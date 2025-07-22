5 невероятно красивых мест на планете, где люди живут дольше всех: в чем здесь секрет?

Как появились "голубые зоны"?

Почти 20 лет назад исследователь и журналист Дэн Бюттнер отправился в кругосветное путешествие с командой, чтобы найти общины с наибольшим количеством долгожителей.

Результатом этих поисков стали пять уникальных зон, названных "Голубыми зонами" (Blue Zones).

Эти места, разбросанные по разным континентам, поражают не только своей природной красотой, но и исключительным долголетием и жизнеспособностью своих жителей.

Икария, Греция: остров, где забывают о деменции

На греческом острове Икария каждый третий житель доживает до девяноста лет, а случаи деменции здесь почти полностью отсутствуют! Секрет кроется в средиземноморской диете, богатой фруктами, овощами, цельными зернами, картофелем и оливковым маслом.

Икарийцы также любят травяные чаи, молоко коз травяного выпаса и обязательно спят после обеда.

Команда "Голубых зон" утверждает, что эти простые привычки могут значительно продлить нашу жизнь.

Кроме долголетия, Икария славится своими традиционными праздниками, уютными тавернами и прекрасными пляжами.

Икария (фото: Википедия)

Лома-Линда, Калифорния, США: жизнь на 10 лет дольше

В американской "Голубой зоне" Лома-Линда живет община около 9000 адвентистов седьмого дня, которые живут на целых десять лет дольше, чем другие жители США.

Их образ жизни базируется на преимущественно вегетарианской диете, регулярных физических упражнениях, полном отказе от курения и алкоголя.

Особое значение для адвентистов имеет 24-часовое соблюдение субботы, что помогает снимать стресс и укреплять социальные связи.

Исследования показывают, что адвентисты с нормальным весом, активным образом жизни и умеренным потреблением мяса (или полным отказом от него) имеют более низкое кровяное давление, уровень холестерина и меньше проблем с сердечно-сосудистой системой.

Панорама Лома-Линда в Калифорнии (фото: Википедия)

Сардиния, Италия: крепкие семьи и активное движение

Группа сел на Сардинии стала первой "Голубой зоной", которую обнаружил Бюттнер. Здесь количество долгожителей на душу населения почти в 10 раз больше, чем в США.

Жители Сардинии отдают предпочтение цельнозерновому хлебу, бобам, овощам, фруктам и козьему молоку. Умеренное потребление вина, по словам Бюттнера, помогает мужчинам снижать уровень стресса.

Сильные семейные связи также играют ключевую роль: те, кто живет в крепких семьях, реже страдают от депрессии и стресса.

Кроме того, сардинские пастухи ежедневно проходят более восьми километров, что обеспечивает значительную пользу для сердечно-сосудистой системы, мышц и костей, не перегружая суставы.

Пляж на Сардинии (фото: Википедия)

Окинава, Япония: долгая жизнь для женщин и диета из сладкого картофеля

Жители Окинавы, субтропического архипелага, известны своим долголетием и низким уровнем рака, сердечных заболеваний и деменции.

Женщины Окинавы живут дольше, чем любые другие женщины на планете. Их диета, в основном растительная, состоит из сладкого картофеля, жареных овощей и тофу - продуктов, богатых питательными веществами и с низкой калорийностью.

Большинство долгожителей на Окинаве всю жизнь работали или работают в саду. Это не только обеспечивает им физическую активность, но и поставляет свежие овощи.

Ежедневное пребывание на свежем воздухе также помогает поддерживать оптимальный уровень витамина D в течение всего года.

Национальный парк возле Окинавы в Японии (фото: Википедия)

Никоя, Коста-Рика: солнце, кальций и радость от физического труда

Полуостров Никоя в Коста-Рике известен своим солнцем, горным ландшафтом и потрясающими пляжами.

Местная вода имеет самое высокое содержание кальция в стране, что может быть причиной низкого уровня сердечных заболеваний и крепких костей у жителей.

Долгожители Никои традиционно питаются мезоамериканской диетой (тыква, кукуруза, фасоль) и предпочитают легкий ужин рано вечером.

Они также много времени проводят на солнце, получая витамин D. Бюттнер отмечает, что жители Никои находят "радость в ежедневных физических делах", что способствует их долголетию.

Никоя на Коста-Рике (фото: Википедия)