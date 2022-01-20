Суворі обмеження. Які країни у 2022 році відкриються для туристів уперше за час пандемії

Багато держав довго не дозволяли в'їзд, але тепер поетапно відкривають кордони для мандрівників

У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу та нових штамів багато країн світу досі не відкрили своїх кордонів. Поки різні держави, такі як Туреччина чи Єгипет, дозволили в'їзд із метою туризму ще у 2020 році, деякі напрямки все ще недоступні для поїздок.

Однак у 2022 році багато країн поетапно почали пускати туристів у певні регіони та міста з дотриманням обмежень. Також у деяких країнах анонсували, що знову відкриються для мандрівників після тривалої перерви вперше за часи пандемії, повідомляє видання Inews.co.uk. Які країни знову будуть доступні для подорожей?

Які країни відкриють свої кордони цього року

Лаос

Цього місяця Лаос відкрився для відвідувачів з обмеженої кількості країн, що здійснюють тури лише за зазначеними напрямками "зеленої зони". Очікується, що у квітні та липні відкриється для туристів з ширшого списку країн.

Фото: Лаос відкрився для туристів з обмеженої кількості країн (unsplash.com/rob-te braake)

В'єтнам

В'єтнам поетапно почав дозволяти в'їзд у країну обмеженій кількості вакцинованих мандрівників, а в червні там хочуть повністю відкритися для іноземних туристів.

Бутан

Гімалайське королівство відкрилося для щеплених туристів у листопаді, але туристи, як і раніше, повинні перебувати в карантині 14 днів, але країна знову закрилася. Очікується, що незабаром кордони країни знову відкриють.

Сінгапур

Вакциновані особи, які прибувають із Великобританії, будуть допущені до в'їзду з регулярним тестуванням від 21 січня.

Фото: Японія через поширення штаму "Омікрон" закрита до кінця лютого (unsplash.com/manuel-cosentino)

Японія

У Японії через поширення штаму "Омікрон" закриті кордони будуть до кінця лютого.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії через поширення штаму "Омікрон" було суворо закрито кордони, а поетапне відкриття очікується наприкінці квітня.

Австралія

Також в Австралії планують поетапно відкривати кордони, але зараз немає дати відкриття для туристів.

Балі, Індонезія

Зараз він відкритий для обраного числа країн, які можуть насолодитися його пишним ландшафтом та духовною спадщиною.

Фото: В Таїланді відбувається поетапне відкриття країни (unsplash.com/alice)

Таїланд

Нині в Таїланді відбувається поетапне відкриття країни. При цьому відвідувачі допускаються в країну лише за певних умов і лише деякі місця.

Бо до пандемії деякі з його знаменитих пляжів страждали через надмірний туризм. Бухту Мая на острові Пхі-Пхі знову відкрили для відвідувачів, але з обмеженнями до 375 людей на день.

Рапа-Нуї, Чилі

Цього року Чилі виповнюється 300 років. Знаменитий острів Великодня з головною пам'яткою - 900 таємничих скульптур, відомих як "моаї", вирізаних вручну в 12-16 століттями. Очікується, що острів знов відкриється для відвідувачів 2 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких країнах туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році.