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Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии

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Четверг 20 января 2022 14:07
Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии Фото: В Австралии планируют поэтапно открывать границы (unsplash.com/dan-freeman)
Автор: Евгения Тугушева

Многие государства долго не разрешали въезд, но теперь поэтапно открывают границы для путешественников

В связи со стремительным распространением коронавируса и новых штаммов многие страны мира до сих пор не открыли свои границы. Пока разные государства, такие как Турция или Египет, разрешили въезд с целью туризма еще в 2020 году, некоторые направления все еще недоступны для поездок.

Однако в 2022 году многие страны поэтапно начали пускать туристов в определенные регионы и города с соблюдением ограничений. Также в некоторых странах анонсировали, что снова откроются для путешественников после продолжительного перерыва впервые за время пандемии, сообщает издание Inews.co.uk. Какие страны снова наконец будут доступны для путешествий?

Какие страны откроют свои границы в этому году

  • Лаос

В этом месяце Лаос открылся для посетителей из ограниченного числа стран, совершающих туры лишь по обозначенным направлениям "зеленой зоны". Ожидается, что в апреле и июле откроется для туристов из более широкого списка стран.

Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии

Фото: Лаос открылся для туристов из ограниченного количества стран (unsplash.com/rob-te braake)

  • Вьетнам

Вьетнам поэтапно начал разрешать въезд в страну ограниченному числу вакцинированных путешественников, а в июне там хотят полностью открыться для иностранных туристов.

  • Бутан

Гималайское королевство открылось для привитых туристов в ноябре, но туристы по-прежнему должны находиться в карантине 14 дней, но страна снова закрылась. Ожидается, что в скором времени границы страны вновь откроют.

  • Сингапур

Вакцинированные лица, прибывающие из Великобритании, будут допущены к въезду с регулярным тестированием с 21 января.

  • Япония

В Японии из-за распространения штамма "Омикрон" закрыты границы будут до конца февраля.

Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии

Фото: Япония из-за распространения штамма "Омикрон" закрыта до конца февраля (unsplash.com/manuel-cosentino)

  • Новая Зеландия

В Новой Зеландии из-за распространения штамма "Омикрон" были строго закрыты границы, а поэтапное открытие ожидается в конце апреля.

  • Австралия

Также в Австралии планируют поэтапно открывать границы, но на данный момент нет даты открытия для туристов.

  • Бали, Индонезия

В настоящее время он открыт для избранного числа стран, которые могут насладиться его пышным ландшафтом и духовным наследием.

Строгие ограничения. Какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемииФото: В Таиланде происходит поэтапное открытие страны (unsplash.com/alice)

  • Таиланд

В настоящее время в Таиланде проходит поэтапное открытие страны. При этом посетители допускаются в страну только при определенных условиях и лишь в некоторые места.

Так как до пандемии некоторые из его знаменитых пляжей страдали из-за чрезмерного туризма. Бухту Майя на острове Пхи-Пхи вновь открыли для посетителей, но с ограничениями до 375 человек в день.

  • Рапа-Нуи, Чили

В этом году Чили исполняется 300 лет. Знаменитый остров Пасхи с главной достопримечательностью - 900 таинственных скульптур, известных как "моаи", вырезанных вручную в 12-16 веками. Ожидается, что остров вновь откроется для посетителей 2 февраля.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах туристам придется заплатить за въезд в 2022 году.

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Япония Австралия Чили Новая Зеландия COVID Туризм Таиланд
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