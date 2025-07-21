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Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Понедельник 21 июля 2025 20:00
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Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу Почему стоит увидеть село Буша хотя бы раз в жизни (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Есть места в Украине, которые не просто красивые - они имеют настоящий украинский дух. Село Буша, что в Винницкой области, именно такое. Небольшое, тихое, отдаленное - и одновременно одно из самых удивительных поселений, где встречаются древность, мистика и природа.

Что известно об этом селе, чем оно интересно для туристов и почему стоит туда поехать, рассказывает РБК-Украина.

Старинное село Буша находится на берегу сразу двух рек - Мурафа и Бушанка, в Ямпольском районе Винницкой области, недалеко от границы с Молдовой. Сейчас в Буше проживает менее 1000 человек, однако на территории есть национальный заповедник.

История с казацким характером

Буша впервые упоминается еще в 16 веке, а статус города имела уже с 1629 года. Ее трудно назвать просто селом, потому что когда-то это был укрепленный город-крепость Брацлавского воеводства с выгодным расположением на пересечении важных торговых путей.

Но настоящей драмой стало событие 1654 года - героическая оборона Буши под руководством казаков против польско-шляхетских войск.

По легенде, последняя защитница города, вдова сотника Зависного, взорвала пороховой склад вместе с собой и врагами, чтобы не сдаться. С тех пор Буша - это не просто село, а еще и символ непокорности.

Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Музей трипольской культуры в с. Буша (фото: Википедия)

Что стоит увидеть в Буше

Бушанский скальный храм

Один из самых мистических объектов в Украине. Высеченный прямо в скале, храм датируется, вероятно, III-V веком. Здесь сохранился уникальный барельеф - триединый символ дерева жизни, быка и человека с чашей. Его происхождение до сих пор вызывает споры между историками, археологами и эзотериками.

Крепость Буша

Руины фортификаций времен казацких войн. Остатки оборонительной башни, стены и рвы - все это рассказывает языком камня о драматической истории XVII века.

Государственный историко-культурный заповедник "Буша"

На территории работает музей под открытым небом, где ежегодно проходит симпозиум каменщиков. Художники из разных стран создают каменные скульптуры, которые остаются здесь навсегда. Это превращает село в своеобразную галерею под открытым небом.

Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Скульптура в селе Буша (фото: Википедия)

Старинное казацкое кладбище и каменные кресты

Место, где царит тишина и покорность времени. Здесь собраны аутентичные надгробия XVII-XIX веков, многие из которых имеют уникальную резьбу. А еще - разнообразные кресты старинных форм.

Остатки трипольской культуры

В селе раскопаны 4 памятника археологии от III тыс. до н.э. Над одной из этих раскопок было построено сооружение, которое повторяет трипольский стиль. А в местном музее можно увидеть остатки посуды, игрушек, вещей быта трипольцев.

Гайдамацкий яр

У реки Бушанки есть уникальный живописный каньон с нависающими скалами, пещерами и стремительной рекой. Каменные валуны имеют причудливые формы и даже свои имена - Гриб, Баран, Висячка.

По легендам местных, когда-то в этом овраге жил великан, а свое название он получил от гайдамаков, которые там прятались еще во времена Колиивщины. Сейчас этот овраг стал самым любимым местом для свадебных фотосессий.

Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Плита-барельеф в скальном храме (фото: Википедия)

Парк скульптур

В этом селе находится самый большой парк скульптур в Украине, и один из самых больших в Европе. За последние 30 лет благодаря мастерам в парке появилось более 200 каменных фигур. Вход в парк платный, но цена доступная и есть возможность взять гида.

Современная жизнь Буши: между наследием и тишиной

Сегодня в Буше живет несколько сотен человек. Живут скромно, преимущественно сельским хозяйством и туризмом. Кто-то сдает жилье, кто-то продает мед или изделия ручной работы.

Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Вход в скальный монастырь в Буше (фото: Википедия)

Но главное - они сохраняют атмосферу. Здесь нет суеты, светофоров или супермаркетов. Но есть тишина, свежий воздух, звезды, которые видно невооруженным глазом, и глубокая человечность.

Почему стоит поехать в Бушу

  • Окунуться в настоящую историю - не ту, что в учебниках, а ту, которую можно почувствовать кожей.
  • Отдохнуть от информационного шума - мобильная связь здесь часто исчезает, и это даже хорошо.
  • Увидеть уникальные достопримечательности, которых больше нигде нет - скальный храм, барельеф, скульптуры под открытым небом.
  • Встретить закат над скалами и почувствовать, как время останавливается.
  • Буша - это Украина, какой она была и какой хочется, чтобы она оставалась: живая, глубокая, непокоренная.

Буша подходит для тех, кто ищет тихого отдыха на неделю или две, а еще - для короткого путешествия на выходные.

Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу

Указатель в селе Буша (фото: Википедия)

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При написании материала были использованы источники: Википедия, наследие ЮНЕСКО, официальный сайт села Буша, Мандри.

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