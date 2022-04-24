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Wizz Air продає квитки з України. Чи варто їх купувати до закінчення війни

Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поява місць на літні рейси - фінансове планування, а не прогноз польотів

Днями в туризмі з'явився "прогноз" про швидке завершення війни - на сайті авіакомпанії Wizz Air відкрили продаж квитків на польоти з аеропортів України вже в липні.

Після поширення цієї інформації деякі рейси угорського лоукостера можна було побачити тільки в розкладі, а інші - ще відкриті для бронювання квитків.

Чому авіакомпанія відкрила продаж квитків в умовах війни і закритого неба, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на пояснення профільного видання avianews.com.

Планування - згідно поточних документів

Авіакомпанії у своїй роботі керуються офіційними документами. Поки повітряний простір України закрито до 25 травня 2022 року через вторгнення Росії в Україну.

Хоча це автоматично не означає, що після цієї дати для цивільної авіації повернеться можливість здійснювати рейси, авіакомпанії можуть спиратися на цей документ при плануванні мережі польотів. Тому рейси є в розкладі.

Фото: Пасажири авіакомпанії Wizz Air в аеропорту " Київ "(РБК-Україна/Віталій Носач)

Отримати гроші на поточну діяльність

У будь-якій авіакомпанії планують роботу на рік так, щоб в кінці періоду досягти потрібних фінансових показників.

При цьому широко використовується перехресне субсидування. Наприклад, збиткові місяці (взимку) "перекривають" фінансовими надходженнями від продажу квитків у високий сезон влітку.

Наприклад, нові маршрути по 5 євро - збиткові. Але ці збитки авіакомпанії перекривають "розкрученими" маршрутами, квитки за якими коштують по 200-300 євро.

В даному випадку з продажем квитків на рейси в Україну – таке саме перехресне субсидування. Авіакомпанія може продавати квитки на рейси, які будуть скасовані, щоб отримати гроші на поточну діяльність.

Це "безвідсотковий кредит" від пасажирів на поточні польоти. Коли прийде час скасування рейсу, авіакомпанія поверне гроші пасажирам. Але при цьому заощадить кошти, які довелося б віддати як відсотки банку.

Фото: Приклад квитків у продажу (скріншот РБК-Україна / wizzair. com)

Чи варто пасажирам купувати квитки"з оптимізмом"?

У виданні зазначають: до моменту, поки не закінчиться війна, не варто купувати авіаквитки на рейси будь-якої авіакомпаній з України.

Оскільки за заявами офіційних осіб України в країні немає безпечних місць, які не піддаються ризику ракетних обстрілів, то до настання миру цивільні літаки з України літати не будуть.

Нагадаємо, ми повідомляли, найбільша авіакомпанія заявила, що продовжить літати в РФ.

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