Украинцы, осторожно: в этих 6 странах Европы самое жесткое отношение к беженцам

В 2024-2025 годах Европейский Союз кардинально меняет подходы к вопросам миграции. Некоторые страны ограничивают право на убежище, другие - игнорируют европейские нормы или призывают к их пересмотру.

РБК-Украина объясняет, какие именно государства усилили миграционный контроль и что это означает для украинских беженцев в частности.

Венгрия

Еще с 2015 года Венгрия стала пионером во введении жестких миграционных ограничений. Под руководством премьера Виктора Орбана страна фактически прекратила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, возвращая беженцев в Сербию или заставляя их двигаться дальше.

Даже после решения Европейского суда о наложении штрафа в 200 миллионов евро, Будапешт остался непреклонным, назвав иммиграционную политику внутренним делом государства.

Правительство Венгрии отказывается выполнять нормы общей миграционной политики ЕС, подчеркивая национальный суверенитет. Такой курс усиливает раскол между Венгрией и другими странами Европы.

Польша

Польша не менее активно внедряет жесткие методы в отношении беженцев, особенно на границе с Беларусью. Правительство Дональда Туска разрешило силовое возвращение мигрантов и приняло закон, который позволяет в исключительных случаях не рассматривать запросы на убежище.

Это противоречит международным обязательствам Польши, но правительство оправдывает свои действия защитой от гибридной угрозы со стороны Кремля. Пограничная политика Варшавы все больше ориентируется на безопасность, чем на права человека. В стране продолжаются дебаты о легитимности таких решений.

Германия

В Германии пограничная полиция получила указание отказывать в приеме новых заявлений о предоставлении убежища - за исключением критических ситуаций. Это противоречит законодательству ЕС, но политические силы, в частности Христианско-демократический союз, оправдывают это интересами внутренней безопасности.

Хотя количество заявлений сократилось, юристы ставят под сомнение правовое постоянство таких действий. Правительство пытается сохранить баланс между давлением электората и обязательствами перед Евросоюзом. Тем не менее, позиция Берлина все больше тяготеет к прагматизму, чем к гуманизму.

Германия приняла много беженцев со всего мира, но сейчас правила становятся более строгими (фото: Pixabay)

Финляндия

Финляндия недавно приняла закон, который позволяет отказывать во въезде беженцам. Это решение противоречит конституции страны, но получило поддержку парламента под лозунгом национальной безопасности.

В Хельсинки миграцию все чаще рассматривают не как гуманитарный вопрос, а как составляющую гибридной угрозы. Этот прецедент может вдохновить другие страны ЕС на подобные изменения, подрывая единую правовую базу Евросоюза.

Австрия

Австрия решила временно приостановить право на воссоединение семей беженцев, за исключением детей. Венское правительство заявляет, что школы и социальные службы не справляются с нагрузкой.

Канцлер Кристиан Стокер прямо заявил, что нынешнее законодательство о предоставлении убежища уже не выполняет своей цели. В Австрии активно призывают к пересмотру Европейской конвенции по правам человека в отношении миграции. Это может означать начало системных изменений в правах беженцев по всему ЕС.

Бельгия

Новое правительство Бельгии внедряет максимально строгие правила, формально не нарушая закон. Одиноким мужчинам, которые подаются на убежище, не всегда гарантируют жилье, отдавая предпочтение другим категориям.

Страна сосредоточена на сокращении количества новых заявлений и повышении эффективности рассмотрения уже поданных. Такая стратегия позволяет избегать прямого нарушения норм, но вызывает критику со стороны правозащитников. Бельгия стремится показать пример "жесткой, но легальной" политики.