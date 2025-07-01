Куди поїхати на море без візи: 5 доступних напрямків для українців

Туреччина

Туреччина - беззаперечний хіт українських літніх відпусток. Тут на вас чекає тепле Середземне море, шикарні готелі з басейнами, смачний кебаб і вечори з видом на гори.

Головний бонус - для поїздки не потрібна віза, а часто й закордонний паспорт не обов'язковий. Ціни стартують від 50 доларів за ніч у готелі з харчуванням.

Найпопулярніші курорти - Анталія, Аланія, Кемер, Фетхіє, Мармарис. Туреччина також приваблює сімейних туристів великою кількістю дитячих розваг та аквапарків.

Анталія з висоти (фото: Вікіпедія)

Болгарія

Якщо хочете море, як вдома, але трішки краще - їдьте у Болгарію. Тут і чисті пляжі, і знайома мова, і традиційна кухня, яка не здивує шлунок.

До того ж, країна входить до списку безвізових, тож достатньо біометричного паспорта. Ціни стартують від 25-30 євро за ніч у гостьових будинках. Найвідоміші курорти - Сонячний берег, Несебр, Золоті піски, Варна.

Зручно їхати авто або автобусом прямо з України. Болгарія також славиться своєю лікувальною інфраструктурою - санаторіями, грязями та мінеральними джерелами.

Море у Варні (фото: Вікіпедія)

Чорногорія

Це маленька, але дуже мальовнича країна з бірюзовим морем і величними скелями. Якщо ви любите поєднання природи, історії та спокою - це ваш варіант.

А ще тут приємні ціни, особливо в апартаментах. Апартаменти можна знайти від 35 євро, готелі - від 50.

Популярні курорти: Будва, Петровац, Герцег-Нові, Котор.

Не забудьте взяти фотоапарат - захід сонця тут особливий. А ще в Чорногорії легко поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями до старовинних монастирів і національних парків.

Которська затока у Чорногорії (фото: Вікіпедія)

Албанія

Про Албанію ще не всі чули, а дарма. Її пляжі нічим не гірші за грецькі, а ціни - значно приємніші. Місцеві дуже привітні, а кухня - справжня знахідка для гурмана. Готелі можна знайти від 25 євро, обід у кафе - від 5.

Найкращі курорти - Саранда, Вльора, Дуррес, Ксаміль. Пляжі Ксаміля виглядають так, ніби ти на Мальдівах. Албанія також приваблює тих, хто шукає автентичність, спокій та мінімум туристичної метушні.

Албанські пляжі - це недорога, але красива перлина (фото: Вікіпедія)

Грузія

Грузія - не просто курорт, а цілий світ з неповторною атмосферою. Тут можна поєднати морський відпочинок у Батумі зі сплавом у горах чи дегустацією домашнього вина. Українці можуть тут перебувати до року без візи.

Житло коштує від 20 доларів, харчування - ще дешевше. Найпопулярніші курорти - Батумі, Уреки, Гоніо. Обов'язково спробуй хачапурі по-аджарськи просто на березі моря. Грузія зачаровує туристів щирістю людей, безпекою та незабутнім смаком культури.

Панорама Батумі (фото: Вікіпедія)