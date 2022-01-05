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Спустя четыре года. В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж Майя Бэй

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Среда 05 января 2022 11:21
Спустя четыре года. В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж Майя Бэй Фото: Бухта Майя Бэй в Таиланде (unsplash.com/humphrey-muleba)
Автор: Евгения Тугушева

Для туристов установили особые правила, ограничив количество гостей

В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж с белым песком Майя Бэй, пишут The Sun и Reuters.

Первоначально в стране заявили, что пляж, популярный для однодневных туристических поездок, будет закрыт на четыре месяца, но открытие неоднократно откладывалось.

Власти Таиланда закрыли пляж в 2018 году из-за большого наплыва туристов для полного восстановления экосистемы, кораллов и дикой природы. Также его открытие откладывали из-за COVID.

Тон Тамронгнавасават, советник Департамента национальных парков отмечает, что запрет на посещение будет продлен до середины 2021 года.

"Акулы вернулись, коралловые рифы снова отрастают, и вода снова становится прозрачной", — сказал Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управления по туризму Таиланда.

"Эти вещи показывают, что природа исцелит, если мы дадим ей время, и мы должны работать, чтобы так и было", — добавил он.

Пляж стал популярным в 2000 году из-за съемок в фильме "Пляж" с участием актера Леонардо Ди Каприо. Это привело к закрытию острова после того, как наплыв туристов нанес ущерб природным ресурсам.

Кроме того, для обеспечения защиты пляжа будет разрешено посещать не более 375 посетителей, а купание в настоящее время запрещено.

Также лодкам будет разрешено швартоваться только в обозначенном месте в задней части залива, чтобы не повредить коралловые рифы.

Спустя четыре года. В Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж Майя Бэй

Фото: Бухта Майя Бэй в Таиланде (unsplash.com/jonny-clow)

Бухта Майя Бэй – расположена в провинции Краби, на острове Пхи-Пхи в Таиланде. Бухта находится под охраной Национального Парка Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи.

Пляж, окруженный скалами высотой 100 метров, расположен в Андаманском море, и добраться до него можно только на лодке из близлежащих мест, таких как острова Пхукет, Пхи-Пхи или материк Краби.

Зубчатые скалы, белоснежные пляжи с бархатным песком и коралловыми рифами производят неизгладимое впечатление на путешественников, приезжающих сюда за атмосферой настоящего рая.

Напомним, ранее мы писали про туризм в Таиланде после открытия границ.

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