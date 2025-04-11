Нові обмеження в Іспанії: туристи мають подумати двічі, чи варто їхати

Що саме змінилося і чи варто їхати в Іспанію після цих нововведень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Туристичний збір

Балеарські острови, а це Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера, планують ввести нові туристичні збори для туристів. Поки що нові заходи очікують затвердження і точна дата впровадження змін невідома.

Але від цього буде залежати вартість оренди номера у готелях. Тарифи будуть змінюватися залежно від якості розміщення та місяця. Тобто, у готелях 4 та 5 зірочок в червні, липні та серпні - збір буде найвищим, а це в середньому від 4 до 7 євро за ніч з однієї особи.

У простіших готелях або апартаментах - в середньому - 4-5 євро за ніч з однієї особи. Тобто, якщо ви будете відпочивати тиждень, то до загальної вартості готелю доведеться за одну людину доплатити збір у розмірі від 30 до 50 євро.

Збори не будуть застосовані для туристів, які будуть відпочивати у січні та лютому, а також від них будуть звільнені діти до 16 років.

Податок у Барселоні

До кінця 2025 року з'явиться новий туристичний податок у Барселоні, якій буде вищий за попередній фактично у два рази. Зараз максимальна плата для гостей у 5-зіркових готелях становить 7 євро, а у майбутньому планують збільшити цю суму до 14 євро і це за ніч з однієї людини.

До прикладу, у Каталонії, куди найчастіше їдуть туристи, стягують туристичний збір у розмірі від 1 євро до 5,7 за ніч. І це також залежить від якості проживання - від 5-зіркових готелів до звичайних квартир. Від цього туристичного збору звільнені тільки діти до 16 років.

Валюта

Часто туристи шукають готівку, щоб розрахуватися за щось у відпустці, але варто добре подумати про цей нюанс в Іспанії. У країні запроваджені зміни валюти, через які ваші банкноти можуть бути відхилені під час покупки.

Наприклад, старі або зім'яті купюри номіналом 50 євро у вас може не прийняти будь-хто з роздрібних торговців, оскільки в планах у центрального банку вилучити усі пошкоджені купюри з обігу для боротьби з шахрайством.

Дрібні купюри номіналом в 5, 10 або 20 євро - повинні бути прийнятними, а от великих купюр варто позбавитися, оскільки вони їх частіше підробляють. На пляжах в Іспанії вводять суворі штрафи за порушення (фото: Getty Images)

Пляж та поведінка

У Гран-Канарії ввели нові заборонені предмети на пляжах, а використання певних речей може призвести до штрафу у розмірі майже 3000 євро.

Що заборонено:

Курити сигарети

Використовувати вейпи

Слухати музику у місцях для приймання сонячних ванн, включаючи пляжі, набережні та прибережні зони

Готувати на пляжі

Збирати будь-які мушлі або каміння з пляжу чи води. Навіть перевертати каміння і не повертати їх у вихідне положення - не можна

Займатися публічним сексом

Перегороджувати будь-які під'їзні шляхи або доріжки

Зловживати громадськими душовими або станціями для миття ніг. Наприклад, витрачаючи воду або використовуючи воду для наповнення контейнерів, або миття з милом.

Ловити рибу на вудку в межах 150 метрів від зон купання або дайверів

Використовувати парасольку для тіні

Ставити намети

Штрафи будуть коливатися від 30 євро за незначне порушення до 2900 євро за серйозне порушення. Що вважається легким, а що серйозним порушення - не пояснюється, тому ризикувати не варто.

Обмеження на екскурсії

На Майорці вирішили обмежити пішохідні екскурсії й тепер можна буде погуляти тільки групою до 20 осіб, а це відповідно зробить екскурсії дорожчими. Як будуть відстежуватися кількість груп та учасників - поки незрозуміло.

На Балеарські острови ця вимога не поширюється (поки що), і тому там може бути група до 70 осіб на пішохідні екскурсії.

Тільки для мешканців

На Майорці, найбільшому з Балеарських островів, є місця з призначенням, які називають типовим старим середземноморським містом. Наприклад, Сольер. Якщо ви надумаєте поїхати туди автомобілем, то варто передумати.

Місцеві жителі були настільки занепокоєні кількістю туристів, що місцева влада запровадила зону "лише для мешканців", і туди немає доступу навіть прокатним автомобілям з міста. Деякі райони та міста в Іспанії тепер будуть "тільки для місцевих" (фото: freepik.com)

"Заборона на туризм"

У місті Малага був введений трирічний закон, який місцеві охрестили "забороною на туризм". Хоча цей термін вводить в оману, оскільки будуть заборонені не туристи.

Насправді цей закон забороняє реєстрацію будь-якої нової оренди на відпочинок у 43 районах області. Влада Малаги намагається зупинити зростання оренди нерухомості у найбільш багатолюдних частинах міста та дати місцевим жителям більше шансів знайти довгострокову оренду.

Заборона алкоголю

Льюкмайор, Пальма, Кальвія (Магаллуф) на Майорці та Сант-Антоні на Ібіці ввели заборону на продаж алкогольних напоїв з 21:30 до 8:00 ранку. І туристи не тільки не зможуть купити алкоголь в цей час, а й не зможуть його пити десь у місцях загального користування.

Тобто, варіант нічної вечірки на човнах - все, бо човни для вечірок мають плавати в межах однієї морської милі від визначеного району, а значить - там алкоголь не можна бути ні купляти, ні пити.

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