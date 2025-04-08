10 божевільних причин, за які вас можуть оштрафувати в Нідерландах на чималу суму
Які несподівані штрафи можна отримати у Нідерландах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Правила дорожнього руху та громадської поведінки у Нідерландах вражають неочікуваною деталізацією. Деякі з них здаються туристам абсурдними, але за їх порушення доведеться заплатити чималі штрафи.
У Нідерландах правила встановлені не лише для безпеки, а й для збереження громадського порядку - іноді це набуває доволі кумедних форм. Ось деякі з незвичних штрафів, які справді існують:
Поцілунок під час їзди на велосипеді - 95 євро
Навіть якщо це романтично, цілуватися, не зупинившись, вважається небезпечним для руху. Поліція може сприйняти це як відволікання уваги й оштрафувати.
Кидаєш сміття повз урну - 140 євро
У Нідерландах діє суворий підхід до чистоти. Навіть недопалок чи жуйка, викинута на тротуар, можуть обійтися в значну суму.
Гучне співання чи сміх у нічний час - до 450 євро
Шум після 22:00 може бути підставою для виклику поліції, особливо в житлових районах. Туристи часто не усвідомлюють цього правила.
Годування голубів у громадських місцях - 70 євро
Це правило пояснюється санітарними нормами: масове годування призводить до розмноження шкідників.Є речі, за які вас можуть оштрафувати у Нідерландах (фото: pixabay.com)
Їзда велосипедом без фар у темний час - 55 євро
Нідерландці - велосипедна нація, тому безпека на двоколісному транспорті є пріоритетом. Світло - це обов’язкова вимога.
Непристебнутий пасок безпеки у таксі - 140 євро
Навіть пасажир на задньому сидінні таксі повинен бути пристебнутим. За порушення штраф платитиме і водій, і пасажир.
Користування телефоном на велосипеді - 95 євро
З 2019 року цей штраф прирівнюється до того, якби ви тримали телефон за кермом авто. Нідерландці серйозно ставляться до безпеки.Не варто у Нідерландах сидіти на сходинках біля музею та годувати голубів (фото: pixabay.com)
Прогулянка містом без документів - до 100 євро
Навіть якщо ви турист і просто пішки гуляєте, при собі ви зобов'язані мати документи. Це може будь-який документ, який посвідчує особу або навіть його ксерокопія.
Купання у каналах - 140 євро
Якщо вам раптом захотілося у спеку стрибнути в канал, яких і Нідерландах безліч, то добре подумайте двічі. Бо у більшості міст це заборонено, а причина - безпека та гігієна.
Сидіння на сходах чи пам'ятниках - від 90 до 140 євро
У багатьох містах заборонено сидіти на сходах біля церков, музеїв, пам'яток архітектури. Не варто сідати й на пам'ятники. Все це - частина охоронюваної культурної спадщини, тому поліція або муніципальні працівники можуть виписати штраф "за невідповідну поведінку у публічному просторі".
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: LivingInAWindmill, Українці в Європі, AmsterdamOnline.