5 неймовірно красивих місць на планеті, де люди живуть найдовше: у чому тут секрет?

Як з'явилися "блакитні зони"?

Майже 20 років тому дослідник і журналіст Ден Бюттнер вирушив у навколосвітню подорож з командою, щоб знайти громади з найбільшою кількістю довгожителів.

Результатом цих пошуків стали п'ять унікальних зон, названих "Блакитними зонами" (Blue Zones).

Ці місця, розкидані по різних континентах, вражають не лише своєю природною красою, а й винятковим довголіттям та життєздатністю своїх мешканців.

Ікарія, Греція: острів, де забувають про деменцію

На грецькому острові Ікарія кожен третій мешканець доживає до дев'яноста років, а випадки деменції тут майже повністю відсутні! Секрет криється у середземноморській дієті, багатій на фрукти, овочі, цільні зерна, картоплю та оливкову олію.

Ікарійці також люблять трав'яні чаї, молоко кіз трав'яного випасу та обов'язково сплять після обіду.

Команда "Блакитних зон" стверджує, що ці прості звички можуть значно подовжити наше життя.

Окрім довголіття, Ікарія славиться своїми традиційними святами, затишними тавернами та чудовими пляжами.

Ікарія (фото: Вікіпедія)

Лома-Лінда, Каліфорнія, США: життя на 10 років довше

В американській "Блакитній зоні" Лома-Лінда мешкає громада близько 9000 адвентистів сьомого дня, які живуть на цілих десять років довше, ніж інші жителі США.

Їхній спосіб життя базується на переважно вегетаріанській дієті, регулярних фізичних вправах, повній відмові від куріння та алкоголю.

Особливе значення для адвентистів має 24-годинне дотримання суботи, що допомагає знімати стрес та зміцнювати соціальні зв'язки.

Дослідження показують, що адвентисти з нормальною вагою, активним способом життя та помірним споживанням м'яса (або повною відмовою від нього) мають нижчий кров'яний тиск, рівень холестерину та менше проблем із серцево-судинною системою.

Панорама Лома-Лінда в Каліфорнії (фото: Вікіпедія)

Сардинія, Італія: міцні родини та активний рух

Група сіл на Сардинії стала першою "Блакитною зоною", яку виявив Бюттнер. Тут кількість довгожителів на душу населення майже в 10 разів більша, ніж у США.

Мешканці Сардинії віддають перевагу цільнозерновому хлібу, бобам, овочам, фруктам та козячому молоку. Помірне споживання вина, за словами Бюттнера, допомагає чоловікам знижувати рівень стресу.

Сильні сімейні зв'язки також відіграють ключову роль: ті, хто живе в міцних родинах, рідше страждають від депресії та стресу.

Крім того, сардинські пастухи щодня проходять понад вісім кілометрів, що забезпечує значну користь для серцево-судинної системи, м'язів і кісток, не перевантажуючи суглоби.

Пляж на Сардинії (фото: Вікіпедія)

Окінава, Японія: довге життя для жінок і дієта з солодкої картоплі

Мешканці Окінави, субтропічного архіпелагу, відомі своїм довголіттям і низьким рівнем раку, серцевих захворювань та деменції.

Жінки Окінави живуть довше, ніж будь-які інші жінки на планеті. Їхня дієта, здебільшого рослинна, складається з солодкої картоплі, смажених овочів та тофу - продуктів, багатих на поживні речовини та з низькою калорійністю.

Більшість довгожителів на Окінаві все життя працювали або працюють у саду. Це не лише забезпечує їм фізичну активність, а й постачає свіжі овочі.

Щоденне перебування на свіжому повітрі також допомагає підтримувати оптимальний рівень вітаміну D протягом усього року.

Національний парк біля Окінави в Японії (фото: Вікіпедія)

Нікоя, Коста-Рика: сонце, кальцій та радість від фізичної праці

Півострів Нікоя в Коста-Риці відомий своїм сонцем, гірським ландшафтом та приголомшливими пляжами.

Місцева вода має найвищий вміст кальцію в країні, що може бути причиною низького рівня серцевих захворювань та міцних кісток у мешканців.

Довгожителі Нікої традиційно харчуються мезоамериканською дієтою (гарбузи, кукурудза, квасоля) та віддають перевагу легкій вечері рано ввечері.

Вони також багато часу проводять на сонці, отримуючи вітамін D. Бюттнер зазначає, що жителі Нікої знаходять "радість у щоденних фізичних справах", що сприяє їхньому довголіттю.

Нікоя на Коста-Риці (фото: Вікіпедія)