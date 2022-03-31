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В Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен: детали

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Четверг 31 марта 2022 19:21
В Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен: детали Фото: Самолет Ан-124-100 "Руслан" (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

12 воздушных судов передадут украинскому ведомству

Украинский суд арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" по заявлению государственного предприятия "Антонов".

Арест наложили с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и дальнейшего возмещения вреда, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".

Самолеты арестованы по постановлению следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева от 21 марта 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов".

Как сообщили в пресс-службе юридической фирмы, Росавиация незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной годности на "Русланы".

"Фактически, в течение последних лет "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций. Это серьезная победа Украины, которая стала возможной благодаря невероятным усилиям прокуратуры, Минтранса, МВД, МИД и Укроборонпрома", - пояснили в юридической фирме.

В Украине арестовали российские &quot;Русланы&quot; на 2 миллиарда гривен: детали

Фото: Несколько самолетов остались в Германии и Канаде (wikipedia.org)

В настоящее время трем самолетам запрещен вылет из Германии, одному - из Канады, продолжается работа по арестам в других юрисдикциях.

Согласно постановлению суда, самолеты должны быть переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, мы писали, что арестованные российские самолеты заметили в европейском аэропорту.

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