Куда поехать на море без визы: 5 доступных направлений для украинцев

Лето - это не только сезон отпусков, но и настоящий повод сбежать из города к морю. И не нужно далеко лететь или заморачиваться с визами. Для украинцев существует немало безвизовых стран, где есть солнце, море, вкусная кухня и уютные курорты.
РБК-Украина рассказывает о пяти бюджетных туристических направлениях, где можно окунуться в теплые волны, погреться на пляже и насладиться новыми пейзажами.
Турция - безоговорочный хит украинских летних отпусков. Здесь вас ждет теплое Средиземное море, шикарные отели с бассейнами, вкусный кебаб и вечера с видом на горы.
Главный бонус - для поездки не нужна виза, а часто и загранпаспорт не обязателен. Цены стартуют от 50 долларов за ночь в отеле с питанием.
Самые популярные курорты - Анталия, Алания, Кемер, Фетхие, Мармарис. Турция также привлекает семейных туристов большим количеством детских развлечений и аквапарков.
Если хотите море, как дома, но немного лучше - езжайте в Болгарию. Здесь и чистые пляжи, и знакомый язык, и традиционная кухня, которая не удивит желудок.
К тому же, страна входит в список безвизовых, поэтому достаточно биометрического паспорта. Цены стартуют от 25-30 евро за ночь в гостевых домах. Самые известные курорты - Солнечный берег, Несебр, Золотые пески, Варна.
Удобно ехать авто или автобусом прямо из Украины. Болгария также славится своей лечебной инфраструктурой - санаториями, грязями и минеральными источниками.
Это маленькая, но очень живописная страна с бирюзовым морем и величественными скалами. Если вы любите сочетание природы, истории и спокойствия - это ваш вариант.
А еще здесь приятные цены, особенно в апартаментах. Апартаменты можно найти от 35 евро, отели - от 50.
Популярные курорты: Будва, Петровац, Герцег-Нови, Котор.
Не забудьте взять фотоаппарат - закат здесь особенный. А еще в Черногории легко совместить пляжный отдых с экскурсиями в старинные монастыри и национальные парки.
Об Албании еще не все слышали, а зря. Ее пляжи ничем не хуже греческих, а цены - значительно приятнее. Местные очень приветливы, а кухня - настоящая находка для гурмана. Отели можно найти от 25 евро, обед в кафе - от 5.
Лучшие курорты - Саранда, Влера, Дуррес, Ксамиль. Пляжи Ксамиля выглядят так, будто ты на Мальдивах. Албания также привлекает тех, кто ищет аутентичность, спокойствие и минимум туристической суеты.
Грузия - не просто курорт, а целый мир с неповторимой атмосферой. Здесь можно совместить морской отдых в Батуми со сплавом в горах или дегустацией домашнего вина. Украинцы могут здесь находиться до года без визы.
Жилье стоит от 20 долларов, питание - еще дешевле. Самые популярные курорты - Батуми, Уреки, Гонио. Обязательно попробуй хачапури по-аджарски прямо на берегу моря. Грузия очаровывает туристов искренностью людей, безопасностью и незабываемым вкусом культуры.
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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Trip Advisor.