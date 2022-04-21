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Раньше всех. WizzAir запускает продажу билетов в Украине: какие аэропорты в списке

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 16:05
Раньше всех. WizzAir запускает продажу билетов в Украине: какие аэропорты в списке Фото: Самолет WizzAir в аэропорту "Киев" (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Венгерский лоукостер планирует рейсы в июле

Авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины уже этим летом. По некоторым европейским направлениям открыто бронирование уже в июле 2022 года.

В системе бронирования перевозчика снова появились аэропорты в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на mycheaptrip.com.ua.

"Венгерский лоукост WizzAir верит в победу Украины очень скоро, поэтому возобновляет продажу авиабилетов на рейсы из Киева и Одессы уже с июля 2022 года", - пишет издание.

Пока в системе бронирования только два пункта вылета из Украины – Киев и Одесса. Ближайшие даты – с 4 июля.

Раньше всех. WizzAir запускает продажу билетов в Украине: какие аэропорты в списке

Раньше всех. WizzAir запускает продажу билетов в Украине: какие аэропорты в спискеФото: Примеры билетов в продаже (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Проверить доступные билеты можно на сайте WizzAir. К слову, на некоторые направления – например, в Варшаву, билеты на ближайшие доступные даты уже раскуплены.

Стоимость перелета из Украины в один из европейских городов – от 300 гривен. В цену включена одна единица ручной поклажи. Питание и дополнительные услуги не включены.

Напомним, мы писали, что нужно знать беженцам из Украины о въезде в Европу.

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