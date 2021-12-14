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Уникальные природные локации. Как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем году

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 07:55
Уникальные природные локации. Как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем году Фото: Горы на Закарпатье (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

В каких живописных локациях стоит побывать в 2022-м

В 2022 году в национальных парках Украины начнут обустраивать туристическую инфраструктуру – туристам станет удобно добираться и комфортно отдыхать в самых красочных природных локациях страны.

К запуску готовятся семь пилотных проектов в национальных природных парках, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Отмечается, что развитием туристической привлекательности парков будет заниматься госпредприятие "Украина туристическая", которая подчиняется Государственному агентству развития туризма (ГАРТ).

"Все еще существует проблема доступа к туристическим магнитам, в частности, природным паркам. Мы видим это даже на примере НПП "Голосеевский". Это территория в размере 45 тыс. гектаров в пределах наиболее заселенной в Украине агломерации. Однако недостаток базовой инфраструктуры не дает полноценно пользоваться рекреационным потенциалам этого парка", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр добавил, что цель пилотных проектов — создать современные парки европейского уровня для комфортных путешествий и отдыха туристов.

Какие локации собираются благоустроить для туристов, и какая инфраструктура там появится – в материале РБК-Украина.

Какие природоохранные территории стоит посетить в 2022 году

Посещение крупных природных парков в Украине входит в список многих экскурсий. В том числе тематических: весной пользуются спросом туры на цветение краснокнижных растений, а летом - рафтинг, сплавы на байдарках.

Уникальные природные локации. Как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем годуФото: Святогорский национальный парк (wikipedia.org)

В список предложений пилотных проектов по развитию локальной инфраструктуры национальных природных парков вошли:

  1. "Святые Горы". Расположен в северной части Донецкой области на территории 40,5 тыс. га вдоль левого берега реки Северский Донец. В парке находятся меловые горы и уникальные краснокнижные растения и животные. Кроме того – больше сотни археологических и исторических достопримечательностей.
  2. "Подольские Товтры". Расположен в Хмельницкой области на территории более 200 тыс. га. Входит в список ЮНЕСКО как один из массивов буковых лесов Карпат и Европы. Крупнейший парк Украины с уникальными ландшафтами – известняковый кряж, который когда-то был барьерным рифом.
  3. "Карпатский". Расположен в Ивано-Франковской области на территории 47,3 тыс. га. Там в горах растут больше тысячи видов растений и живут почти две сотни животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
  4. Карпатский биосферный заповедник. Расположен в Закарпатской области на территории 57,8 тыс. га. Интересен альпийскими лугами в горах, реликтовыми хвойными и буковыми лесами, редкими животными и птицами, Долиной нарциссов. Почти 90 % территории заповедника покрыты лесами.
  5. "Голосеевский". Расположен в Киеве на 4 тыс. га в Голосеевском, Святошинском и Подольском районах. В парке есть зоны широколиственных, ольховых и хвойных лесов, каскады озер.
  6. "Сколевские Бескиды". Расположен во Львовской области на территории 35,2 тыс. га, охватывает бассейны рек Стрый и Опир. Находится в пределах одноименного горного массива и отличается ландшафтами крутосклонного лесистого высокогорья. В нацпарке туристам хорошо известен заповедник "Тустань".
  7. "Джарылгачский". Расположен на острове в Херсонской области, площадь – 10 тыс. га. На территории острова растут полтысячи видов растений, обитают десятки видов млекопитающих и 248 тысяч птиц. Многие из которых занесены в Красную книгу. Летом остров Джарылгач превращается в туристическую локацию для отдыха в кемпингах.

Уникальные природные локации. Как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем годуФото: Подольские Товтры (wikipedia.org)

Что планирут обустроить в национальных парках

По программе развития нацпарков будет обеспечена необходимая туристическая инфраструктура:

  • общая навигация для туристических локаций с достопримечательностями;
  • автомобильные дороги, остановки, вокзалы, паркинги;
  • маршруты с указателями, туристические и эко-тропы, созданные по принципу безбарьерности;
  • обустройство кемпингов и парков для трейлеров;
  • наличие гостиниц, ресторанов и кафе, магазинов, развлекательных заведений.

Уникальные природные локации. Как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем годуФото: Природный парк "Карпатский" (wikipedia.org)

Отмечается, что в 2022 году на развитие туристической отрасли запланировано выделить более 1,5 млрд. грн. Они будут направлены также на развитие велотуризма, туристической навигации и продвижение Украины так туристического направления.

Напомним, мы писали, что в Украине запускают самый длинный железнодорожный маршрут.

Также сообщалось, что в этом году впервые для украинцев стали проводить ретро-туры на узкоколейках.

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