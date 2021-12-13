Путешествие в горы зимой: главные правила, о которых стоит помнить туристам

Как вести себя в горах и что делать, если заблудились во время похода: советы экскурсовода

В Украине презентовали новое приложение "Спасение в горах" со специальным GРS-мониторингом, которое повысит безопасность туристов в горах. Путешественники смогут отправить сигнал "SOS" со своими географическими координатами через телефон.

Об этом этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мобильное приложение предназначено для передачи сигнала "SOS" в горной местности.

При попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием кнопки, зарегистрированные пользователи смогут отправить в горную поисково-спасательную службу сообщение о ЧС с точными координатами места происшествия.

Чем полезно приложение:

он мониторит передвижение туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности;

отслеживает местонахождение поисково-спасательных групп в реальном времени;

отображает маршрут передвижения поисково-спасательных групп;

автоматически принимает и обрабатывает сообщения о происшествиях.

Новая система работает на устройствах Android и через некоторое время станет доступным и для пользователей iOS.

Правила поведения в горах: советы туристам

Любителям активного горного отдыха стоит помнить об одном важном правиле, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп – экскурсовод, который на протяжении многих лет водит туристов в горы и проводит туры по Карпатам.

По его словам, перед походом в горы очень важно иметь номера телефонов спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, в Ворохте, Верховине, Лазещине, Ясине. Особенно важно записать эти номера перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

Конечно, очень хорошо, если эти телефоны вам никогда не понадобятся. Но их стоит иметь при себе на всякий случай, подчеркивает специалист.

"В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь", – советует он.

Также Сергей Прокоп просит всех туристов помнить об одном важном моменте.

"Ни в коем случае не надо пользоваться очень известным, но опасным туристическим правилом. Есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Мол, река обязательно выведет к населенному пункту. Это недопустимо!", – говорит специалист.

На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями, добавляет Сергей. Об этом стоит помнить во время похода не только в Карпаты, но и во время пребывания в любых других горах в любой стране мира.

"Этот метод спуска с горы – просто "выход в никуда". Честно говоря, я не знаю, почему этот совет такой распространенный. Но из такой ситуации выйти без травм практически невозможно. От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья", – дает совет экскурсовод.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда известный курорт Драгобрат откроет горнолыжный сезон.