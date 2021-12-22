Туристам розповіли, що потрібно для зимового походу в гори: важливі поради

Похід в гори взимку – це справжнє випробування для організму.

Шанувальникам активного відпочинку варто пам'ятати важливі правила та правила підбору екіпірування та спорядження, що дозволить насолодитися відпочинком. Досвідчені туристи радять як обирати одяг, взуття та розповіли кілька важливих правил для зимового походу в гори. Про це йдеться на сайті Tourinform.org.ua.

Який одяг необхідний для зимового походу

При підборі зимового комплекту, який відрізняється від осіннього, варто враховувати різні фактори – особисту переносність холоду, ступінь потовиділення, вологовідведення кожного елементу одягу.

Тому досвідчені туристи радять дотримуватись пошарової схеми одягу:

Натільний (базовий) шар для ходового дня має добре відводити вологу та зберігати тепло, саме тому рекомендується брати синтетичну термобілизну. Для сну найкраще обрати натуральну, з м’якої шерсті мериносів, яка чудово зберігає тепло та приємна до тіла.

Другий шар – термоізолюючий. Це необхідно для того, щоб тепло, яке виділяє тіло під час фізичних навантажень не розсіювалось, а зберігалось, адже під час зупинок тіло швидко охолоджується. Для цього використовують флісові кофти, укорочені флісові штани, куртки з синтетичним утеплювачем.

Третій шар призначений для захисту від вітру та опадів. Важливо, щоб матеріали "дихали" та дозволяли волозі, що виділяється тілом, виходити на зовні. Тому для цього найкраще підходять мембранні штани та куртка.

Також треба мати:

Декілька пар рукавиць; Вітрозахисний бафф або балаклаву; Шапку, одну тонку та одну товсту; Трекінгові шкарпетки, декілька пар різної товщини.

Яке взуття обрати для зимового походу

Для походу найкраще обирати суцільно шкіряні черевики, або ж такі, що мають мінімум швів.

Крім того взуття має бути:

з жорсткою підошвою, яка не лише компенсує нерівності рельєфу, а й зніме частину навантаження, коли будете тропити;

з високими халявами;

захищені носки;

гумовані бічні вставки;

надійно фіксувати стопу всередині;

мембрану (по можливості);

ранти для фіксації кішок (рекомендується).

Під час вибору взуття треба виділити достатньо часу на примірки.

Для зимового походу також треба враховувати, що утеплюючу функцію виконуватимуть трекінгові шкарпетки, тому черевики мають бути на 2-3 розміри більші, ніж звичайно.

При цьому необхідно, щоб вони щільно сиділи на нозі в області п’яти, але не перетискали та не створювали дискомфорту.

Все екіпірування для походу в гори взимку має бути якісним, технологічним та надійним. Саме тому купувати його треба в спеціалізованих магазинах.

Правила поведінки в горах: поради туристам

Шанувальникам активного гірського відпочинку варто пам'ятати про одне важливе правило, каже РБК-Україна Сергій Прокоп – екскурсовод, який протягом багатьох років водить туристів у гори та проводить тури Карпатами.

За його словами, перед походом у гори дуже важливо мати номери телефонів рятувальних служб. Наприклад, номери телефонів відділень рятувальників у Рахові, Ворохті, Верховині, Лазещині, Ясіні. Особливо важливо записати ці номери перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватись.

Звичайно, дуже добре, якщо ці телефони вам ніколи не знадобляться. Але їх варто мати при собі про всяк випадок, наголошує фахівець.

"У гори бажано йти групою від трьох і більше людей. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти", – радить він.

Фото: Похід у гори взимку (unsplash.com/johannes-andersson)

Також Сергій Прокоп просить усіх туристів пам'ятати про один важливий момент.

"У жодному разі не треба користуватися дуже відомим, але небезпечним туристичним правилом. Є міф про те, що колись хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Мовляв, річка обов'язково виведе до населеного пункту. Це неприпустимо!", – каже фахівець.

Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками, додає Сергій. Про це варто пам'ятати під час походу не лише до Карпат, а й під час перебування у будь-яких інших горах у будь-якій країні світу.

"Цей метод спуску з гори – просто "вихід у нікуди". Чесно кажучи, я не знаю, чому ця порада така поширена. Але з такої ситуації вийти без травм практично неможливо. Від потоку гірської річки треба триматися на відстані, лише чуючи її поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини", - дає пораду екскурсовод.

Нещодавно в Україні презентували новий додаток "Порятунок у горах" зі спеціальним GРS-моніторингом, який підвищить безпеку туристів у горах.

Нагадаємо, раніше ми писали, через небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах закликають туристів не ходити у гори.

Також писали про гірськолижні курорти та найкращі напрямки для подорожей Україною на зимові свята.