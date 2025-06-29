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Какого цвета должен быть туристический чемодан: нет, это не черный

Воскресенье 29 июня 2025 10:26
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Какого цвета должен быть туристический чемодан: нет, это не черный Какого цвета чемодан лучше выбирать для путешествий (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Выбрать надежный и функциональный дорожный чемодан - непростая задача. Обычно акцент делают на материал корпуса, вместительность или наличие колесиков. Однако не менее важно учитывать и цвет.

РБК-Украина объясняет, какой цвет чемодана лучше всего выбрать, чтобы путешествие прошло спокойно и без лишних хлопот.

Выбирайте яркие цвета

Выбирая чемодан, стоит отдавать предпочтение насыщенным оттенкам, которые сразу бросаются в глаза. Они помогают быстро найти свою сумку среди десятков похожих на ленте выдачи или в багажном отсеке автобуса.

Особенно популярны такие цвета, как желтый, салатовый, бирюзовый или ярко-красный. Не менее интересно выглядят принтованные модели с узорами, надписями или изображениями животных.

Такой чемодан выполняет двойную функцию: улучшает настроение и делает багаж узнаваемым. К тому же, он прекрасно смотрится на фото - идеальный аксессуар для Instagram.

Мифы о темных чемоданах

Долгое время считалось, что темные цвета более практичны - мол, они меньше пачкаются. Однако современные чемоданы изготавливают из материалов, которые легко очищаются - например, из ABS-пластика или прочного текстиля с водоотталкивающей пропиткой.

Поэтому даже белая или светло-розовая модель сможет служить годами без потери вида. Темный чемодан, хотя и выглядит сдержанно, легко теряется среди других.

Вместо того чтобы маскировать багаж, лучше наоборот - сделать его ярким и заметным. В результате вы получите и удобство, и удовольствие от путешествия.

Какого цвета должен быть туристический чемодан: нет, это не черныйЧемодан ярких цветов более заметен, что может быть очень полезно (фото: Freepik)

Как оживить темный чемодан

Если у вас уже есть темный чемодан, и покупать новый нет необходимости, не расстраивайтесь. Приобретите яркий чехол с узором - это изменит внешний вид вещи за несколько секунд. Такие чехлы часто имеют изображения городов, животных, абстракций или природы, что позволяет придать чемодану индивидуальность.

Помимо эстетики, чехол защищает от царапин, грязи и износа во время транспортировки. Его легко одевать, снимать и стирать - удобство на высоте. Благодаря этому решению даже обычный чемодан приобретет новый вид и функциональность.

Практичность и стиль - главное в путешествии

Главное - помнить, что чемодан должен быть не только удобным, но и заметным. Яркий цвет помогает избежать путаницы и потери вещей, а еще задает настроение на весь отдых.

Визуальная привлекательность также играет роль - красивый чемодан дополняет стиль путешественника. Не бойтесь экспериментов: цветные чехлы, наклейки или даже ленты - все это сделает вашу поездку более комфортной.

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Lifehacker и Trip Advisor.

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