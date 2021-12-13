Впервые после локдауна. Вьетнам открывает авиасообщение: как попасть в страну туристам

В популярной стране приступают к возобновлению авиасообщения с 1 января

Популярная у туристов экзотическая страна, Вьетнам, возобновляет авиасообщение.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минь заявил о возобновлении регулярных международных коммерческих рейсов в ряд страны Азии и США. Первый рейс планируют запустить с 1 января 2022 года, пишет Inquirer.net.

На первом этапе планируют восстановить рейсы с Камбоджей, Китаем, Лаосом, Кореей, Сингапуром, Таиландом, Японией, Тайванем и США – Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

Позже этот список будут расширять – туда будут добавлять страны с высоким уровнем COVID-безопасности и вакцинации. О том, запустят ли рейсы в Украину, пока не сообщается.

Какие правила въезда во Вьетнам для туристов сегодня

Вьетнам ввел строгий пограничный контроль с самого начала пандемии, направленный на предотвращение распространения COVID.

Границы Вьетнама закрыли с марта 2020 года. Для большинства туристов страна была недоступна все это время.

Власти Вьетнама заявили, что планируют снова открывать ключевые туристические направления для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском инфицирования COVID-19. Также второй причиной тому стала низкая вакцинация местных жителей из-за недостатка препаратов.

Напомним, ранее мы рассказывали, поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ.