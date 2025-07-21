Это место в Украине вдохновляет и удивляет каждого, кто хоть раз его увидит: почему стоит ехать в Бушу
Есть места в Украине, которые не просто красивые - они имеют настоящий украинский дух. Село Буша, что в Винницкой области, именно такое. Небольшое, тихое, отдаленное - и одновременно одно из самых удивительных поселений, где встречаются древность, мистика и природа.
Что известно об этом селе, чем оно интересно для туристов и почему стоит туда поехать, рассказывает РБК-Украина.
Старинное село Буша находится на берегу сразу двух рек - Мурафа и Бушанка, в Ямпольском районе Винницкой области, недалеко от границы с Молдовой. Сейчас в Буше проживает менее 1000 человек, однако на территории есть национальный заповедник.
История с казацким характером
Буша впервые упоминается еще в 16 веке, а статус города имела уже с 1629 года. Ее трудно назвать просто селом, потому что когда-то это был укрепленный город-крепость Брацлавского воеводства с выгодным расположением на пересечении важных торговых путей.
Но настоящей драмой стало событие 1654 года - героическая оборона Буши под руководством казаков против польско-шляхетских войск.
По легенде, последняя защитница города, вдова сотника Зависного, взорвала пороховой склад вместе с собой и врагами, чтобы не сдаться. С тех пор Буша - это не просто село, а еще и символ непокорности.
Музей трипольской культуры в с. Буша (фото: Википедия)
Что стоит увидеть в Буше
Бушанский скальный храм
Один из самых мистических объектов в Украине. Высеченный прямо в скале, храм датируется, вероятно, III-V веком. Здесь сохранился уникальный барельеф - триединый символ дерева жизни, быка и человека с чашей. Его происхождение до сих пор вызывает споры между историками, археологами и эзотериками.
Крепость Буша
Руины фортификаций времен казацких войн. Остатки оборонительной башни, стены и рвы - все это рассказывает языком камня о драматической истории XVII века.
Государственный историко-культурный заповедник "Буша"
На территории работает музей под открытым небом, где ежегодно проходит симпозиум каменщиков. Художники из разных стран создают каменные скульптуры, которые остаются здесь навсегда. Это превращает село в своеобразную галерею под открытым небом.
Скульптура в селе Буша (фото: Википедия)
Старинное казацкое кладбище и каменные кресты
Место, где царит тишина и покорность времени. Здесь собраны аутентичные надгробия XVII-XIX веков, многие из которых имеют уникальную резьбу. А еще - разнообразные кресты старинных форм.
Остатки трипольской культуры
В селе раскопаны 4 памятника археологии от III тыс. до н.э. Над одной из этих раскопок было построено сооружение, которое повторяет трипольский стиль. А в местном музее можно увидеть остатки посуды, игрушек, вещей быта трипольцев.
Гайдамацкий яр
У реки Бушанки есть уникальный живописный каньон с нависающими скалами, пещерами и стремительной рекой. Каменные валуны имеют причудливые формы и даже свои имена - Гриб, Баран, Висячка.
По легендам местных, когда-то в этом овраге жил великан, а свое название он получил от гайдамаков, которые там прятались еще во времена Колиивщины. Сейчас этот овраг стал самым любимым местом для свадебных фотосессий.
Плита-барельеф в скальном храме (фото: Википедия)
Парк скульптур
В этом селе находится самый большой парк скульптур в Украине, и один из самых больших в Европе. За последние 30 лет благодаря мастерам в парке появилось более 200 каменных фигур. Вход в парк платный, но цена доступная и есть возможность взять гида.
Современная жизнь Буши: между наследием и тишиной
Сегодня в Буше живет несколько сотен человек. Живут скромно, преимущественно сельским хозяйством и туризмом. Кто-то сдает жилье, кто-то продает мед или изделия ручной работы.
Вход в скальный монастырь в Буше (фото: Википедия)
Но главное - они сохраняют атмосферу. Здесь нет суеты, светофоров или супермаркетов. Но есть тишина, свежий воздух, звезды, которые видно невооруженным глазом, и глубокая человечность.
Почему стоит поехать в Бушу
- Окунуться в настоящую историю - не ту, что в учебниках, а ту, которую можно почувствовать кожей.
- Отдохнуть от информационного шума - мобильная связь здесь часто исчезает, и это даже хорошо.
- Увидеть уникальные достопримечательности, которых больше нигде нет - скальный храм, барельеф, скульптуры под открытым небом.
- Встретить закат над скалами и почувствовать, как время останавливается.
- Буша - это Украина, какой она была и какой хочется, чтобы она оставалась: живая, глубокая, непокоренная.
Буша подходит для тех, кто ищет тихого отдыха на неделю или две, а еще - для короткого путешествия на выходные.
Указатель в селе Буша (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: Википедия, наследие ЮНЕСКО, официальный сайт села Буша, Мандри.