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"Зеленая зона путешествий": Лаос планируют открыть для туристов: какие будут правила въезда

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 09:40
"Зеленая зона путешествий": Лаос планируют открыть для туристов: какие будут правила въезда Фото: Золотой Будда в Лаосе (unsplash.com/rob-te-braake)
Автор: Евгения Тугушева

В разных зонах будут действовать разные ограничения.

Власти Лаоса планируют открытие страны для туристов в 2022 году, пишет Thethaiger.

В рамках программы для вакцинированных туристов "Зеленая зона путешествий в Лаосе", разработанная Министерством информации, культуры и туризма, привитое население должно достичь 70-80%, а сотрудники туристической инфраструктуры принимающей стороны туристов должны быть привиты на 90-95%.

В разных зонах будут действовать разные ограничения. В "зеленой зоне" пока находятся только Вьентьян, Ванг Венг и Луангпхабанг.

&quot;Зеленая зона путешествий&quot;: Лаос планируют открыть для туристов: какие будут правила въезда

Фото: Храм Ват Сиенг Тхонг в Луангпхабанге, Лаос (molydar-souama)

Власти планируют привлечь в 2022 году около миллиона иностранных туристов, особенно путешественников из Китая и Южной Кореи.

Какие будут правила въезда для иностранцев

Туристам для въезда в Лаос понадобится:

  • виза;
  • сертификат о полной вакцинации;
  • ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанный не позже 72 часов до посадки в самолет и еще один тест по прилете.

Также сейчас решается вопрос о необходимости и условиях карантина при въезде.

Напомним, ранее мы писали, что Вьетнам открывает авиасообщение для путешествий.

Также, ми писали, поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ.

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