Живописные тропы и усадьбы: как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут, созданный по примеру Испании

Подольский путь святого Иакова: как пройти пешком по Украине

Тропа Инков в Перу, трек вокруг горного массива Аннапурна в Непале, Ликийская тропа вдоль Средиземного и Эгейского морей в Турции - лишь немногие из широко известных пешеходных маршрутов в разных странах. Большинство туристов, интересующихся подобным видом путешествий, давно знают о "Камино" или о Пути святого Иакова, ведущем к одной из знаковых христианских святынь в Сантьяго-де-Компостела в Испании.

В начале 2021 года РБК-Украина уже писало о том, что в Украине планируют запустить новый пешеходный маршрут – Camino Podolico, разработанный по принципу испанского Камино де Сантьяго.

Главный вопрос, который возникал к организаторам – пойдут ли украинцы по такому туристическому маршруту и насколько наша инфраструктура соответствует заявленной идее. Тревел-журналист Ирина Савина решила вместе с мужем пройти основную часть Camino Podolico и поделиться впечатлениями о маршруте и особенностях его инфраструктуры.

Что такое Camino Podolico

Подольский путь святого Иакова проложен из Винницы в Каменец-Подольский. Проект реализуют городской совет Винницы и Бара, территориальные общины Винницкой и Хмельницкой областей в рамках партнерской программы "Культура. Туризм. Регионы".

Фактически это первый полноценный пешеходный маршрут, созданный по модели Пути святого Иакова (Camino de Santiago) в Испании.

Фото: Южный Буг недалеко от Винницы (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Маршрут проходит через Гнивань, Браилов, Жмеринку, Бар, Зиньков, Малиевцы, Дунаевцы и заканчивается в Камнце-Подольском.

Протяженность Camino Podolico - около 250 километров, маршрут проложен по живописным дорогам и тропам, мимо костелов и старинных польских усадеб, через ландшафтные парки, поля и леса. Camino Podolico можно пройти пешком или проехать на велосипеде.

Почему мы пошли по Camino Podolico

Несмотря на то, что изначальная идея Камино – паломнический путь к мощам святого Иакова, со временем он трансформировался в культурный, этнографический и туристический маршрут, по которому могут пройти не только паломники, но и обычные туристы.

Пять лет назад я впервые прошла 400 километров по Французскому пути святого Якова в Испании, и мне очень понравилось. Через год я вернулась в Испанию и прошла уже 800 километров по Северному пути.

Фото: Дороги в Сантьяго-де-Компостела проходят через разные страны Европы (wikipedia.org)

Потом был Камино из Порту по побережью Португалии, который тоже заканчивался в Сантьяго де Компостела. На самом деле таких маршрутов, ведущих к святым мощам святого Иакова, очень много. Все они, как вены и капилляры, рассыпаны по телу Европы.

Практически в каждой стране можно найти желтые стрелочки и ракушки, указывающие путь в Сантьяго де Компостела. И по этим стрелкам ходят пилигримы. Причем для этого не обязательно лететь в Испанию: некоторые начинают из Парижа, кто-то - из Бельгии или Праги. Проходят кусочками, через енкоторое время продолжают снова идти. Ведь Путь настоящего пилигрима начинается от порога его дома.

Ближайшие к Украине маршруты Камино де Сантьяго есть и в Польше, и в Словакии. На нашей территории тоже есть католические костелы, доставшиеся нам в наследство от Речи Посполитой. Поэтому логично, что и в Украине когда-нибудь должен был появиться свой – украинский отрезок Камино.

Фото: Собор в Ле-Пюи-ан-Веле - отправная точка Поденской дороги (wikipedia.org)

Когда его анонсировали в Винницком офисе по туризму, я решила, что обязательно его пройду. И долго ждать не пришлось: лето - отличное время для пеших прогулок.

В июне по маршруту пошли первые пилигримы. Появились первые отзывы о Пути, была разработана первая версия электронной карты маршрута и небольшой путеводитель с рекомендациями и контактами по жилью, достопримечательностям, кафе, аптекам, храмам и костелам на пути. Что еще нужно, чтобы отправиться в путь?

Инфраструктура на Camino Podolico

Маршрут пока работает в тестовом режиме, но по нему уже прошло около двадцати человек. Кто-то прошел его полностью, как Руслан Виноградов из Павлограда. Он, как истинный пилигрим, идет в Сантьяго де Компостела с порога своего дома и проходит путь по кусочкам.

"В прошлом 2020 году я начал путь из дома и прошел первые 729 км из запланированных до Сантьяго де Компостела почти 5000 км (По Украине почти 1300 км). С 7 по 15 июля 2021 года совершил переход из Винницы в Каменец-Подольский за 9 дней 222 км", - пишет Руслан.

Киевлянка Галина Аксенова первой прошла по подольскому Камино, частично подъезжая на транспорте некоторые этапы пути. Мы тоже прошли около 145 км, частично проехали на общественном транспорте. Но основные достопримечательности пути увидели и смогли оценить возможности и инфраструктуру на пути.

Фото: По дорогам Подолья (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Маркировки пока еще нет – ее обещают сделать к осени. Но уже есть электронная карта для приложения Maps.me, на которую нанесен маршрут и основные важные точки: жилье, магазины, кафе, аптеки и достопримечательности.

Также пилигримы могут скачать мини-путеводитель, в котором есть телефоны отелей, жилья в частном секторе, описание исторических мест, костелов, монастырей и музеев, которые есть на пути. Все материалы для путешественников можно скачать по ссылке.

Фото: Усадьба Северина Орловского в Севериновке. Ныне - санаторий (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Пока продолжается тестовый режим, туристы, которые уже полностью или частично прошли Camino Podolico, дают обратную связь, чтобы улучшить маршрут. Многие пилигримы делятся полученным опытом в группе Facebook, посвященной Камино – так "разлетается" информация о новом украинском маршруте.

Фото: По пути маршрута (Ирина Савина/для РБК-Украина)

"Камино" в Украине и Испании: главные особенности

Шагая по Подолью, я невольно сравнивала украинский маршрут и Камино в Испании. И, честно говоря, была приятно удивлена многими моментами.

– Так же как в Испании, пилигримы Camino Podolico вначале получают паспорта пилигрима (креденсиаль), в которых нудно ставить отметки о прохождении участков пути. Печати уже можно поставить в костелах, а в дальнейшем они появятся в культурных учреждениях и местах ночевки.

Паспорта выдают в Виннице в Костеле Пресвятой Девы Марии Ангельской, или в Баре – в Барской публичной библиотеке и Костеле святой Анны. Также владельцы паспортов смогут в день прибытия посетить ряд городских музеев Каменец-Подольского бесплатно.

Фото: Костел святого Иосифа в Гнивани (Ирина Савина/для РБК-Украина)

– По окончании маршрута (в Баре – половина пути, или в Каменце-Подольском – весь маршрут), можно получить сертификат пилигрима (аналог испанской компостеллы).

Велосипедисты смогут получить сертификат только в Каменце-Подольском после всего маршрута, который им нужно проехать без перерывов.

Фото: Паспорт пилигрима на Camino Podolico (Ирина Савина/для РБК-Украина)

– Природа Подолья не уступает многим испанским участкам. Например, на Французском Пути. Вокруг простираются поля, холмы, живописные реки, ухоженные села.

– На пути очень чисто, практически нигде я не замечала мусора, даже вдоль дорог. В Винницкой области в каждом селе видели точки сбора пластиковых бутылок, а в городках чуть побольше часто встречала контейнеры для пластика и бумаги.

– Маршрут проложен по второстепенным дорогам, вдоль рек и полей, через города и села. По такому же принципу строились маршруты в Испании.

Фото: Маршрут вдоль живописных полей Виннитчины (Ирина Савина/для РБК-Украина)

– В украинских селах есть магазины и кафе, во многих предлагают комплексные обеды от 55 грн (1,8 евро). Для сравнения, обеды для пилигримов в Испании я не встречала дешевле 6-8 евро за порцию.

– Условия для ночлега в Украине и в Испании, кончено, разные. В Испании пилигримы ночуют в альберго – хостелах для паломников, где царит особая атмосфера паломничества.

У нас пока такого жилья нет, но не нужно забывать, что инфраструктура Камино в Испании появилась не за один год – на это понадобились десятилетия. Альберго сначала появлялись при монастырях, затем - муниципальные, а с увеличением спроса и количества пеших туристов на маршрутах появились и частные.

Отсюда – такой большой выбор мест проживания. В Украине пока можно переночевать в городских и сельских гостиницах, также паломников принимают в монастырях, расположенных в Браилове и в Баре.

Средняя стоимость проживания в Украине все же нижне – от 180 грн за одноместное проживание в гостинице при монастыре, от 100 грн – проживание у местных жителей, которые согласны принимать пилигримов (их контакты есть в путеводителе).

Фото: Колодец в Севериновке (Ирина Савина/для РБК-Украина)

– Собираясь пройти Camino Podolico, в принципе можно не брать с собой палатку. Но выбор жилья пока небольшой, поэтому тем, кто боится остаться без ночлега, или не успеть пройти 25-35 км между местами проживания, палатка может понадобиться.

А мест для ее установки - огромное количество. В отличии от Испании, где ночевать в палатке запрещено (только согласовав с хозяевами частных территорий), в Украине поспать на берегу реки или у кромки поля – доступное удовольствие.

Есть ли перспективы у украинского "Камино"

Кому будет интересен этот маршрут, если большинство путешествующих украинцев предпочитают пакетные туры? Давайте обратимся к статистике: каждый год по Пути святого Якова ходят уже не сотни, а тысячи украинских пилигримов.

В "доковидном" 2019-м году в собор пришло 1052 украинца. На самом деле желающих намного больше, просто не у всех есть возможности лететь в Испанию, а кто-то опасается языковых барьеров.

Фото: Старый костел в Маньковцах (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Если новому маршруту дать огласку не только в Украине, но и за границей, где тема таких пеших походов намного популярнее, то тут могут появиться и европейские пилигримы.

Им точно будет интересно познакомиться с украинской самобытной культурой, наши цены им покажутся просто смешными. А для местных жителей, которые живут в городах и селах, расположенных на Camino Podolico, это также не менее интересная тема.

Каждый пилигрим, который придет в их село или город – это не только возможность пополнить бюджет громады, а еще и отличный способ общения и взаимопонимания между местными жителями и украинцами из разных уголков страны.

Отметим, ранее мы писали, как пройти часть Ликийской тропы - популярного пешеходного маршрута в Турции.

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