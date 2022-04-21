Раньше всех. WizzAir запускает продажу билетов в Украине: какие аэропорты в списке
Венгерский лоукостер планирует рейсы в июле
Авиакомпания WizzAir возобновляет продажу билетов из Украины уже этим летом. По некоторым европейским направлениям открыто бронирование уже в июле 2022 года.
В системе бронирования перевозчика снова появились аэропорты в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на mycheaptrip.com.ua.
"Венгерский лоукост WizzAir верит в победу Украины очень скоро, поэтому возобновляет продажу авиабилетов на рейсы из Киева и Одессы уже с июля 2022 года", - пишет издание.
Пока в системе бронирования только два пункта вылета из Украины – Киев и Одесса. Ближайшие даты – с 4 июля.
Фото: Примеры билетов в продаже (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)
Проверить доступные билеты можно на сайте WizzAir. К слову, на некоторые направления – например, в Варшаву, билеты на ближайшие доступные даты уже раскуплены.
Стоимость перелета из Украины в один из европейских городов – от 300 гривен. В цену включена одна единица ручной поклажи. Питание и дополнительные услуги не включены.
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