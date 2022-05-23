На звалищі історії. Через санкції російські літаки розберуть на деталі

За останні два десятиліття російська авіакомпанія "Аерофлот" перетворилася на великого перевізника з одним з наймолодших флотів у світі. Але нищівні санкції ЄС і США подальші плани керівництва компанії на розвиток не реалізуються.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Скасування рейсів та втрата клієнтів. Компанію чекає "радянське минуле"

Тепер компанію "Аерофлот" чекає майбутнє, дуже схоже на її радянське минуле, пише видання.

"І оскільки її літаки Boeing і Airbus відрізані від нових запчастин і обслуговування (ці компанії закрили російським компаніям доступ до технічної експлуатації - ред.), вона перемикає увагу на внутрішні рейси й літаки місцевого виробництва через вплив безпрецедентних економічних санкцій на Росію", — йдеться у статті.

"Аерофлот" був створений відповідно до світових стандартів, але тепер буде тінню самого себе. Компанія зможе літати тільки в ті частини світу, які готові вести справи з Росією. Це дзеркало російської економіки в цілому, тепер відрізаної від західної економічної системи", - говорить Крістофер Гренвіль з лондонської консалтингової компанії TS Lombard.

Колишній генеральний директор авіакомпанії Михайло Полубояринов сказав ЗМІ, що звільнився, бо не вважав себе кращою людиною для керівництва компанією, чию міжнародну експансію він відстоював. Бо тепер, мовляв, компанія буде в основному обслуговувати в основному внутрішній ринок і покладатися на літаки російського виробництва.

Фото: Головний офіс "Аерофлоту" (wikipedia.org)

З початком війни в Україні проблеми "Аерофлоту" стали символом ізоляції Росії. У березні у відповідь на розпорядження Європейського Союзу про повернення у володіння літаків, орендованих російськими авіакомпаніями, Путін санкціонував конфіскацію орендованих комерційних літаків. Це фактично означає крадіжку чужого майна, писало РБК-Україна раніше.

"Аерофлот" швидко призупинив всі міжнародні рейси, крім польотів до Білорусі. З того часу компанія "обережно" відновила обслуговування до 13 країн, хоча до війни літала до 56 держав. Через це кількість міжнародних пасажирів, перевезених групою "Аерофлот" у березні, скоротилася наполовину в порівнянні з минулим роком і склала 189 000 осіб.

Неконкурентоспроможні літаки

Санкції, швидше за все, матимуть на компанію ще більший вплив, пише Bloomberg. Переважна більшість з 350 літаків групи — це моделі Airbus або Boeing. Компанія вже стикається з дефіцитом запчастин.

За оцінками фахівців за авіаційними даними IBA, у російських авіакомпаній запасів деталей вистачить на три місяці, після чого вони можуть почати розбирати літаки на запчастини. За оцінками російських ЗМІ, на запчастини доведеться розібрати близько половини флоту.

"Прагнення замінити імпорт пасажирськими літаками російського виробництва, яке Путін відстоює з моменту свого першого президентського терміну, не може компенсувати дефіцит. Регіональний Sukhoi Superjet, на якому за останнє десятиліття сталося дві смертельні аварії, використовує двигун, створений у співпраці з французькою Safran SA", — пише видання, маючи на увазі, що без імпорту авіації РФ все ж не обійтися.

Плани виробництва двигунів у РФ для Superjet і MC-21 також далекі від реалізації, зазначає Роб Морріс, керівник консалтингу в авіаційній аналітичній компанії Cirium. Натомість Росія планує збільшити виробництво менш ефективних Ту-214 радянської розробки. Це також проблематично, каже експерт.

"Ту-214 вироблявся вкрай обмежено або практично не вироблявся протягом років, і за останні п'ять років він був поставлений тільки п'яти клієнтам просто тому, що це неконкурентоспроможний літак як з точки зору характеристик, так і ефективності", — пояснює він.

Міжнародна ізоляція "Аерофлоту"

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, попри пандемію COVID, "Аерофлот" прагнув збільшити число пасажирів з пострадянського рекорду в 61 мільйон у 2019 році до 130 мільйонів до 2028-го.

Це хотіли реалізувати, використовуючи положення Москви як хабу між Азією й Європою.

Фото: Airbus A310-300 у лівреї, що використовувалася у 1990-і роки (wikipedia.org)

"Тепер ці цілі відправляються на звалище історії: "Аерофлот" відмовляється публікувати свої фінансові результати за перший квартал. SkyTeam (другий за величиною альянс після Star Alliance - ред.) призупинив членство "Аерофлоту", а компанії з бронювання подорожей Sabre Corp і Amadeus IT Group SA розірвали з компанією дистриб'юторські угоди. Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився від довгострокової спонсорської угоди", — пише Bloomberg.

Пристосовуючись до нової реальності, рада директорів "Аерофлоту" у травні схвалила випуск акцій на суму до 186 мільярдів рублів (3 мільярди доларів) для стабілізації свого фінансового становища.

"Однак авіакомпанія, яка декларує свою місію в тому, щоб допомогти клієнтам "побачити світ у всьому його різноманітті", швидше за все, буде змушена боротися зі звуженням горизонтів", — відзначають у виданні.

"У найближчому майбутньому "Аерофлот" буде значною мірою вітчизняною авіакомпанією — констатує Арнольд Барнетт, експерт з безпеки польотів Школи менеджменту імені Слоана при Массачусетському технологічному інституті.

Нагадаємо, раніше в Україні заарештували Російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.

Також українська авіакомпанія почала польоти у європейські столиці.