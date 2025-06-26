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Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в Украине

Четверг 26 июня 2025 17:11
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Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в Украине На какие водоемы в Украине поехать летом вместо моря (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Лето, жара и все хотят на море - но кто-то по каким-то причинам не может? Не беда, в Украине есть немало живописных водоемов - от уютных озер до обустроенных курортов с современной инфраструктурой.

РБК-Украина предлагает список замечательных водных локаций, которые стоит посетить в этом сезоне.

Шацкие озера, Волынь

Это уютный уголок природы на Полесье, где чистая вода с прозрачным дном и глубокие водоемы. Озеро Свитязь - самое глубокое и популярное, с песчаными пляжами и мягким входом в воду.

Здесь обустроены зоны для семейного отдыха и тихого релакса, где можно наслаждаться тишиной. Инфраструктура включает базы отдыха, кемпинги, прокат катамаранов и лодок.

Добраться до озер просто: поездом до Ковеля, далее маршруткой до Шацка или Свитязя.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеОзеро Свитязь (фото: Википедия)

Бакота, Хмельницкая область

Бакота - живописная жемчужина Днестровского каньона с впечатляющими ландшафтами и тишиной. Здесь стоит остановиться, чтобы почувствовать единение с природой и насладиться настоящими закатами.

Пляжей почти нет, но есть уютные места для купания под навесами деревьев. Инфраструктура - кемпинги, базы отдыха и прокат лодок. Этот берег идеален для спокойного туризма, кемпинга, йоги и речных прогулок.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеБакота (фото: Википедия)

Озеро Молодости, Буковель

Это идеальный вариант для тех, кто сочетает пляжный отдых с активными горными развлечениями. Температура воды - около +22 °C, а берега обустроены лежаками и кафе.

Доступны SUP-доски, катамараны и водные аттракции, а также картинг и аквапарк рядом. Озеро окружено курортной инфраструктурой - все, что нужно для комфортного отдыха. Это место для семей, друзей и любителей спорта.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеОзеро Молодости, Буковель (фото: Hotelsbukovel.com.ua)

Киевское море

Это большое водохранилище всего в 30-40 минутах от столицы - отличное место для быстрого релакса. Песчаные пляжи, сосновые леса, яхты, рыбалка и зоны для барбекю делают отдых разнообразным.

Инфраструктура включает кемпинги, отели, кафе и шезлонги. Температура воды в летнее время достигает +28 °C, а вход часто бесплатный. Идеальный вариант для выходных с семьей или друзьями.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеКиевское море (фото: Википедия)

Белое озеро, Ровенская область

Уникальный водоем с кристально чистой водой и минимальной человеческой деятельностью. Здесь обитают дикие животные и редкие птицы.

Берега песчаные, вода теплая, а пляжи - дикие, без большой инфраструктуры. Есть кемпинги и базы отдыха, также популярна рыбалка. Это настоящий эко-отдых в тишине и природе.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеБелое озеро (фото: Википедия)

Черепашинецкий карьер, Винницкая область

Карьер с бирюзовой водой среди соснового леса - настоящая "украинская Хорватия". Здесь можно плавать, загорать на чистом песчаном берегу, снять красивые фото.

Инфраструктура минимальная - места для палаток, песчаные участки и доступ к воде. Лучше всего подходит для любителей спокойствия и фотогеничных пейзажей. Это идеальная локация для молодых пар и блогеров.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеЧерепашинецкий карьер (фото: Википедия)

Пляжи Черкасс на Днепре

Городские пляжи превращаются летом в популярные зоны отдыха с пляжами, кафе и набережной. Среди них - Казбетский, Сосновский, Вейк-парк и "Живчик".

Здесь можно совместить пляжный отдых с культурными прогулками и интересными городами. Это вариант для тех, кто хочет совместить пляж с городскими развлечениями. Особенно подходит для спонтанных вояжей и вечерних заседаний у воды.

Если до моря далеко: 7 лучших мест в Украине для отдыха у воды в УкраинеКазбетский пляж в Черкассах (фото: Kanivrada.com.ua)

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и Trip Advisor.

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