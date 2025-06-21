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Затерянный рай. Где находятся "Украинские Мальдивы" и как туда попасть для отдыха

Суббота 21 июня 2025 19:42
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Затерянный рай. Где находятся "Украинские Мальдивы" и как туда попасть для отдыха Где находятся "Украинские Мальдивы" и как там отдохнуть (фото: facebook.com/cherkassyonelove)
Автор: Анна Шиканова

В Украине есть места, которые своей невероятной красотой напоминают экзотические острова. Одно из таких удивительных уголков - это так называемые "Украинские Мальдивы", расположившиеся в Черкасской области, недалеко от села Сагуновка.

Что это за локация, как туда добраться и можно ли там отдыхать в 2025 году, рассказывает РБК-Украина.

Где находятся "Украинские Мальдивы"

Это место привлекает путешественников своими уникальными пейзажами: кристально чистой водой бирюзового оттенка и белоснежными песчаными пляжами, которые действительно создают ощущение отдыха на тропическом острове.

Находится эта локация в Черкасском районе Черкасской области, вблизи села Сагуновка, примерно в 30 километрах к юго-востоку от города Черкассы.

Как появилась эта голубая жемчужина

Этот уникальный ландшафт не является полностью природным чудом в первоначальном смысле, хотя его красота неоспорима. Село Сагуновка расположено на берегу Кременчугского водохранилища, которое было создано в 1959-1961 годах в результате строительства Кременчугской ГЭС.

Для строительства гидроэлектростанции проводились масштабные работы по добыче песка и других материалов.

Затерянный рай. Где находятся &quot;Украинские Мальдивы&quot; и как туда попасть для отдыха

Украинские Мальдивы в Черкасской области (фото: facebook.com/jhor.safari)

Вероятно, именно эти песчаные карьеры и дальнейшее затопление территории и сформировали уникальные песчаные косы и пляжи с мелководьем, где вода приобретает такой яркий голубой оттенок.

Таким образом, "Украинские Мальдивы" - это результат взаимодействия человека и природы, которые создали живописный уголок отдыха.

Чем привлекают "Украинские Мальдивы"

Главная "изюминка" этого места - это, безусловно, чистая, прозрачная вода невероятного бирюзового цвета и белый, мелкий песок. Именно они вызывают ассоциации с экзотическими островами.

Здесь можно:

Насладиться пляжным отдыхом. Песчаные пляжи идеально подходят для загара и купания. Мелководье у берега делает это место отличным для отдыха с детьми.

Купаться в чистой воде. Благодаря песчаному дну и постоянному обновлению воды, она здесь чрезвычайно чистая и приятная для плавания.

Заниматься кемпингом. Это любимое место для кемпинга многих местных жителей и туристов из других регионов. Можно легко спуститься на машине к берегам Днепра и разбить палатку.

Затерянный рай. Где находятся &quot;Украинские Мальдивы&quot; и как туда попасть для отдыха

Украинские Мальдивы в Черкасской области (фото: facebook.com/jhor.safari)

Отдохнуть на природе. Сосны, песчаные дюны и просторы воды создают идеальные условия для пикников, прогулок и релакса на свежем воздухе.

Рыбалка. Днепр и Кременчугское водохранилище известны своими рыбными запасами, поэтому это хорошее место для любителей рыбалки.

Отдохнуть от толп и шума. Пляжи в Сагуновке абсолютно дикие и это стоит учесть при планировании отдыха. То есть, там нет инфраструктуры, спасателей и торговых точек. Но в этом есть и свой "плюс" - там очень тихо и спокойно.

Затерянный рай. Где находятся &quot;Украинские Мальдивы&quot; и как туда попасть для отдыха

Украинские Мальдивы в Черкасской области (фото: facebook.com/jhor.safari)

Как добраться до Сагуновки и где остановиться

Добраться до Сагуновки, где расположены "Украинские Мальдивы", можно несколькими способами:

Автомобилем

Это самый удобный способ. Из Черкасс до Сагуновки можно доехать за 30-40 минут (около 30 км) по дороге P-10 (Черкассы - Канев), а затем повернуть на Сагуновку. На месте можно легко спуститься к берегам Днепра.

Автобусом

С Черкасского автовокзала регулярно отправляются автобусы и маршрутки до Сагуновки. Время в пути составляет около 40-50 минут. Билеты можно приобрести онлайн или на автовокзале.

Где остановиться в Сагуновке и поблизости

"Украинские Мальдивы" - это преимущественно место для "дикого" отдыха и кемпинга. Однако, если вы ищете более комфортные условия проживания, есть несколько вариантов:

Кемпинг

Самый популярный вариант - это разбить собственную палатку прямо на песчаных пляжах или в тени сосен. Это позволяет максимально насладиться природой.

Затерянный рай. Где находятся &quot;Украинские Мальдивы&quot; и как туда попасть для отдыха

Украинские Мальдивы на Черкасщине (фото: facebook.com/jhor.safari)

Частный сектор

В самой Сагуновке и соседних селах можно найти предложения от местных жителей по аренде комнат или домов. В селе есть все необходимое - заведения общественного питания, магазины, АЗС, СТО, аптека, пекарня и больница.

Базы отдыха/гостевые дома

В районе Сагуновки и ближе к Черкассам есть несколько баз отдыха и гостевых комплексов, которые предлагают различные условия проживания.

Отели в Черкассах

Если вы предпочитаете гостиничный комфорт, можно остановиться в Черкассах, а на "Украинские Мальдивы" приезжать на дневной отдых.

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При написании материала использованы источники: информация с сайта Черкасской облгосадминистрации, туристический портал "Почувствуй Украину", "Обо всем", каналы тревел-блоггеров на YouTube

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