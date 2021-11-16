Паровозы, осенние пейзажи и атмосфера 19 века. Впервые для украинских туристов стали проводить ретро-туры на узкоколейках

Где в нашей стране сохранились узкоколейки и почему их стоит увидеть путешественникам

На днях на Кировоградщине провели туристическую ретро-поездку паровозом ГР-280 по маршруту "Гайворон-Бершадь-Гайворон". Туристов провезли по маршруту длиной в 50 километров. Об этом сообщают на странице Гайворонского городского совета в Facebook.

Подобные туры планируют проводить хотя бы раз в сезон, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения узкоколеек, которых в Украине сохранилось всего несколько штук. И также - активизировать интерес к подобным путешествиям, железнодорожному туризму и к узкоколейкам в целом, рассказывает РБК-Украина Олег Заблудовский - соучредитель общественной организации "Исследователи истории узкоколейных железных дорог Украины". Он с командой железнодорожных энтузиастов занимается сохранением и популяризацией украинских узкоколейных железных дорог.

Вместе с коллегами для сохранения узкоколеек в начале года он решил проводить поездки для туристов, и фотолюбителей и ценителей железнодорожной техники. В чем их уникальность и как часто будут проводить ретро-туры - в материале РБК-Украина.

Что такое узкоколейки и чем они интересны туристам

Узкоколейки - это уникальный исторический и культурный объект, наше ретро-наследие, говорит Олег Заблудовский.

"Узкоколейки - это железные дороги с шириной колеи 750 мм, то есть вдвое уже стандартной "широкой" колеи. Их активно строили в конце 19 и в начале 20 века для перевозки грузов, доставки материалов на заводы и вывоз готовой продукции, поскольку тогда автотранспорт еще не был так активно развит. Узкую колею было проще строить в местностях со сложным профилем: в горах, ущельях и перевалах. Поскольку колея уже, а подвижной состав - меньше, то обслуживание и содержание получается дешевле обычной железной дороги, и такие перевозки в то время были выгоднее", — объясняет он.

Фото: Одна из самых длинных узкоколейных железных дорог - на Ровенщине (от села Антоновка до станции Заречное) - 106 километров (wikipedia.org)

Впоследствии в 50-х годах на узкоколейках активно развивали и внедряли пассажирские перевозки для перевозки крестьян из отдаленных деревень до райцентров на работу, в школу, на базар. Таким образом они стали выполнять не только функцию перевозки каких-то материалов, но и стали доступны широкой общественности.

Узкоколейные железные дороги сохранились и в Европе. В значительно лучшем состоянии, чем в Украине, узкоколейки сохранены в Польше, Швейцарии, Словакии, Италии, Германии и других странах.

Фото: Узкоколейка в Германии (uk.wikipedia.org)

Какие узкоколейки сохранились в Украине

До сегодняшнего дня в Украине осталось три пассажирских узкоколейки, которые находятся в подчинении "Укрзализныци", а также одна частная:

Антоновская узкоколейка в Ровенской области на Полесье (106 км);

Боржавская узкоколейка на Закарпатье (54 км);

Гайворонская узкоколейка в Винницкой и Кировоградской областях (130 км, самая длинная в Европе).

"Сейчас все узкоколейки находятся на грани закрытия, поскольку "УЗ" неоднократно заявляла об их убыточности, низком пассажиропотоке и больших расходах на содержание. Уже несколько раз принимались решения по ликвидации этих уникальных объектов", — говорит исследователь.

Фото: Станция Берегово, 1914 год (uk.wikipedia.org)

Когда в марте 2020 года из-за пандемии COVID прекратили все пассажирские перевозки на железной дороге, остановилось движение и на узкоколейках (в народе их называют "кукушка" - из-за паровозов серии "К", которые раньше в Советские времена ездили на узкоколейках).

"После ослабления ограничений и восстановления пассажирского сообщения по железной дороге узкоколейки, которые относятся к пригородным перевозкам, так и не запустили. Хотя большое количество жителей отдаленных сел в глубинке не могли нормально добраться на работу, на базар и по делам, поскольку автодорог там, где есть узкоколейки, фактически нет. Людям приходилось ездить на мотоциклах, велосипедах, а иногда и ходить пешком", — поясняет Олег Заблудовский.

В чем особенность Гайворонской узкоколейки

"Мы с командой энтузиастов очень переживали за будущее узкоколеек, поэтому решили их спасать и, не смотря ни на что, сохранить. Решили начать с Гайворонской, поскольку среди всех прочих она находится в лучшем состоянии, там большее количество подвижного состава, интересная инфраструктура, достаточно богатая и увлекательная история. А также там есть действующий паровоз Гр-280 (один из двух действующих узкоколейных паровозов в Украине) и уникальная автомотриса на базе лимузина представительского класса ГАЗ-12 "ЗИМ" на железнодорожном ходу, которая ездит по рельсам", — рассказывает железнодорожный энтузиаст.

Фото: Действующий паровоз Гр-280 на станции Гайворон (Александр Мален)

Фото: "Гайворонский экспресс" с будки машиниста (Александр Мален)

Также на маршруте узкоколейки - довольно красивые пейзажи, старый мост через реку Южный Буг, уникальная четыреохнитковая колея, по которой могут ездить и ширококолейные - стандартные, и узкоколейные поезда.

"В Гайвороне раньше работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов. Сюда привозили разные тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза. А сама узкоколейка раньше была целой системой железнодорожных путей и соединяла пять областей, протяженность путей достигала 1500 км! На узкоколейном поезде можно было доехать из Николаевской области до Бердичева", — объясняет он уникальность Гайворонской узкоколейке.

В марте этого года для огласки проблем узкоколейки и необходимости ее сохранения провели промо-тур с участием энтузиастов и местных властей: арендовали поезд с паровозом и одним вагоном. Также достигли договоренности о сотрудничестве и объединении усилий для сохранения узкоколейки.

Фото: Гр-280 на станции Устя (Александр Мален)

Фото: "Гайворонский экспресс" с неба (Александр Мален)

"После этого 22 мая в Гайвороне провели фестиваль Goodok-Fest. Пригласили туристов, местных жителей, представителей "Укрзализныци", местные власти и других людей. Презентовали туристический потенциал края, всех гостей катали на поезде под паровозом километры туда и обратно. Были музыканты, театрализованный базарчик, дегустация яичницы в топке паровоза и другие активности. Также прошел круглый стол с обсуждением проблем Гайворонской узкоколейки", — говорит исследователь.

Старые мосты и пикник на берегу Южного Буга: как проходят ретро-туры с паровозом

В начале июня у Олега Заблудовского с коллегами появилась идея провести полноценный ретро-тур с паровозом для туристов, чтобы показать всем уникальность подобных объектов.

Тур провели 10 июля. Он стал первым в истории независимой Украины подобным мероприятием для украинских туристов на узкоколейке с участием паровоза, рассказывает исследователь.

Фото: Раритетный механизм для заправки паровоза водой. Изготовлен в 1941 году (Александр Мален)

"До карантина время от времени проводились подобные поездки, но в основном для иностранных ценителей ретро-техники. Тур прошел прекрасно: был паровоз, три вагона и 130 участников. Ехали из Гайворона в Бершадь и обратно (всего 50 километров). Всем понравилось, и решили сделать эти туры регулярными. Второй тур провели в минувшую субботу, 13 ноября. Набрали чуть меньше людей - 85 человек. Было два пассажирских вагона, грузовой вагон-платформа и, конечно же, паровоз. Программа этого тура была несколько насыщеннее и интереснее, чем в июле".

Одним из участников тура стал фотограф и путешественник Александр Мален. Он поделился колоритными фотографиями с события на своей странице в Facebook.

Фото: Водопроводные башни станции Гайворон (Александр Мален)

Участников ожидало восьмичасовое путешествие на поезде под паром, экскурсия по станциям Гайворон и Бершадь, фотоостановки в живописных местах, уха, каша и жареная картошка на берегу Южного Буга на огне в казане, яичница, жаренная в топке паровоза (уникальная "изюминка" от машинистов), чай с печеньем, дегустация местного вина и сыра.

Туристов встречал народный музыкальный коллектив с песнями и танцами, была возможность покататься на единственной в своем роде автомотрисе на базе лимузина ГАЗ-12 "ЗИМ".

Фото: Единственная в своем роде дрезина на базе лимузина ГАЗ-12 "ЗИМ"(Александр Мален)

Фото: "Гайворонский экспресс" проходит мост через Южный Буг (Александр Мален)

"Благодаря популяризации узкоколейки нам удалось поспособствовать восстановлению курсирования пригородного поезда сообщением Гайворон-Рудница после полуторагодичного простоя. Первый рейс запустили 14 октября, и уже через месяц этот поезд курсирует регулярно, местные жители были очень рады и благодарны. Но убыточность никто не отменял. Поэтому как открыли сообщение, так могут и закрыть", — обращает внимание Олег.

Туристические ретро-туры с паровозом дарят узкоколейке возможность жить и функционировать, говорит он. Поэтому активисты планируют проводить такие поездки четыре-пять раз в год: примерно раз в сезон.

"Следующая поездка состоится в 20-х числах января. Будет праздничная рождественская атмосфера, огоньки, гирлянды, елка, глинтвейн, колядки и многое другое", — анонсирует следующий ретро-тур Олег Заблудовский.

Фото: Мост через Южный Буг (Александр Мален)

По словам исследователя, организуют ретро-туры исключительно с целью популяризации этой темы.

"Стоимость тура составляет 1100 грн для взрослого и 550 грн - для детей. Главная цель - популяризировать узкоколейки, развить туризм и показать, что интерес к этой теме есть. К тому же, учитывая огромные тарифы от "Укрзализныци" за аренду поезда на эти девять часов, заработать на этом практически нереально: расходы на организацию этого тура - большие", — подводит итог он.

Напомним, ранее мы писали об исторической узкоколейке на Ровенщине, которая может скоро исчезнуть.

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