На свалке истории. Из-за санкций российские самолеты разберут на детали

За последние два десятилетия российская авиакомпания "Аэрофлот" превратилась в крупного перевозчика с одним из самых молодых флотов в мире. Но сокрушительные санкции ЕС и США дальнейшие планы руководства компании на развитие не реализуются.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмені рейсов и потеря клиентов. Компанию ждет "советское прошлое"

Теперь компанию "Аэрофлот" ждет будущее, очень похожее на ее советское прошлое, пишет издание.

"И поскольку ее самолеты Boeing и Airbus отрезаны от новых запчастей и обслуживания (эти компании закрыли российским компаниям доступ к технической эксплуатации - ред.), она переключает внимание на внутренние рейсы и самолеты местного производства из-за воздействия беспрецедентных экономических санкций на Россию", — говорится в статье.

"Аэрофлот" был создан в соответствии с мировыми стандартами, но теперь будет тенью самого себя. Компания сможет летать только в те части мира, которые готовы вести дела с Россией. Это зеркало российской экономики в целом, теперь отрезанной от западной экономической системы", — говорит Кристофер Грэнвиль из лондонской консалтинговой компании TS Lombard.

Бывший генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов сказал СМИ, что уволился, потому что не считал себя лучшим человеком для руководства компанией, чью международную экспансию он отстаивал. Поскольку теперь, мол, компания будет в основном обслуживать в основном внутренний рынок и полагаться на самолеты российского производства.

Фото: Главный офис "Аэрофлота" (wikipedia.org)

С началом войны в Украине проблемы "Аэрофлота" стали символом изоляции России. В марте в ответ на распоряжение Европейского союза о возвращении во владение самолетов, арендованных российскими авиакомпаниями, Путин санкционировал конфискацию арендованных коммерческих самолетов. Это фактически означает кражу чужого имущества, писало РБК-Украина ранее.

"Аэрофлот" быстро приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь. С тех пор компания "осторожно" возобновила обслуживание в 13 странах, хотя до войны летала в 56 государств. Из-за этого количество международных пассажиров, перевезенных группой "Аэрофлот" в марте, сократилось наполовину по сравнению с прошлым годом и составило 189 000 человек.

Неконкурентоспособные самолеты

Санкции, скорее всего, окажут на компанию еще большее влияние, пишет Bloomberg. Подавляющее большинство из 350 самолетов группы — это модели Airbus или Boeing. Компания уже сталкивается с дефицитом запчастей.

По оценкам специалистов по авиационным данным IBA, у российских авиакомпаний запасов деталей хватит на три месяца, после чего они могут начать разбирать самолеты на запчасти. По оценкам российских СМИ, на запчасти придется разобрать около половины флота.

"Стремление заменить импорт пассажирскими самолетами российского производства, которое Путин отстаивает с момента своего первого президентского срока, не может компенсировать дефицит. Региональный Sukhoi Superjet, на котором за последнее десятилетие произошло две аварии со смертельным исходом, использует двигатель, созданный в сотрудничестве с французской Safran SA", — пишет издание, имея в виду, что без импорта авиации РФ все же не обойтись.

Планы производства двигателей в РФ для Superjet и MC-21 также далеки от реализации, отмечает Роб Моррис, руководитель консалтинга в авиационной аналитической компании Cirium. Вместо этого Россия планирует увеличить производство менее эффективных Ту-214 советской разработки. Это также проблематично, говорит эксперт.

"Ту-214 производился крайне ограниченно или практически не производился в течение лет, и за последние пять лет он был поставлен только пяти клиентам просто потому, что это неконкурентоспособный самолет как с точки зрения характеристик, так и эффективности", — поясняет он.

Международная изоляция "Аэрофлота"

До полномасштабного вторжения России в Украину, несмотря на пандемию COVID, "Аэрофлот" стремился увеличить число пассажиров с постсоветского рекорда в 61 миллион в 2019 году до 130 миллионов к 2028-му.

Это хотели реализовать, используя положение Москвы как хаба между Азией и Европой.

Фото: Airbus A310-300 в ливрее, использовавшейся в 1990-е годы (wikipedia.org)

"Теперь эти цели отправляются на свалку истории: "Аэрофлот" отказывается публиковать свои финансовые результаты за первый квартал. SkyTeam (второй по величине альянс после Star Alliance - ред.) приостановил членство "Аэрофлота", а компании по бронированию путешествий Sabre Corp и Amadeus IT Group SA расторгли с компанией дистрибьюторские соглашения. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от долгосрочного спонсорского соглашения", — пишет Bloomberg.

Приспосабливаясь к новой реальности, совет директоров "Аэрофлота" в мае одобрил выпуск акций на сумму до 186 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов) для стабилизации своего финансового положения.

"Тем не менее, авиакомпания, которая декларирует свою миссию в том, чтобы помочь клиентам "увидеть мир во всем его многообразии", скорее всего, будет вынуждена бороться с сужением горизонтов", — отмечают в издании.

"В обозримом будущем "Аэрофлот" будет в значительной степени отечественной авиакомпанией, — констатирует Арнольд Барнетт, эксперт по безопасности полетов Школы менеджмента имени Слоана при Массачусетском технологическом институте.

Напомним, ранее в Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен.

Также украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы.