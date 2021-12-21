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Опасность лавин в Карпатах. Туристов призывают не ходить в горы

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 15:15
Опасность лавин в Карпатах. Туристов призывают не ходить в горы Фото: Карпаты (unsplash.com/alexey-okhrimenko)
Автор: Евгения Тугушева

Как путешественникам вести себя на высокогорье: советы

В центре гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра призвали воздержаться от походов на высокогорье из-за опасности схождения снежных лавин в Карпатах. Об этом сообщается на официальной странице гидрометцентра в Facebook.

В частности, воздержаться от походов 21-22 декабря. По данным Укргидрометцентра, значительная снежная лавинная классифицируется по 3 уровню опасности и 2 уровню - 22 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и в среднегорье Львовской области.

Значительная снеголавинная опасность будет наблюдаться:

• 21 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области.
• 21-22 декабря – на высокогорье Закарпатской области.
• 22 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области, в среднегорье Львовской области.

“Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!”, – сообщается в предупреждении.

Правила поведения в горах: советы туристам

Любителям активного горного отдыха стоит помнить об одном важном правиле, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп – экскурсовод, который на протяжении многих лет водит туристов в горы и проводит туры по Карпатам.

По его словам, перед походом в горы очень важно иметь телефонные номера спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, Ворохте, Верховине, Лазещине, Ясине. Особенно важно записать эти номера перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

Конечно, очень хорошо, если эти телефоны вам никогда не пригодятся. Но их следует иметь при себе на всякий случай, отмечает специалист.

"В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или травмируется, то больше людей смогут помочь", – советует он.

Недавно в Украине презентовали новое приложение "Спасение в горах" со специальным GRS-мониторингом, которое повысит безопасность туристов в горах.

Напомним, ранее мы писали, о горнолыжных курортах и ​​лучших направлениях для путешествий по Украине на зимние праздники.

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