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Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Воскресенье 20 июля 2025 20:20
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Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе Волшебный Рахов с узкоколейкой и духом Европы (фото: rakhiv-mr.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Можно не выезжать за границу, чтобы увидеть настоящую горную узкоколейку. Она есть в Рахове - самом высокогорном городе Украины, который уже давно называют нашими "малыми Альпами".

Почему Рахов считается "малыми Альпами" и чем может удивить, рассказывает РБК-Украина.

Поезд 1895 года

Рахов - это не только гуцульская столица, но и город, где до сих пор живет дух железнодорожной эпохи. Именно отсюда тянулась одна из самых известных узкоколеек Карпат, которая служила для вывоза леса, а сегодня привлекает туристов, которым нравится горная романтика.

Впервые поезд со станции Рахов отправился в 1895 году - именно тогда был открыт первый участок железной дороги, которая соединила город со станцией Ясиня. Впоследствии поезда начали ходить в Будапешт. Вену, Прагу и Ужгород.

Вас ждут живописные панорамы, железнодорожные виадуки, деревянные станции и исторический колорит на фоне Карпат.

А еще вы можете почувствовать настоящий экстрим - увидеть стремительные потоки могучей реки Тиса.

А в 3 километрах от Рахова, возле дорожного знака села Богдан есть просто невероятное - слияние двух рек, Белой и Черной Тисы, формирующих русло самого длинного притока Дуная - реки Тиса.

Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Вид города (фото: Википедия)

Живая иллюстрация к любому фильму

Среди крутых карпатских склонов, где гуцульские дома прижимаются к железнодорожному полотну, Рахов встречает туристов как живая иллюстрация к ретрофильму.

Здесь еще недавно действовала одна из самых известных узкоколейных железных дорог Украины - Карпатская (Боржавская) узкоколейка.

Хотя регулярное сообщение давно остановлено, отдельные ветки узкоколейки сохранились и используются для экскурсий и фототуров.

Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Железнодорожный путь над Тисой в Рахове (фото: Википедия)

Вблизи Рахова - в селах Квасы, Белин, Велятин - еще можно увидеть остатки рельсов, мостиков и платформ, которые когда-то соединяли отдаленные лесозаготовительные районы.

Ранее эти пути служили для транспортировки древесины, но также использовались местными жителями как обычный общественный транспорт.

Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Вид на горы со станции Рахов (фото: Википедия)

Атмосфера Рахова - это сочетание гуцульской культуры и центральноевропейского шарма.

Дома в центре города имеют черты австрийской застройки, а вокзал - архитектуру, подобную словацким и чешским станциям.

Все это вместе создает впечатление, что вы где-то в горах Татрах или в закарпатском "городке-призраке", который сохранил свою душу несмотря на все исторические изломы.

Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Певческое поле (амфитеатр) в Рахове (фото: Википедия)

Стоит ли восстанавливать узкоколейку?

Железнодорожные тоннели, деревянные станции, виадуки на крутых склонах - Рахов напоминает не только о техническом мастерстве прошлого, но и о потенциале для туристического будущего.

Местные активисты и путешественники мечтают восстановить узкоколейку как исторический маршрут. И если это произойдет - Рахов точно станет новым пунктом в туристических гидах "малой Европы".

Что еще обязательно нужно увидеть в Рахове

  • Храм Святого Иоанна Непомуцкого, который был построен в 1782 году
  • Памятник Гуцулу
  • Знак "Географический центр Европы"
  • Музей гуцульской брынзы (ул. Шевченко, 210)
  • Дендропарк "Буркут", где растет самый высокий экземпляр лиственницы европейской
  • Попробовать воду из горного источника (а их в Рахове более 15)
  • Музей экологии гор
  • Водопад Труфанец
  • Драгобратский водопад Драгобратский водопад

Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Географический центр Европы (фото: rakhiv-mr.gov.ua)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Tourinform Закарпатье, Википедия.

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