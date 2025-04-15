Топ-7 локаций в Европе для тех, кто хочет спокойного отдыха и комфорта

Куда стоит поехать на отдых в Европе тем, кто хочет тишины на пляже и отсутствие шума, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Один из туристических брендов провел исследование на тему - где любят отдыхать пожилые люди и те, кто выбирает места, где нет маленьких детей.

"С большим количеством свободного времени, финансовой стабильностью и сильным желанием исследовать мир, бэби-бумеры продолжают путешествовать, проявляя растущий интерес к посещению направлений вне пикового сезона" - говорят в компании.

Они определили, в какие места в Европе едут те, кто хочет спокойного отдыха, без шума и толпы туристов.

Ларнака, Кипр

Рейтинг возглавляет Ларнака на Кипре, портовый город на южном побережье солнечного острова. В этом курортном месте есть культурное наследие и довольно оживленная набережная. Среди развлечений для туристов, наиболее популярны - экскурсии в горы Троодос, самый большой горный массив страны, а также посещение традиционных деревень Лефкара и Фикарда.

Скиатос, Греция

Хотя Скиатос известен своей оживленной ночной жизнью, исследование показывает, что остров также привлекает спокойных и зрелых путешественников. Скиатос - один из Спорадских островов, архипелага, расположенного на северо-западе Эгейского моря. Среди развлечений на этом курорте особенно популярны круизы по островам.

Кстати, большинство круизов останавливаются на соседнем Скопелосе, острове, где проходили съемки известного фильма "Mamma Mia". Ларнака подойдет для отдыха тем, кто не хочет шума и толп (фото: Getty Images)

Мадейра, Португалия

Этот курорт известен в мире, как "Европейские Гавайи" и в рейтинге Мадейра занимает третье место. Там мягкий климат, красивые пейзажи, спокойная атмосфера - именно то, что гарантирует идеальный отдых.

Среди популярных развлечений - экскурсии по тропическим садам Монте-Палацу и любование видом с Пику-де-Арейро, высокой горы 1818 метров.

Кефалония, Греция

Еще один греческий остров не попал в первую тройку, но занял место в общем рейтинге. Это место идеально подходит для поклонников греческой мифологии, поскольку до легендарной Итаки, дома Одиссея, можно легко добраться на лодке.

Из других популярных развлечений - пляж Миртос и исследование известняковой пещеры Мелиссани, которая имеет глубину 30 метров. Острова в Греции - лучшие места отдыха для тех, кто хочет покоя и тишины (фото: Getty Images)

Сорренто, Италия

Из этого города открывается шикарный вид на Неаполитанский залив. Прекрасное расположение делает Сорренто идеальной базой для изучения побережья Амальфи, известного острова Капри и археологических памятников Помпеи и Геркуланума.

В самом Сорренто туристы чаще всего посещают исторический центр города и Церковь 14 века - Церковь Сан-Франческо.

Ла Пальма, Испания

Это один из менее известных курортов на Канарских островах. Ла-Пальма является идеальным местом отдыха для туристов, которые предпочитают "расслабленный ритм жизни". По словам туристического бренда, остров является идеальным местом для отдыха во время сезона.

Поклонники астрономии могут здесь забронировать интересное развлечение - наблюдение за звездами в обсерватории на вершине Роке-де-лос-Мучачос. Мадейру называют "Европейскими Гавайями" (фото: Getty Images)

Менорка, Испания

Идеальное место для тех, кто ищет тихое и спокойное место для отдыха. Этот остров считают самым спокойным из всех Балеарских островов и летом путешественники могут наслаждаться неспешными прогулками по Сьютаделле, историческому городу на западном побережье острова.

Также популярный вид развлечений на Менорке - прибрежные круизы, благодаря которым можно увидеть невероятные пейзажи.

Вас может заинтересовать: