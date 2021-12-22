Туристам рассказали, что нужно для зимнего похода в горы: важные советы

Как нужно себя вести в горах и правильно выбирать экипировку
Поход в горы зимой – это настоящее испытание для организма.
Любителям активного отдыха следует помнить важные правила и правила подбора экипировки и снаряжения, что позволит насладиться отдыхом. Опытные туристы советуют, как выбирать одежду, обувь и рассказали несколько важных правил для зимнего похода в горы. Об этом сообщается на сайте Tourinform.org.ua.
При подборе зимнего комплекта, который отличается от осеннего, следует учитывать разные факторы – личную переносимость холода, степень потоотделения, влагоотведение каждого элемента одежды.
Поэтому опытные туристы советуют придерживаться послойной схемы одежды:
Также нужно иметь:
Для похода лучше всего выбирать полностью кожаные ботинки, или же имеющие минимум швов.
Кроме того, обувь должна быть:
При выборе обуви нужно выделить достаточно времени на примерки.
Для зимнего похода также нужно учитывать, что утепляющую функцию будут выполнять трекинговые носки, поэтому ботинки должны быть на 2-3 размера больше обычного.
При этом необходимо, чтобы они плотно сидели на ноге в области пятки, но не пережимали и не создавали дискомфорта.
Вся экипировка для похода в горы зимой должна быть качественной, технологичной и надежной. Поэтому покупать его нужно в специализированных магазинах.
Любителям активного горного отдыха стоит помнить об одном важном правиле, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп – экскурсовод, который на протяжении многих лет водит туристов в горы и проводит туры по Карпатам.
По его словам, перед походом в горы очень важно иметь номера телефонов спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, в Ворохте, Верховине, Лазещине, Ясине. Особенно важно записать эти номера перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.
Конечно, очень хорошо, если эти телефоны вам никогда не понадобятся. Но их стоит иметь при себе на всякий случай, подчеркивает специалист.
"В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь", – советует он.
Также Сергей Прокоп просит всех туристов помнить об одном важном моменте.
"Ни в коем случае не надо пользоваться очень известным, но опасным туристическим правилом. Есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Мол, река обязательно выведет к населенному пункту. Это недопустимо!", – говорит специалист.
На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями, добавляет Сергей. Об этом стоит помнить во время похода не только в Карпаты, но и во время пребывания в любых других горах в любой стране мира.
"Этот метод спуска с горы – просто "выход в никуда". Честно говоря, я не знаю, почему этот совет такой распространенный. Но из такой ситуации выйти без травм практически невозможно. От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья", – дает совет экскурсовод.
Недавно в Украине презентовали новое приложение "Спасение в горах" со специальным GRS-мониторингом, которое повысит безопасность туристов в горах.
Напомним, ранее мы писали, из-за опасности схода снежных лавин в Карпатах призывают туристов не ходить в горы.
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