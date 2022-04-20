ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пока не скажут остановиться". Крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 14:47
"Пока не скажут остановиться". Крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ Фото: Самолет авиакомпании Emirates (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

ОАЭ воздерживается от введения санкций против страны-агрессора

Всемирно известная авиакомпания Emirates будет летать в Россию, пока ее владельцы (эмират Дубай) не запретят это делать.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам главы компании, который дал интервью изданию, Emirates будет и далее продолжать летать в Россию, если правительство Дубая не запретит это делать.

"Вне политики". Компания продолжает летать в Москву и Санкт-Петербург

"Если нам скажут остановиться, мы остановимся. Если нам не скажут обратного, то мы продолжим", — сказал глава компании Тим Кларк.

Большинство крупных международных авиакомпаний ушли из России на фоне масштабных санкций, введенных западными странами с начала войны в Украине. Но Emirates — один из немногих перевозчиков, который до сих пор выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

На вопрос, пересмотрит ли авиакомпания свою позицию, руководитель Emirates сказал, что "это не его призыв", а решение, которое должно принять правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Мы обслуживаем людей, которые находятся вне основной проблемы (вероятно, имеется в виду война – ред.). И, вероятно, так же смотрит на это правительство (ОАЭ)", — сказал Тим Кларк.

Emirates - одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Эмиратов. Считается крупнейшей авиакомпанией Ближнего Востока. Выполняет более 3600 рейсов в неделю в более чем 150 пунктов назначения в 80 странах мира на шести континентах.

&quot;Пока не скажут остановиться&quot;. Крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ

Фото: Emirates входит в корпорацию The Emirates Group, которая имеет более 50 000 работников и находится в собственности правительства Дубая (wikipedia.org)

Помимо перевозки пассажиров, авиакомпания также транспортирует грузы: гуманитарные товары, продукты питания и медикаменты. Этим занимается компания Emirates SkyCargo.

ОАЭ воздерживаются от введения санкций против РФ

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия отвергли призывы западных правительств ввести санкции против России. Абу-Даби также не разрывает экономических связей с Москвой.

"Это одна из трех стран, наряду с Китаем и Индией, которые воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН в феврале, когда государства осудили вторжение России в Украину", — напоминают в BBC.

Страна также воздержалась при голосовании Генеральной Ассамблеи 7 апреля по вопросу о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

С начала войны РФ столкнулась с целым рядом беспрецедентных санкций, включая запрет на использование российскими самолетами воздушного пространства и аэропортов в США, ЕС, Великобритании и Канаде.

Международные рейсы российских авиакомпаний резко сокращены. Национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил все международные рейсы, кроме перелетов в столицу Беларуси Минск.

"Эта (война) будет иметь серьезные проявления, возможно, невыгодные для обеих сторон. И это окажет влияние на отрасль", — сказал BBC глава компании Emirates.

Напомним, РФ выбивает у Турции гарантии того, что там не арестуют самолеты с их туристами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Объединенные Арабские Эмираты Санкции против России Авиакомпания
Отдых в Украине
Мнения
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Алексей Бурчевский
Миллиард на "Мрию". Нужно ли Украине отстраивать еще один самый крупный самолет в мире
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Все мнения