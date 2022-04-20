"Пока не скажут остановиться". Крупнейшая авиакомпания заявила, что продолжит летать в РФ

ОАЭ воздерживается от введения санкций против страны-агрессора

Всемирно известная авиакомпания Emirates будет летать в Россию, пока ее владельцы (эмират Дубай) не запретят это делать.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам главы компании, который дал интервью изданию, Emirates будет и далее продолжать летать в Россию, если правительство Дубая не запретит это делать.

"Вне политики". Компания продолжает летать в Москву и Санкт-Петербург

"Если нам скажут остановиться, мы остановимся. Если нам не скажут обратного, то мы продолжим", — сказал глава компании Тим Кларк.

Большинство крупных международных авиакомпаний ушли из России на фоне масштабных санкций, введенных западными странами с начала войны в Украине. Но Emirates — один из немногих перевозчиков, который до сих пор выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

На вопрос, пересмотрит ли авиакомпания свою позицию, руководитель Emirates сказал, что "это не его призыв", а решение, которое должно принять правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Мы обслуживаем людей, которые находятся вне основной проблемы (вероятно, имеется в виду война – ред.). И, вероятно, так же смотрит на это правительство (ОАЭ)", — сказал Тим Кларк.

Emirates - одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Эмиратов. Считается крупнейшей авиакомпанией Ближнего Востока. Выполняет более 3600 рейсов в неделю в более чем 150 пунктов назначения в 80 странах мира на шести континентах.

Фото: Emirates входит в корпорацию The Emirates Group, которая имеет более 50 000 работников и находится в собственности правительства Дубая (wikipedia.org)

Помимо перевозки пассажиров, авиакомпания также транспортирует грузы: гуманитарные товары, продукты питания и медикаменты. Этим занимается компания Emirates SkyCargo.

ОАЭ воздерживаются от введения санкций против РФ

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия отвергли призывы западных правительств ввести санкции против России. Абу-Даби также не разрывает экономических связей с Москвой.

"Это одна из трех стран, наряду с Китаем и Индией, которые воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН в феврале, когда государства осудили вторжение России в Украину", — напоминают в BBC.

Страна также воздержалась при голосовании Генеральной Ассамблеи 7 апреля по вопросу о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

С начала войны РФ столкнулась с целым рядом беспрецедентных санкций, включая запрет на использование российскими самолетами воздушного пространства и аэропортов в США, ЕС, Великобритании и Канаде.

Международные рейсы российских авиакомпаний резко сокращены. Национальный перевозчик "Аэрофлот" приостановил все международные рейсы, кроме перелетов в столицу Беларуси Минск.

"Эта (война) будет иметь серьезные проявления, возможно, невыгодные для обеих сторон. И это окажет влияние на отрасль", — сказал BBC глава компании Emirates.

Напомним, РФ выбивает у Турции гарантии того, что там не арестуют самолеты с их туристами.