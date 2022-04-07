Крупнейшая кража в истории авиации. Как Россия отнимает самолеты из ЕС

Некоторым компаниям удалось вернуть судна, однако большинство из них все же остается на территории РФ

Недавно истек крайний срок, определенный Европейским Союзом по введению санкций против российских авиакомпаний. Они должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов, но не сделали этого. Иностранные арендодатели теряют надежду на то, что им когда-либо удастся получить судна обратно. Авиационные эксперты уже называют это самой крупной кражей в истории авиации.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Traveller рассказывает, что происходит вокруг вопроса возвращения западных самолетов из РФ.

Россия крадет самолеты. Сколько суден должны были вернуть западным компаниям

Большинство арендованных на западе самолетов по-прежнему летают по внутренним маршрутам России. Это происходит несмотря на то, что Бермудские острова и Ирландия, где большинство из них зарегистрировано, приостановили действие сертификатов летной годности. Это означает, что полеты на этих суднах должны быть приостановлены, поясняет изданию консультант аналитической компании в сфере авиации IBA.

Вторжения России в Украину повлияло на авиацию почти сразу же: запад быстро ввел запрет на использование своего воздушного пространства пассажирскими самолетами из РФ. Теперь же арендодателям грозят большие денежные списания или долгая страховая битва: истек срок прекращения аренды самолетов в соответствии с санкциями ЕС.

"Боюсь, мы станем свидетелями крупнейшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", — говорит доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Билоткач.

Двойная регистрация международными правилами не допускается. Однако Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранцам, в свой собственный реестр.

Для этого там даже приняли закон, который разрешает такой шаг, но по сути является нарушением международных норм. В правительстве страны-оккупанта также заявили, что 78 самолетов, арендованных у российских перевозчиков, были "захвачены за границей" и не будут летать обратно в РФ. Хотя по факту захватила самолеты именно Россия.

Фото: Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранцам, в свой собственный реестр (unsplash.com)

Крупный арендодатель самолетов Avolon расторг все свои договоры аренды с российскими авиакомпаниями и успел изъять четыре из 14 собственных самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям за пределами страны. Об этом изданию Traveller сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Впрочем, неясно, были ли эти четыре самолета из тех 78, об изъятии которых сообщила Москва.

Российские авиакомпании из-за наложенных санкций должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов, но иностранные арендодатели быстро потеряли надежду на то, что судна получится вернуть.

Масштабы убытков будут означать годы судебных разбирательств

Хотя захваченные Россией самолеты застрахованы, беспрецедентные масштабы потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных разбирательств между арендодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения о выплатах, говорят аналитики.

И даже если самолеты будут конфискованы, то стоимость возмещения будет под вопросом. Ведь судна должны иметь точные записи о техническом обслуживании как гарантию того, что они были оснащены подлинными, отслеживаемыми компонентами.

Хотя общая стоимость самолетов огромна, влияние на отдельные лизинговые компании все еще может быть управляемым, даже если потребуется списание. Поскольку на долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний, пишет Traveller.

Фото: Западные компании хотят возместить ущерб за то, что РФ не отдает их самолеты (unsplash.com)

"Это не нанесет вреда этим предприятиям. На мой взгляд, это действительно меняет будущий рыночный потенциал России", — говорит директор Alton Aviation Consultancy Брэд Дейли, ранее работавший в крупнейшем ирландском лизинговом гиганте AerCap Holdings.

РБК-Украина сообщало, что эта компания подает в суд на Россию, пытаясь возместить 3,5 млрд долларов за захваченные страной-оккупантом самолеты. Аналитики уже заявляют, что это может стать крупнейшим страховым спором в истории, а дело – затянуться на годы.

Как будут покрывать убытки из-за захваченных самолетов

Некоторые частные авиакомпании в России уже заявили о своей готовности вернуть самолеты лизингодателям. Хотя неясно, одобрит ли российское правительство эти сделки.

Российская авиакомпания "ЮТэйр/UTair" еще 14 марта заявила, что выведет из эксплуатации все девять арендованных самолетов Boeing 737 NG, сославшись на требования владельца, что может сохранить долгосрочные отношения после окончания санкций. Данные сайта отслеживания полетов FlightRadar24 показывают, что эти самолеты с момента заявления компании не летали, но остаются в России.

В некоторых случаях у арендодателей есть так называемые гарантийные депозиты. Они могут быть конфискованы и могут помочь покрыть часть любых убытков, но это все же лишь часть стоимости самолета. Например, залог за узкофюзеляжный самолет стоимостью 20 миллионов долларов США может составлять около 450 000 долларов США. Это эквивалентно арендной плате за три месяца, поясняет Брэд Дейли из Alton.

Фото: Авиакомпания "ЮТэйр/UTair" заявила, что выведет из эксплуатации все девять арендованных самолетов. Однако эти судна все еще остаются на территории РФ (Wikipedia.org)

Рейтинговое агентство KBRA сообщило, что гарантийный депозит обычно составляет от одного до четырех месяцев аренды, в зависимости от кредитной оценки авиакомпании, взявшей самолет в аренду.

По словам источников Traveller в отрасли, российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" до вторжения РФ в Украину считался банком с наибольшим кредитным риском. Хотя эта оценка больше не применяется после того, как Москва решила "зарегистрировать" по сути захваченные самолеты в России.

Представитель китайского арендодателя, связанный с "Аэрофлотом", сказал, что с авиакомпании не взимались залоговые суммы, и что страховые выплаты, по-видимому, были единственным способом покрытия убытков.

Источник из другого китайского лизингодателя, связанного с "Аэрофлотом", отметил: что вместо того, чтобы взять гарантийный депозит, он держал аккредитивы в долларах США от российских банков. Но сейчас они не имеют фактической стоимости из-за валютного контроля, введенного Россией в ответ на финансовые санкции. По словам Брэда Дейли, в авиакомпаниях более низкого уровня арендодатели, скорее всего, получат более высокие залоговые суммы.

Напомним, ранее в Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен.

Также арестованные российские самолеты заметили в европейском аэропорту.