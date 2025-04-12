Не тільки Ужгород! Куди поїхати на сакури: топ-5 найяскравіших місць цвітіння в Україні

5 міст в Україні, де можна помилуватися сакурами в квітні (фото: freepik.com)

Де можна помилуватися цвітінням сакур цієї весни в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Ужгород

Цвітіння сакур - це короткий, але неймовірно красивий період, що дарує весняне розцвітання рожевих квіток. В Україні це природне явище можна спостерігати в декількох містах, але справжньою меккою для шанувальників сакур є Ужгород. Це місто, де вже майже століття розцвітають тисячі сакур, занурюючи все навколо у ніжно-рожевий колір.

Перші сакури в Ужгороді були посаджені ще в 1923 році. Однак саме в 30-х роках, коли Закарпаття перебувало під контролем Чехословаччини, місто почало отримувати свій характерний вигляд завдяки масовій висадці цих дерев.

Відтоді сакури стали невід'ємною частиною архітектури міста. Зараз Ужгород може похвалитися більше ніж п’ятьма тисячами сакур, що ростуть на різних вулицях, створюючи справжній весняний рай.

Для тих, хто хоче зануритися в атмосферу весняного цвітіння, Ужгород пропонує кілька ідеальних локацій для фотографій.

Проспект Свободи та маршрути № 9

На проспекті Свободи розташовані не тільки сакури, а й сливи Пісарді, що утворюють дивовижні рожеві алеї. Для туристів міськрада рекомендує маршрут № 9, що проходить через головні транспортні вузли - залізничний та автобусний вокзали. Сакури тут можна побачити на різних ділянках вулиці, а центральною точкою є площа Корятовича, де розцвітають найбільші дерева.

Основні вулиці Ужгорода

Сакури, розташовані на таких вулицях, як Собранецька, Митна, Братів Бращайків, Київська набережна, Марії Заньковецької, - це не просто дерева, а справжні весняні пейзажі, що дарують чудові кадри. Вздовж цих вулиць можна прогулюватися, насолоджуючись квітучими деревами, роблячи безліч фотографій.

Арка з сакур: Закарпатська, 36

Якщо ви хочете створити унікальні фотографії під рожевою аркою, відвідайте локацію на Закарпатській, 36. Тут старі сакури утворюють природну арку, під якою можна зробити вражаючі кадри. Це місце ідеальне для фотосесій у повний зріст та для дитячих зйомок.

Сакури на Набережній Незалежності

Набережна Незалежності - ще одне популярне місце для тих, хто хоче зробити фотографії серед квітучих сакур. Від пішохідної зони до Ґалаґова простягаються рожеві "вервиці", якими проходять численні туристи.

Вже традицією стало, що кожен, хто проходить повз, обов’язково зупиняється, щоб зробити фотографію в цьому райському куточку. Сакури в Ужгороді (Фото: Ужгородська міська рада)

Алея сакур в Ужгороді (Фото: Ужгородська міська рада)

Цвітіння сакур в Ужгороді (Фото: Ужгородська міська рада)

Мукачево

Наступне місто у нашому списку - Мукачево. Весна у цьому місті - це не лише оживлення природи, але й захоплююче видовище цвітіння сакур. У 2025 році перші сакури вже розцвіли на вулиці Маргітича, і місто готується до піку цвітіння, який прогнозують після 12 квітня.

Завдяки величезній кількості цих японських вишень, Мукачево перетворюється на справжню квітучу казку, що щороку притягує все більше туристів і мешканців.

Вже кілька років поспіль Мукачево активно висаджує сакури, і 2024 рік не став виключенням. Минулого року місто поповнилося понад 550 новими деревами сакур.

Це продовження багаторічної традиції, адже вже 11 років тому на вулиці Коменського було висаджено 202 дерева японської вишні. Однак найбільше вражає те, що сьогодні в Мукачеві протягом 6 тисяч метрів вулиць можна насолоджуватися красою цих квітучих дерев.

Де варто побачити сакури в Мукачеві?

Вулиця Маргітича - це одне з перших місць, де починається цвітіння сакур. Завдяки величезній кількості дерев, що ростуть на цій вулиці, саме тут можна насолоджуватися першими барвами весни.

Набережна Латориці в Центральному парку - одне з найбільш мальовничих місць для того, щоб помилуватися сакурами. З цієї локації відкривається неймовірний краєвид на монастир, що додає особливої атмосфери до пейзажу.

Вулиця Коменського - локація, де 11 років тому було висаджено 202 сакури. Вона вже давно стала популярним місцем для фотосесій і прогулянок під квітучими деревами.

Вулиця Пряшівська - найбільша алея сакур у Мукачеві і навіть у всьому Закарпатті. Протяжність цієї алеї становить 1600 метрів, і під час цвітіння вона перетворюється на справжню пелюсткову тунель, що вражає всіх без винятку.

Вулиця Ужгородська - ще одна алея сакур, довжина якої 1390 метрів. Це ще одна можливість насолодитися красою квітучих японських вишень.

Шалена сакура на вулиці Володимира Фраткіна - це одна з найбільш видатних сакур, яка вже давно стала місцевою легендою. Дерево вражає своєю красою та величчю, а поряд з ним можна зустріти найстаріше дерево сакури в Закарпатті - йому 99 років. Це справжня перлина Мукачева, яка приваблює численних туристів. Сакури у Мукачеві (Фото: Мукачівська міська рада)

Шалена сакура (Фото: Мукачівська міська рада)

Цвітіння сакур у Рівному: весна в серці міста

Рівне - місто, де весна не тільки приносить тепло, але й розцвітає у всій своїй красі завдяки сакурам. Ці дерева стали справжньою прикрасою міста, а їхнє цвітіння привертає увагу мешканців та туристів, які хочуть насолодитися красою цієї рослини.

Одне з найбільш відомих і мальовничих місць для спостереження за сакурами в Рівному - це майдан Незалежності. Саме тут, в самому центрі міста, розташована красива і пишна алея сакур.

Ці дерева стали справжньою окрасою площі, і коли вони розцвітають, місто перетворюється на справжній квітучий рай. Вигляд сакур на фоні архітектури міста створює неперевершену атмосферу весняного оновлення.

Ще одне місце, яке варто відвідати під час цвітіння сакур, - це територія біля драмтеатру. Тут росте одна з найбільш пишних сакур у місті. Дерево розлоге і цвіте настільки рясно, що стане чудовим фоном для весняних фото.

Якщо ви хочете зробити яскраві знімки серед квітучих дерев, ця локація стане ідеальним місцем для прогулянки і фотосесії. Рівненські сакури (Фото: Костопільська міська рада)

Сакури на Рівненщині (Фото: Костопільська міська рада)

Львів потопає у сакурах

Львів - це місто, яке восени наповнюється кольорами золотих листків, а навесні розцвітає в повній красі. Однією з головних весняних прикрас є розквіт сакур, що заповнюють вулиці, парки та площі, даруючи місту атмосферу казки.

Сакури у Львові стають справжнім святом для очей і чудовим фоном для фото, що дозволяє кожному відчути всю красу весняного сезону.

Кращі локації для спостереження за сакурами у Львові

Парк Папи Івана Павла ІІ

Це одне з наймальовничіших місць у Львові, де розцвітають сакури. Тут можна не лише насолоджуватися видом дерев, але й прогулятися по затишних алеях парку, що є чудовим місцем для релаксації.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці

Це місце, де сакури стали справжнім символом весни. Близько 120 сакур, більшість з яких були посаджені десять років тому, прикрашають територію біля церкви. Це одне з улюблених місць для прогулянок львів’ян.

Площа Петрушевича

На цій площі росте більше десяти сакур, створюючи ідеальне місце для прогулянок і фотосесій. Площа вражає своєю атмосферою, особливо під час цвітіння цих ніжних дерев.

Вулиця Чернівецька

Ця вулиця веде до головного залізничного вокзалу Львова. Поруч зі станцією можна побачити кілька сакур, що додають весняного настрою до шумного міського ритму.

Вулиця Городоцька (біля костелу св. Анни)

Ця локація стане ідеальним фоном для весняних фотографій, де сакури та архітектура костелу поєднуються в чудовий пейзаж.

Митна площа

Тут розцвітають не лише сакури, а й райські яблучка та мигдаль, що створюють справжнє весняне диво. Митна площа — це місце, де природа і міська атмосфера зустрічаються в найкращому вигляді.

Музейна площа

Цей простір з Домініканським собором прикрашає одна сакура, що додає весняного шарму до цієї історичної локації. Музейна площа ідеально підходить для спокійних прогулянок і фотографій.

Двір Львівського торговельно-економічного університету

Це затишне місце на вулиці Туган-Барановського, 10, де сакури вже давно стали невід'ємною частиною весняного ландшафту університету.

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай)

Один із найбільш мальовничих куточків Львова, де можна не тільки побачити сакури, але й зануритися в атмосферу старовинної української архітектури.

Вхід до парку культури ім. Тютюнників, 27

Це ще одна чудова локація для тих, хто хоче насолодитися цвітінням сакур у Львові. Парк культури дарує тишу і спокій, що ідеально підходить для відпочинку серед природи.

Вулиця Самійленка та Вулиця Героїв Майдану

Ці вулиці розцвітають сакурами в весняний період, пропонуючи чудові можливості для фотосесій і неспішних прогулянок.

Перетин вулиць Студентська та Зелена

Це ще одне прекрасне місце, де можна побачити сакури, які додають особливого колориту вулицям Львова.

Вулиця Котлярська

Тут також ростуть сакури, що перетворюють цю частину міста на справжню квітучу алею під час весняного цвітіння. Сакури у Львові (Фото: Львівська міська рада)

Квітучий Львів (Фото: Львівська міська рада)

Квітучі сакури (Фото: Львівська міська рада)

Київ

У столиці також є декілька місць, де можна побачити цвітіння сакур. Краса цих ніжних дерев не лише радує око, а й наповнює місто атмосферою романтики та спокою. Якщо ви хочете насолодитися цією природною красою, ось кілька перевірених місць у Києві, де можна побачити розквіт сакур.

Національний ботанічний сад імені Гришка

Це одне з найкращих місць для спостереження за сакурами у Києві. На японській ділянці та в японському саду розцвітають численні сакури, що створюють чудовий пейзаж. Ботанічний сад - це ідеальне місце для прогулянок серед квітучих дерев, а також для того, щоб зробити незабутні фотографії на фоні розкішних сакур.

Парк Кіото на Лісовому масиві

Це місце є справжнім символом японської культури в Києві. Парк Кіото відомий своєю найдовшою алеєю сакур в Україні - понад 360 дерев. Кожної весни ця алея перетворюється на справжню квітучу дорогу, що запрошує пройтись під рожевими вітками сакур і насолодитися їх красою.

Маріїнський парк

Маріїнський парк - це не лише гарне місце для прогулянок, а й локація для спостереження за сакурами. Алея сакур, що знаходиться біля Верховної Ради, є популярним місцем серед киян і туристів, які хочуть насолодитися весняною атмосферою. Це місце ідеально підходить для неспішних прогулянок і споглядання квітів.

Печерський ландшафтний парк

Цей парк також славиться своїми сакурами, зокрема ділянка між станціями метро Арсенальна та Дніпро є однією з найкращих для того, щоб побачити цвітіння сакур. Тут ви можете відчути спокій і насолодитися краєвидами на Дніпро в оточенні розцвілих дерев.

Співоче поле

Окремі сакури біля головного входу на Співоче поле - це ще одне місце, де можна побачити ці квітучі дерева. Ці сакури додають особливого шарму цьому простору, і навіть в центрі міста ви можете знайти куточок для спокійної прогулянки серед природи.

Експоцентр України (ВДНГ)

ВДНГ - це величезний комплекс, який славиться не лише своїми виставками, а й красивими алеями сакур. Особливо вражаючі алеї, що ростуть поруч з павільйонами, де кожної весни розцвітають ці казкові дерева, роблячи територію ВДНГ ще більш привабливою для відвідувачів.

Територія Києво-Печерської Лаври

Внутрішній двір Києво-Печерської Лаври також став домом для кількох сакур. Це місце є не тільки духовним центром Києва, але й мальовничим простором для тих, хто хоче побачити цвітіння сакур на фоні історичних архітектурних пам’яток.

Парк Відрадний

Парк Відрадний, а точніше центральна алея цього парку, також не залишиться без уваги любителів сакур. Тут можна побачити кілька розкішних сакур, що додають весняного настрою і дарують чудові моменти для фото. Столичні сакури (Фото: Київська міська рада)

Сакури у столиці (Фото: Київська міська рада)

Чернівці

Хоча Чернівці не так часто згадують серед міст, де можна побачити цвітіння сакури, насправді це місто має кілька вражаючих локацій, де японські вишні розцвітають кожної весни.

Сакури в Чернівцях створюють унікальну атмосферу, перетворюючи місто на справжній квітучий оазис. Якщо ви шукаєте місця, де можна насолодитися красою цих дерев, ось кілька перевірених локацій:

Чернівецький національний університет (резиденція)

Цей університет є не лише архітектурною перлиною Чернівців, а й чудовим місцем для спостереження за цвітінням сакур. Вражаюча резиденція університету, занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, оточена чудовими аллеями сакур, які додають особливого шарму цьому величному закладу. Прогулянка серед розцвілих дерев буде незабутньою!

Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка

Цей парк - справжня віддушина для чернівчан та гостей міста. Тут можна знайти алеї сакур, які створюють казкову атмосферу весняного цвітіння. Прогулянка по парку, коли дерева покриваються рожевими квітами, - це чудовий спосіб насолодитися природою та відпочити від міського шуму.

Вулиця Університетська (від університету до центральної площі)

Ця вулиця проходить через центр Чернівців і веде від Чернівецького національного університету до центральної площі. Відома своєю архітектурною красою, вона також вражає своїми сакурами. Тут ви зможете пройтися під квітучими деревами, відчути весняний настрій міста і зробити чудові фото.

Алея сакур біля театру імені Ольги Кобилянської - Парк Жовтневий

Це ще одна локація, де можна насолодитися красою сакур у Чернівцях. Алея сакур, що веде до театру імені Ольги Кобилянської, знаходиться в парку Жовтневому. Тут ростуть кілька алей японських вишень, що додають весняної атмосфери та роблять цей парк чудовим місцем для прогулянок. Сакури у Чернівцях (Фото: Чернівецька міська рада)

Чернівецькі сакури (Фото: Чернівецька міська рада)

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Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: Ужгородська міська рада, Мукачівська міська рада, Костомельська міська рада, Київська міська рада, Чернівецька міська рада.