для украинцев

Турция

Турция - безоговорочный хит украинских летних отпусков. Здесь вас ждет теплое Средиземное море, шикарные отели с бассейнами, вкусный кебаб и вечера с видом на горы.

Главный бонус - для поездки не нужна виза, а часто и загранпаспорт не обязателен. Цены стартуют от 50 долларов за ночь в отеле с питанием.

Самые популярные курорты - Анталия, Алания, Кемер, Фетхие, Мармарис. Турция также привлекает семейных туристов большим количеством детских развлечений и аквапарков.

Анталия с высоты (фото: Википедия)

Болгария

Если хотите море, как дома, но немного лучше - езжайте в Болгарию. Здесь и чистые пляжи, и знакомый язык, и традиционная кухня, которая не удивит желудок.

К тому же, страна входит в список безвизовых, поэтому достаточно биометрического паспорта. Цены стартуют от 25-30 евро за ночь в гостевых домах. Самые известные курорты - Солнечный берег, Несебр, Золотые пески, Варна.

Удобно ехать авто или автобусом прямо из Украины. Болгария также славится своей лечебной инфраструктурой - санаториями, грязями и минеральными источниками.

Море в Варне (фото: Википедия)

Черногория

Это маленькая, но очень живописная страна с бирюзовым морем и величественными скалами. Если вы любите сочетание природы, истории и спокойствия - это ваш вариант.

А еще здесь приятные цены, особенно в апартаментах. Апартаменты можно найти от 35 евро, отели - от 50.

Популярные курорты: Будва, Петровац, Герцег-Нови, Котор.

Не забудьте взять фотоаппарат - закат здесь особенный. А еще в Черногории легко совместить пляжный отдых с экскурсиями в старинные монастыри и национальные парки.

Которский залив в Черногории (фото: Википедия)

Албания

Об Албании еще не все слышали, а зря. Ее пляжи ничем не хуже греческих, а цены - значительно приятнее. Местные очень приветливы, а кухня - настоящая находка для гурмана. Отели можно найти от 25 евро, обед в кафе - от 5.

Лучшие курорты - Саранда, Влера, Дуррес, Ксамиль. Пляжи Ксамиля выглядят так, будто ты на Мальдивах. Албания также привлекает тех, кто ищет аутентичность, спокойствие и минимум туристической суеты.

Албанские пляжи - это недорогая, но красивая жемчужина (фото: Википедия)

Грузия

Грузия - не просто курорт, а целый мир с неповторимой атмосферой. Здесь можно совместить морской отдых в Батуми со сплавом в горах или дегустацией домашнего вина. Украинцы могут здесь находиться до года без визы.

Жилье стоит от 20 долларов, питание - еще дешевле. Самые популярные курорты - Батуми, Уреки, Гонио. Обязательно попробуй хачапури по-аджарски прямо на берегу моря. Грузия очаровывает туристов искренностью людей, безопасностью и незабываемым вкусом культуры.

Панорама Батуми (фото: Википедия)