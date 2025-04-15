Топ-7 локацій в Європі для тих, хто хоче спокійного відпочинку та комфорту

Куди варто поїхати на відпочинок у Європі тим, хто хоче тиші на пляжі та відсутність галасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.
Один з туристичних брендів провів дослідження на тему - де люблять відпочивати літні люди та ті, хто обирає місця, де немає маленьких дітей.
"З більшою кількістю вільного часу, фінансовою стабільністю та сильним бажанням досліджувати світ, бебі-бумери продовжують подорожувати, виявляючи зростаючий інтерес до відвідування напрямків поза піковим сезоном" - кажуть в компанії.
Вони визначили, у які місця в Європі їдуть ті, хто хоче спокійного відпочинку, без галасу та натовпу туристів.
Рейтинг очолює Ларнака на Кіпрі, портове місто на південному узбережжі сонячного острова. У цьому курортному місці є культурна спадщина і доволі жвава набережна. Серед розваг для туристів, найбільш популярні - екскурсії в гори Троодос, найбільший гірський масив країни, а також відвідування традиційних сіл Лефкара та Фікарда.
Хоча Скіатос відомий своїм жвавим нічним життям, дослідження показує, що острів також приваблює спокійних та зрілих мандрівників. Скіатос - один зі Спорадських островів, архіпелагу, розташованого на північному заході Егейського моря. Серед розваг на цьому курорті особливо популярними є круїзи по островах.
До речі, більшість круїзів зупиняються на сусідньому Скопелосі, острові, де проходили зйомки відомого фільму "Mamma Mia".
Цей курорт відомий у світі, як "Європейські Гаваї" і у рейтингу Мадейра посідає третє місце. Там м'який клімат, красиві пейзажі, спокійна атмосфера - саме те, що гарантує ідеальний відпочинок.
Серед популярних розваг - екскурсії тропічними садами Монте-Палацу та милування краєвидом з Піку-де-Арейро, високої гори 1818 метрів.
Ще один грецький острів не потрапив у першу трійку, але посів місце у загальному рейтингу. Це місце ідеально підходить для шанувальників грецької міфології, оскільки до легендарної Ітаки, домівки Одіссея, можна легко дістатися на човні.
З інших популярних розваг - пляж Міртос та дослідження вапнякової печери Меліссані, яка має глибину 30 метрів.
З цього міста відкривається шикарний краєвид на Неаполітанську затоку. Чудове розташування робить Сорренто ідеальною базою для вивчення узбережжя Амальфі, відомого острова Капрі та археологічних пам'яток Помпеї та Геркуланума.
У самому Сорренто туристи найчастіше відвідують історичний центр міста та Церкву 14 століття - Церкву Сан-Франческо.
Це один з менш відомих курортів на Канарських островах. Ла-Пальма є ідеальним місцем відпочинку для туристів, які віддають перевагу "розслабленому ритму життя". За словами туристичного бренду, острів є ідеальним місцем для відпочинку під час сезону.
Шанувальники астрономії можуть тут забронювати цікаву розвагу - спостереження за зірками в обсерваторії на вершині Роке-де-лос-Мучачос.
Ідеальне місце для тих, хто шукає тихе та спокійне місце для відпочинку. Цей острів вважають найспокійнішим зі всіх Балеарських островів і влітку мандрівники можуть насолоджуватися неспішними прогулянками Сьютаделлою, історичним містом на західному узбережжі острова.
Також популярний вид розваг на Менорці - прибережні круїзи, завдяки яким можна побачити неймовірні краєвиди.
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