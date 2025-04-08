10 божевільних причин, за які вас можуть оштрафувати в Нідерландах на чималу суму

За що вас можуть неочікувано оштрафувати у Нідерландах (фото: pixabay.com)

Які несподівані штрафи можна отримати у Нідерландах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Правила дорожнього руху та громадської поведінки у Нідерландах вражають неочікуваною деталізацією. Деякі з них здаються туристам абсурдними, але за їх порушення доведеться заплатити чималі штрафи.

У Нідерландах правила встановлені не лише для безпеки, а й для збереження громадського порядку - іноді це набуває доволі кумедних форм. Ось деякі з незвичних штрафів, які справді існують:

Поцілунок під час їзди на велосипеді - 95 євро

Навіть якщо це романтично, цілуватися, не зупинившись, вважається небезпечним для руху. Поліція може сприйняти це як відволікання уваги й оштрафувати.

Кидаєш сміття повз урну - 140 євро

У Нідерландах діє суворий підхід до чистоти. Навіть недопалок чи жуйка, викинута на тротуар, можуть обійтися в значну суму.

Гучне співання чи сміх у нічний час - до 450 євро

Шум після 22:00 може бути підставою для виклику поліції, особливо в житлових районах. Туристи часто не усвідомлюють цього правила.

Годування голубів у громадських місцях - 70 євро

Це правило пояснюється санітарними нормами: масове годування призводить до розмноження шкідників. Є речі, за які вас можуть оштрафувати у Нідерландах (фото: pixabay.com)

Їзда велосипедом без фар у темний час - 55 євро

Нідерландці - велосипедна нація, тому безпека на двоколісному транспорті є пріоритетом. Світло - це обов’язкова вимога.

Непристебнутий пасок безпеки у таксі - 140 євро

Навіть пасажир на задньому сидінні таксі повинен бути пристебнутим. За порушення штраф платитиме і водій, і пасажир.

Користування телефоном на велосипеді - 95 євро

З 2019 року цей штраф прирівнюється до того, якби ви тримали телефон за кермом авто. Нідерландці серйозно ставляться до безпеки. Не варто у Нідерландах сидіти на сходинках біля музею та годувати голубів (фото: pixabay.com)

Прогулянка містом без документів - до 100 євро

Навіть якщо ви турист і просто пішки гуляєте, при собі ви зобов'язані мати документи. Це може будь-який документ, який посвідчує особу або навіть його ксерокопія.

Купання у каналах - 140 євро

Якщо вам раптом захотілося у спеку стрибнути в канал, яких і Нідерландах безліч, то добре подумайте двічі. Бо у більшості міст це заборонено, а причина - безпека та гігієна.

Сидіння на сходах чи пам'ятниках - від 90 до 140 євро

У багатьох містах заборонено сидіти на сходах біля церков, музеїв, пам'яток архітектури. Не варто сідати й на пам'ятники. Все це - частина охоронюваної культурної спадщини, тому поліція або муніципальні працівники можуть виписати штраф "за невідповідну поведінку у публічному просторі".

Вас може зацікавити:

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: LivingInAWindmill, Українці в Європі, AmsterdamOnline.