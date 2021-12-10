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Новогодний Львов и горнолыжные курорты. Названы лучшие направления для путешествий по Украине на зимние праздники

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Пятница 10 декабря 2021 18:45
Новогодний Львов и горнолыжные курорты. Названы лучшие направления для путешествий по Украине на зимние праздники Фото: Писаный Камень, Ивано-Франковская область, Украина (unsplash.comyaroslav-konyk)
Автор: Евгения Тугушева

Туристы больше всего бронируют билеты в города западной Украины, говорят в "Укрзалізниці"

В "Укрзализныце" назвали самые популярные направления в период рождественских и новогодних праздников. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Так, наибольшим спросом у туристов пользуются путешествия поездом в западном направлении.

"В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр", – говорится в сообщении.

Какие популярные направления у туристов

Туристы больше всего приобрели билеты на следующие направления:

  • №041П Днепр – Трускавец;
  • №046Д Лисичанск – Ужгород;
  • №007К Киев – Черновцы;
  • №136Ш Одесса – Черновцы;
  • №081К Киев – Ужгород.

Кроме того, большой популярностью пользуются рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева.

Новогодний Львов и горнолыжные курорты. Названы лучшие направления для путешествий по Украине на зимние праздники

Фото: Поезд "Укрзализныци" (Виталий Носач/РБК-Украина)

С началом открытия лыжного сезона назначили дополнительный поезд на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 в направлении – №745/746 Киев – Славское, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 и 03, 06, 10 января 2022 года.

Напомним, мы рассказывали, как можно попасть на горнолыжные курорты во время пандемии этого года.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать на новогодние и рождественские праздники и куда отправиться в путешествие по ярким и незабываемым впечатлениям.

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