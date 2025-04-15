Топ-7 локацій в Європі для тих, хто хоче спокійного відпочинку та комфорту

Куди варто поїхати на відпочинок у Європі тим, хто хоче тиші на пляжі та відсутність галасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Один з туристичних брендів провів дослідження на тему - де люблять відпочивати літні люди та ті, хто обирає місця, де немає маленьких дітей.

"З більшою кількістю вільного часу, фінансовою стабільністю та сильним бажанням досліджувати світ, бебі-бумери продовжують подорожувати, виявляючи зростаючий інтерес до відвідування напрямків поза піковим сезоном" - кажуть в компанії.

Вони визначили, у які місця в Європі їдуть ті, хто хоче спокійного відпочинку, без галасу та натовпу туристів.

Ларнака, Кіпр

Рейтинг очолює Ларнака на Кіпрі, портове місто на південному узбережжі сонячного острова. У цьому курортному місці є культурна спадщина і доволі жвава набережна. Серед розваг для туристів, найбільш популярні - екскурсії в гори Троодос, найбільший гірський масив країни, а також відвідування традиційних сіл Лефкара та Фікарда.

Скіатос, Греція

Хоча Скіатос відомий своїм жвавим нічним життям, дослідження показує, що острів також приваблює спокійних та зрілих мандрівників. Скіатос - один зі Спорадських островів, архіпелагу, розташованого на північному заході Егейського моря. Серед розваг на цьому курорті особливо популярними є круїзи по островах.

До речі, більшість круїзів зупиняються на сусідньому Скопелосі, острові, де проходили зйомки відомого фільму "Mamma Mia". Ларнака підійде для відпочинку тим, хто не хоче галасу та натовпів (фото: Getty Images)

Мадейра, Португалія

Цей курорт відомий у світі, як "Європейські Гаваї" і у рейтингу Мадейра посідає третє місце. Там м'який клімат, красиві пейзажі, спокійна атмосфера - саме те, що гарантує ідеальний відпочинок.

Серед популярних розваг - екскурсії тропічними садами Монте-Палацу та милування краєвидом з Піку-де-Арейро, високої гори 1818 метрів.

Кефалонія, Греція

Ще один грецький острів не потрапив у першу трійку, але посів місце у загальному рейтингу. Це місце ідеально підходить для шанувальників грецької міфології, оскільки до легендарної Ітаки, домівки Одіссея, можна легко дістатися на човні.

З інших популярних розваг - пляж Міртос та дослідження вапнякової печери Меліссані, яка має глибину 30 метрів. Острови в Греції - найкращі місця відпочинку для тих, хто хоче спокою та тиші (фото: Getty Images)

Сорренто, Італія

З цього міста відкривається шикарний краєвид на Неаполітанську затоку. Чудове розташування робить Сорренто ідеальною базою для вивчення узбережжя Амальфі, відомого острова Капрі та археологічних пам'яток Помпеї та Геркуланума.

У самому Сорренто туристи найчастіше відвідують історичний центр міста та Церкву 14 століття - Церкву Сан-Франческо.

Ла Пальма, Іспанія

Це один з менш відомих курортів на Канарських островах. Ла-Пальма є ідеальним місцем відпочинку для туристів, які віддають перевагу "розслабленому ритму життя". За словами туристичного бренду, острів є ідеальним місцем для відпочинку під час сезону.

Шанувальники астрономії можуть тут забронювати цікаву розвагу - спостереження за зірками в обсерваторії на вершині Роке-де-лос-Мучачос. Мадейру називають "Європейськими Гаваями" (фото: Getty Images)

Менорка, Іспанія

Ідеальне місце для тих, хто шукає тихе та спокійне місце для відпочинку. Цей острів вважають найспокійнішим зі всіх Балеарських островів і влітку мандрівники можуть насолоджуватися неспішними прогулянками Сьютаделлою, історичним містом на західному узбережжі острова.

Також популярний вид розваг на Менорці - прибережні круїзи, завдяки яким можна побачити неймовірні краєвиди.

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