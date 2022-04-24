Wizz Air продает билеты из Украины. Стоит ли их покупать до окончания войны

На днях в туризме появился "прогноз" о скором завершении войны – на сайте авиакомпании Wizz Air открыли продажу билетов на полеты из аэропортов Украины уже в июле.

После распространения этой информации некоторые рейсы венгерского лоукостера можно было увидеть только в расписании, а другие - еще открыты для бронирования билетов.

Почему авиакомпания открыла продажу билетов в условиях войны и закрытого неба, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на объяснение профильного издания avianews.com.

Планирование - согласно текущих документов

Авиакомпании в своей работе руководствуются официальными документами. Пока воздушное пространство Украины закрыто до 25 мая 2022 года из-за вторжения России в Украину.

Хотя это автоматически не означает, что после этой даты для гражданской авиации вернется возможность совершать рейсы, авиакомпании могут опираться на этот документ при планировании сети полетов. Поэтому рейсы есть в расписании.

Фото: Пассажиры авиакомпании Wizz Air в аэропорту "Киев" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Получить деньги на текущую деятельность

В любой авиакомпании планируют работу на год таким образом, чтобы в конце периода достигнуть нужных финансовых показателей.

При этом широко используется перекрестное субсидирование. Например, убыточные месяцы (зимой) "перекрывают" финансовыми поступлениями от продажи билетов в высокий сезон летом.

Например, новые маршруты по 5 евро – убыточны. Но эти убытка авиакомпании перекрывают "раскрученными" маршрутами, билеты по которым стоят по 200-300 евро.

В данном случае с продажей билетов на рейсы в Украину – такое же перекрестное субсидирование. Авиакомпания может продавать билеты на рейсы, которые будут отменены, чтобы получить деньги на текущую деятельность.

Это "беспроцентный кредит" от пассажиров на текущие полеты. Когда придет время отмены рейса, авиакомпания вернет деньги пассажирам. Но при этом сэкономит средства, которые пришлось бы отдать в качестве процентов банку.

Фото: Пример билетов в продаже (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Стоит ли пассажирам покупать билеты "с оптимизмом"?

В издании отмечают: до момента, пока не закончится война, не стоит приобретать авиабилеты на рейсы любой авиакомпаний из Украины.

Поскольку по заявлениям официальных лиц Украины в стране нет безопасных мест, которые не подвержены риску ракетных обстрелов, то до наступления мира гражданские самолеты из Украины летать не будут.

Напомним, мы сообщали, крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ.